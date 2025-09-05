ETV Bharat / state

शिक्षक अमित नौकरी का ऑफर छोड़ बने शिक्षक: महाराजगंज के सिरसिया गांव के रहने दृष्टहीन अमित यादव चार भाई एक बहन में तीसरे नंबर के हैं. अमित के सभी भाई बहन देख सकते हैं और आम लोगों की तरह काम करते हैं. अमित ने कहा कि पहले वो भी देख सकते थे. लेकिन बचपन में एक ऐसा हादसा हुआ, जिसमें उन्होंने अपने आंखों की रोशनी खो दी. पहले तो बहुत दुख हुआ और जीवन में तालमेल बना पाना कठिन सा हो गया. लेकिन अपने लोगों के सहयोग और मोटिवेशन से वह हिम्मत जुटाकर आगे बढ़ना शुरू किया. रामभद्राचार्य से उन्हें मोटिवेशन मिलता है और उन्ही के स्कूल से इन्होंने पढ़ाई की शुरुआत भी की.

प्रयागराजः जीवन को सही दिशा देने का साधन शिक्षा है. शिक्षा अगर सही गुरु से प्राप्त हो तो वह संजीवनी बन जाती है. प्रयागराज के दो ऐसे शिक्षक इसकी मिसाल बन रहे हैं. बच्चों के भविष्य को संवारने के लिए अपनी दिव्यांगता को बाधा नहीं बनने दिया. एक ने सरकारी बैंक की नौकरी का मौका ठुकरा दिया तो दूसरे ने दृष्टिहीनता के बावजूद नेट क्वालीफाई कर बच्चों को ज्ञान की रोशनी बांटना शुरू किया. इन दोनों टीचरों के नाम अमित और अजय हैं. प्रयागराज के एलगिन रोड सिविल लाइंस स्थित एनजीओ द्वारा संचालित राज्य विशिष्ट विद्यालय की शुरुआत 1997 में कुछ समाजसेवियों ने शुरुआत की थी. धीरे-धीरे स्कूल बढ़ता गया और बच्चों की संख्या भी बढ़ती गई. यहां पढ़ने वाले बच्चे बड़ी-बड़ी नौकरियों में भी है. कोई बैंक में मैनेजर है तो तो कोई कंप्यूटर चला रहा है. आज यहां दृष्टिहीन बच्चे पढ़ते हैं.

एक हादसे ने छीन ली आंखों की रोशनीः अमित यादव ने बताया कि उन्होंने हिंदी और इतिहास में बीए करने के बाद बाद B.Ed और M.A की डिग्री हासिल की और नेत्रहीन बच्चों को पढ़ने में जुट गया. जब देख सकता था तो सोचता था कि डॉक्टर बनूंगा लेकिन शायद कुदरत को यह मंजूर नहीं था. मेरे साथ ऐसा हादसा हुआ कि मुझे अपने दोनों आंखों की रोशनी गवानी पड़ी यह मेरे लिए किसी सदमे से काम नहीं था. लेकिन मैंने हिम्मत जुटा और संकल्प लिया कि डॉक्टर तो नहीं बन सकता लेकिन अपने जैसे हजारों बच्चों को अधिकारी जरूर बन सकता हूं और उन्हें मुख्य धारा से जोड़ सकता हूं. तब से संकल्प लिया है कि अपने जैसे बच्चों को मोटिवेट करूंगा उन्हें शिक्षा दूंगा और उन्हें आईएएस- पीसीएस बनाऊंगा. इसीलिए बैंक में नौकरी का मौका छोड़कर शिक्षक बन गया. अपने जैसे बच्चों को पढ़ रहा हूं और इन्हें आत्मनिर्भर बनाऊंगा.



नेत्रहीन बच्चों को हाथ फैलाते हुए नहीं देखना चाहतेः इसी स्कूल के शिक्षक जयकुमार यादव बचपन से ही नेत्रहीन हैं. मूल रूप से बलिया जिले के नगर गांव के रहने वाले विजय यादव मध्यम परिवार और नेत्रहीन होने की बावजूद भी जारी हिम्मत नहीं हारी और उन्होंने अपने जीवन को संवारने के लिए शिक्षा ग्रहण की. जयकुमार यादव कहते हैं कि वह बचपन से ही नेत्रहीन हैं. अच्छे बिंदु ही मेरी जिंदगी बन गई, छह बिंदुओं के सहारे में दुनिया को जीतने निकला हूं. B.Ed के बाद संस्कृत में नेट क्वालीफाई करने के बाद नेत्रहीन बच्चों को इसलिए पढ़ रहा हूं क्योंकि इन जैसे बच्चों को किसी के सामने हाथ फैलाते नहीं देखना चाहता हूं. इन्हें भी अपनी तरह काबिल बनना चाहता हूं.

54 छात्र को दे रहे शिक्षाः छात्र स्वास्तिक जयसवाल ने बताया कि वह पहले दूसरे स्कूल में पढ़ा करता था लेकिन मेरा वहां मन नहीं लगता था. मैं मम्मी के साथ आकर यहां पर एडमिशन करवा लिया अब यहां मेरा बहुत अच्छा मन लगता है. सर अच्छे से एक-एक चीज समझाते हैं. यहां तो मेरे ढेर सारे दोस्त भी बन गए हैं. मैं बड़ा होकर आईपीएस बनना चाहता हूं. स्कूल की प्रधानाचार्य प्रेमलता सिंह ने बताया कि स्कूल 1997 से चल रहा है. कई वर्षों से दृष्टिहीन बच्चों को पढ़ा रहे हैं. वर्तमान में यहां 54 बच्चे शिक्षा ले रहे हैं. बच्चों को अमित और जयकुमार यादव जैसे शिक्षक पढ़ा रहे हैं, जो खुद ही नेत्रहीन है.

