रामनगर/खटीमा: प्रदेश में आज ब्लॉक प्रमुख और जेष्ठ-कनिष्ठ प्रमुख पदों के लिए नामांकन प्रक्रिया संपन्न हो गई. आज नामांकन प्रक्रिया का आखिरी दिन था. रामनगर ब्लॉक की अगर बात करें तो यहां से कुल छह प्रत्याशियों ने पर्चे दाखिल किये हैं. बड़ी खबर यह है कि यहां से किसी भी राष्ट्रीय दल के प्रत्याशी ने नामांकन नहीं किया है. वहीं, खटीमा विकास खंड में बीजेपी प्रत्याशी का निर्विरोध निर्वाचन होना लगभग तय हो चुका है.

खटीमा ब्लॉक में बीजेपी की जीत: खटीमा ब्लॉक सभागार में ब्लॉक प्रमुख चुनाव के लिए आज बीजेपी की अधिकृत सरिता राणा ने नामांकन पत्र भरा. ज्येष्ठ प्रमुख व कनिष्ट प्रमुख पदों पर भी बीजेपी के कार्यकर्ता भागीरथी राणा व गौरव सिंह नेगी ने ही पर्चा भरा. ब्लॉक प्रमुख सहित तीनो पदों पर केवल तीन नामांकन पत्र ही भरे गए.तीनों पदो पर बीजेपी का निर्विरोध निर्वाचन तय है. निर्वाचन अधिकारी आनंद सिंह नेगी ने बताया शाम तीन बजे तक अन्य किसी प्रत्याशी ने नामांकन नहीं करवाया. मंगलवार को नाम वापसी व नामांकन पत्रों की जांच के बाद तीनों पदो पर निर्विरोध निर्वाचन की घोषणा की जाएगी.

रामनगर में दौड़ से बाहर राष्ट्रीय दल: रामनगर ब्लॉक के चुनाव अधिकारी प्रमोद कुमार ने बताया नॉमिनेशन में कांग्रेस, भाजपा और अन्य दलों के उम्मीदवार पूरी तरह नदारद रहे. ब्लॉक प्रमुख पद के लिए हंसी जलाल और निर्दलीय उम्मीदवार मंजू नेगी ने नामांकन दाखिल किया है. दोनों ही लंबे समय से राजनीतिक और सामाजिक क्षेत्र में सक्रिय हैं. ये दोनों अब आमने-सामने होंगी. राजनीतिक हलकों में चर्चा है कि भले ही हंसी जलाल भाजपा से जुड़ी छवि रखती हों, लेकिन उन्होंने निर्दलीय के रूप में नामांकन किया है. जिससे मुकाबला पूरी तरह निर्दलीयों के बीच सिमट गया है.

जेष्ठ प्रमुख पद के लिए पूर्व ब्लॉक प्रमुख संजय नेगी और कंचन चौधरी ने पर्चे भरे. संजय नेगी का दावा है कि उनके पास 32 क्षेत्र पंचायत सदस्यों में से 19 का समर्थन है. जिससे उनकी जीत तय मानी जा रही है. वह पहले भी ब्लॉक प्रमुख रह चुके हैं. क्षेत्र में उनका मजबूत जनाधार है.

कनिष्ठ प्रमुख पद के लिए मीना रावत और बसंती आर्य ने नामांकन दाखिल किया है. दोनों ही स्थानीय स्तर पर सक्रिय और समर्थक आधार वाली उम्मीदवार हैं.

यहां से भाजपा विधायक दीवान सिंह बिष्ट की बहू श्वेता बिष्ट ने नामांकन नहीं किया. पहले कयास लगाए जा रहे थे कि पूर्व ब्लॉक प्रमुख संजय नेगी की पत्नी मंजू नेगी और श्वेता बिष्ट के बीच सीधा मुकाबला होगा. श्वेता के पीछे हटने से यह संभावना खत्म हो गई. स्थानीय लोगों का मानना है कि मंजू नेगी के सामने राष्ट्रीय दलों के प्रत्याशी उतरने का साहस नहीं जुटा पाए. अब रामनगर में ब्लॉक प्रमुख पद पर हंसी जलाल और मंजू नेगी, जेष्ठ प्रमुख पद पर संजय नेगी और कंचन चौधरी, तथा कनिष्ठ प्रमुख पद पर मीना रावत और बसंती आर्य के बीच सीधा मुकाबला होगा.

