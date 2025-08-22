ETV Bharat / state

बिहार में 148 जिंदा लोगों को BLO ने बताया मृत, खंडहर और छोटे मकानों में बने दर्जनों वोटर - BUXAR VOTER LIST

बक्सर के शहरी क्षेत्र में 148 जीवित लोगों को बीएलओ ने वोटर लिस्ट में मृत दर्शाया है. ये मामला कांग्रेस विधायक संजय तिवारी ने उठाया.

सांकेतिक तस्वीर (ETV Bharat)
By ETV Bharat Bihar Team

Published : August 22, 2025 at 11:19 AM IST

3 Min Read

बक्सर: बिहार में विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) में कोई ना कोई गड़बड़ी आ रही है. इसी क्रम में बक्सर के शहरी क्षेत्र में 148 जिंदा लोगों को बीएलओ ने मृत घोषित किया है. इस संबंध में कांग्रेस विधायक संजय तिवारी उर्फ मुन्ना तिवारी ने नाराजगी जाहिर की और मतदाता सूची को सुधारने की मांग उठाई है.

खंडहरनुमा मकान में बनें एक दर्जन मतदाता: नगर थाना क्षेत्र के स्टेशन रोड स्थित जर्जर मकान में 24 मतदाताओं का नाम दर्ज पाया गया है. जिसमें जानकी देवी, गौरीशंकर ठाकुर, नगेन्द्र प्रसाद ठाकुर और चंद्रभूषण ठाकुर समेत कुल 16 मतदाता स्थायी बताए गए हैं.

वोटर लिस्ट (ETV Bharat)

घर में नहीं है आधुनिक सुविधा: विद्यावती देवी, अभिषेक कुमार राय और गीता देवी समेत कुल 8 लोगों किरायेदार के रूप में दर्शाया गया है. इस खंडहरनुमा मकान में छत, बिजली, पानी और शौचालय की सुविधा नहीं है. ऐसे में मतदाताओं की भारी संख्या से चुनावी पारदर्शिता पर सवाल उठ रहे हैं.

जीरो-जीरो श्रेणी में पक्का मकान: इलेक्शन कमीशन द्वारा जारी गाइडलाइन के अनुसार खुले आसमान या झोपड़पट्टी में रहने वाले लोगों का जो आवास है, उसे जीरो-जीरो श्रेणी में करना है, लेकिन गौशाला के पीछे स्थित हरिद्वार तिवारी के मकान को बीएलओ ने जीरो-जीरो श्रेणी में डाल दिया है. मकान आलीशान है और इसमें 6 मतदाता रहते हैं.

उक्त मकान मेरी माता नयनवास देवी के नाम पर है और तीन मंजिला मकान है. जिसमें सुख-सुविधाओं के सारे संसाधन मौजूद हैं. गलत जानकारी देने वाले बीएलओ पर प्रशासन कार्रवाई करे. श्रवण तिवारी, सदस्य, जीरो श्रेणी में आने वाला मकान

छोटे मकान में 44 मतदाता: नगर थाना क्षेत्र के गृह संख्या एक में कुल 44 मतदाता हैं. जिसकी कुल रकवा लगभग 2.5 कट्ठा है. इस मकान में 6 व्यावसायिक प्रतिष्ठान भी हैं. जातीय आधार पर इस मकान में भूमिहार, साह, गोंड़, पनेरी और ब्राह्मण समेत अन्य जाती के लोग रहते हैं. ऐसे में ये कैसे संभव है कि इतने छोटे मकान में इतनी जातियों के 44 मतदाता अपने परिवार के साथ रहते हैं.

इन मकानों में पाई गई विसंगतियां: नगर थाना क्षेत्र के गृह संख्या 95 और 100 को लेकर भी विवाद उत्पन्न हो गया है. गृह संख्या 95 में कुल 10 मतदाता बताए गए हैं, जबकि संबंधित बीएलओ द्वारा उक्त मकान को दिखाने में असमर्थता जताई गई है. इसी तरह नया बूथ संख्या 11 के अंतर्गत गृह संख्या 100 में कुल 16 मतदाता हैं, लेकिन बीएलओ द्वारा उक्त मकान को दिखाने में भी असमर्थता जताई गई.

''SIR में भ्रामक त्रुटियां हुई हैं और तथ्यविहिन काम किए गए हैं. आनन-फानन में 148 लोग जो जीवित हैं, उनका काम काट दिया गया है. बीएलओ ये नहीं बता रहे हैं कि किन आधार पर उन लोगों का नाम काटा गया है. कुछ लोग बीएलओ और इलेक्शन कमीशन को गलत जानकारी देने में महारथ हासिल किए हैं''. - संजय तिवारी, कांग्रेस विधायक

17 अगस्त से शुरू हुई थी यात्रा: बता दें कि राहुल गांधी, तेजस्वी यादव और महागठबंधन के अन्य नेताओं ने चुनाव आयोग के SIR के खिलाफ विरोध जताया था और वोटर अधिकार यात्रा 17 अगस्त से रोहतास के सासाराम (गांधी मैदान) से शुरू की थी. आज वोटर अधिकार यात्रा का छठा दिन है.

वोटर लिस्ट (ETV Bharat)
