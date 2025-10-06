चिरमिरी SECL ओपनकास्ट खदान में अचानक ब्लास्ट, 8 श्रमिक घायल
प्रबंधन पर लापरवाही का आरोप लग रहा है.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : October 6, 2025 at 10:39 PM IST
मनेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर: चिरमिरी SECL ओपनकास्ट कोयला खदान में ब्लास्ट हो गया. जिसमे कई मजदूर घायल हो गए. ब्लास्ट के बाद खदान में भगदड़ मच गई और श्रमिकों में अफरातफरी का माहौल बन गया.
जानकारी के अनुसार मजदूर सुरंग में बारूद बिछाकर ब्लास्टिंग की तैयारी कर रहे थे. इसी दौरान अचानक खुद-ब-खुद ब्लास्ट हो गया. ब्लास्ट से लगभग आठ श्रमिक घायल हुए. हादसे के समय खदान में कई श्रमिक मौजूद थे, जिनमें महिला श्रमिक भी शामिल थीं.
घायलों को तुरंत रीजनल हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया, जहां उनका उपचार जारी है. चिकित्सकों ने बताया कि सभी की स्थिति स्थिर है. गनीमत रही कि यह हादसा बड़ा नहीं हुआ, अन्यथा भारी जनहानि और गंभीर दुर्घटना होने की संभावना थी.
कोयला खदान में ब्लास्ट: घटना के समय खदान में काम कर रहे श्रमिकों ने बताया कि अचानक जोरदार आवाज हुई और बड़े-बड़े पत्थर खदान के भीतर गिरने लगे. पत्थरों के गिरने से वहां खड़ी एक गाड़ी भी दब गई. एक श्रमिक ने बताया, "कुछ समझ में नहीं आया, अचानक ब्लास्ट हो गया. सबकुछ अचानक हुआ, हम सुरक्षित नहीं होते तो स्थिति गंभीर हो सकती थी."
प्रबंधन पर लापरवाही का आरोप: घटना पर प्रतिक्रिया देते हुए श्रमिक नेता ने कहा कि यह कहीं न कहीं प्रबंधन की लापरवाही का नतीजा है. उन्होंने बताया कि ब्लास्टिंग की तैयारी के दौरान सुरक्षा के मानक पूरी तरह से पालन नहीं किए गए. प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, ब्लास्टिंग की तैयारी के दौरान ही बारूद में आग लगने से यह ब्लास्ट हुआ. अधिकारी मान रहे हैं कि जहां बारूद बिछाया गया था, वहां जमीन की गर्मी के कारण ब्लास्ट हो गया.
घटना की जानकारी मिलते ही SECL के मुख्य महाप्रबंधक अशोक कुमार, चिरमिरी नगर निगम के महापौर रामनरेश राय और प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल अस्पताल पहुंचे. उन्होंने घायलों से मुलाकात कर उनका हाल-चाल जाना और उनके परिजनों से बातचीत की. अधिकारियों ने सभी घायलों के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना की.
स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने कहा "माँ भगवती की कृपा से बड़ा हादसा टल गया. सभी लोग सुरक्षित हैं और 5 लोग अस्पताल में भर्ती हैं, जो खतरे से बाहर हैं. उन्होंने बताया कि जीएम सीसीएल से चर्चा करने के बाद पता चला कि समय से पहले ब्लास्ट हो गया, जिससे दुर्घटना हुई. महाप्रबंधक एससीसीओ ने घटना की जांच के आदेश दिए हैं और सुरक्षा भाग के माध्यम से इसकी जांच की जाएगी."
SECL चिरमिरी के पीआरओ सनीस चंद्र ने बताया "ब्लास्टिंग के लिए बैटरी चार्ज की गई थी, लेकिन किसी कारणवश अचानक ब्लास्टिंग हो गई. 6-7 लोग घायल हुए, जिन्हें उपचार के लिए खरसिया अस्पताल लाया गया. उनमें से तीन-चार की स्थिति में सुधार होने के बाद छुट्टी दे दी गई, बाकी का भी उपचार पूरा होने के बाद छुट्टी दे दी जाएगी. घटना की जांच जारी है."
घटना को लेकर खदान प्रबंधन और सुरक्षा अधिकारी मामले की गहन जांच कर रहे हैं. प्रारंभिक जांच में यह भी पता लगाया जा रहा है कि ब्लास्टिंग के समय सुरक्षा मानक पूरी तरह अपनाए गए थे या नहीं. श्रमिकों की सुरक्षा के लिए कई सुझाव दिए जा रहे हैं, ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं से बचा जा सके.
स्थानीय लोग और मजदूर इस घटना से चिंतित हैं. उनका कहना है कि खदान में कार्यरत श्रमिकों की सुरक्षा के लिए प्रबंधन को और सख्ती से कदम उठाने चाहिए. वहीं, प्रशासन ने भी मामले को गंभीरता से लिया है और भविष्य में ऐसे हादसों को रोकने के लिए सुरक्षा प्रोटोकॉल को कड़ा करने का आश्वासन दिया है.