लक्सर: हरिद्वार के धनपुरा गांव में हुए ब्लास्ट की कहानी में अब चौंकाने वाला खुलासा हुआ है. जो धमाका पहले थिनर के ड्रम फटने का बताया जा रहा था, वो असल में अवैध पटाखा फैक्ट्री का खेल निकला. एसपी देहात शेखर चंद्र सुयाल ने खुलासा किया कि गोदाम की आड़ में पटाखे बनाने का काम चल रहा था. वहीं से यह धमाका हुआ. धनपुरा के कबाड़ी गोदाम में हुए इस तेज धमाके ने पूरे इलाके को दहला दिया था. धमाके की आवाज कई किलोमीटर दूर तक सुनाई दी थी, जिससे इलाके में अफरा-तफरी मच गई थी. पुलिस ने बताया है कि गोदाम में गैर कानूनी रूप से पटाखे बनाए जा रहे थे. अवैध पटाखा फैक्ट्री में हुआ था विस्फोट: सोमवार को हुई इस घटना का खुलासा करते हुए एसपी देहात शेखर चंद्र सुयाल ने बताया है कि-

लक्सर ब्लास्ट में चौंकाने वाला खुलासा (Video- ETV Bharat) प्रारंभिक जांच में ये सामने आया है कि धमाके की वजह थिनर नहीं, बल्कि गोदाम में चल रहा अवैध पटाखा निर्माण था. इस पर FIR दर्ज कर ली गई है. साथ ही इस मामले में आगे की जांच जारी है. घटना के बाद कई लोग घायल हुए, जिन्हें पास के अस्पताल में भर्ती कराया गया है. घायलों का इलाज जारी है. पुलिस ने गोदाम मालिक के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और आरोपी फिलहाल फरार है.

-शेखर चंद्र सुयाल, एसपी, हरिद्वार ग्रामीण- इस हादसे में कई लोग हुए घायल: बताते चलें कि हरिद्वार जिले के लक्सर क्षेत्र के धनपुरा इलाके में सोमवार (14 अप्रैल 2025) की दोपहर एक कबाड़ी के गोदाम में अचानक तेज धमाका हो गया था. पुलिस की शुरुआती जांच में सामने आया था कि यह धमाका गोदाम में रखे थिनर ड्रमों के फटने से हुआ है. हादसे के वक्त गोदाम में काम कर रहे कई लोग इसकी चपेट में आ गए थे. घायलों को नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका उपचार जारी है. उनमें से कुछ की हालत गंभीर बताई जा रही है. लोग लंबे समय से कर रहे थे शिकायत: इस धमाके से गोदाम के भीतर रखा काफी सामान जलकर खाक हो गया और गोदाम की दीवारें भी क्षतिग्रस्त हुई हैं. वहीं एफएसएल और बम स्क्वॉड की टीम ने मौके पर पहुंचकर बारीकी से निरीक्षण किया, जिसमें बारूद और अन्य खतरनाक पदार्थों के अवशेष मिले हैं. शौकीन नाम का युवक आतिशबाजी के बम बनाने का ये कारोबार अवैध रूप से कर रहा था. इसकी स्थानीय लोग भी लंबे समय से शिकायत कर रहे थे. हादसे के बाद मौके पर पहुंचे एसपी देहात शेखर सुयाल का कहना है कि पुलिस मामले की जांच कर रही है. दोषियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

