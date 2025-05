ETV Bharat / state

भारत-पाक बॉर्डर पर तनाव के चलते युद्ध जैसी तैयारी, उत्तर प्रदेश में ब्लैक आउट मॉकड्रिल अलर्ट - BLACKOUT MOCKDRILL

लखनऊ में मॉकड्रिल अभ्यास. ( Photo Credit; ETV Bharat )

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team Published : May 6, 2025 at 8:04 PM IST | Updated : May 6, 2025 at 8:17 PM IST 5 Min Read

लखनऊः भारत और पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव के बीच देश की सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट मोड में हैं. केंद्र सरकार ने 7 मई को देशभर के 244 जिलों में मॉकड्रिल के आदेश दिए हैं. केंद्र सरकार लगातार हाई लेवल बैठकों के ज़रिए सुरक्षा स्थिति की समीक्षा कर रही है. गृह मंत्रालय ने निर्देश दिया है कि सभी राज्य युद्ध जैसी स्थिति के लिए तैयारी सुनिश्चित करें. जिसको लेकर राजधानी लखनऊ की पुलिस लाइन में मंगलवार को इसका पूर्वाभ्यास भी किया गया, जहां युद्ध जैसे हालात को ध्यान में रखते हुए राहत एवं बचाव कार्यों का परीक्षण हुआ. सायरन बजते ही टीमें हुईं एक्टिवः मॉकड्रिल में के दौरान सायरन बजते ही राहत टीमें एक्टिव हो गईं. सिविल डिफेंस की टीमों ने रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया. लोगों को तत्काल सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया. पुलिस, एंबुलेंस और दमकल की गाड़ियाँ तेजी से हरकत में दिखीं. इस दौरान भीड़भाड़ वाली जगहों को भी खाली कराया गया, ताकि युद्ध या आतंकी हमले जैसी स्थिति में लोगों की सुरक्षा तय की जा सके. इस ड्रिल का मकसद सिर्फ अभ्यास नहीं, बल्कि एक रियल टाइम रेस्पॉन्स सिस्टम को परखना है. लखनऊ में कराया गया मॉकड्रिल का पूर्वाभ्यास,. (Video Credit; ETV Bharat) ब्लैकआउट मॉकड्रिल होगीः उत्तर प्रदेश के डीजीपी प्रशांत कुमार ने बताया कि कि 7 मई को उत्तर प्रदेश के 19 ज़िलों में रात्रिकालीन ब्लैकआउट मॉकड्रिल होगी. इस दौरान कुछ समय के लिए बिजली आपूर्ति और सार्वजनिक स्थानों की लाइटें बंद की जाएंगी. इस अभ्यास का उद्देश्य किसी भी आपात या आतंकी स्थिति में हमारी प्रतिक्रिया प्रणाली की वास्तविक समय में जांच करना है. सभी जिलों को अलर्ट पर रखा गया है और सुरक्षा एजेंसियों को निर्देश जारी कर दिए गए हैं. लखनऊ कानपुर, आगरा, वाराणसी, गोरखपुर, मेरठ और नेपाल से सटे जिलो जैसे सिद्धार्थनगर, महाराजगंज और बहराईच में विशेष सतर्कता बरतने के लिए कहा गया है.

लखनऊ के सिविल लाइन में मॉकड्रिल का पूर्वाभ्यास. (Photo Credit; ETV Bharat) इन जिलों में जगहों पर मॉकड्रिलः डीजीपी ने बताया कि मॉक ड्रिल में कई महत्वपूर्ण गतिविधियां शामिल होंगी, जो सुरक्षा और आपातकालीन प्रतिक्रिया तंत्र की व्यापक जांच करेंगे. इनमें एयर रेड सायरन, ब्लैकआउट और कैमोफ्लाज प्रोटोकाल, नागरिकों और छात्रों का प्रशिक्षण है. डीजीपी बताया कि मंत्रालय से 19 जिलों में मॉक ड्रिल के निर्देश है. लेकिन हमने सुरक्षा को देखते हुए पूरे यूपी में मॉक ड्रिल करने का फैसला लिया है. सभी जिलो को ए,बी,सी कैटेगरी में बांटा गया है. मंत्रालय ने बुलन्दशहर, आगरा, प्रयागराज, बरेली, गाजियाबाद, गोरखपुर, झॉसी, कानपुर, लखनऊ, मथुरा, मेरठ, मोरादाबाद, सहारनपुर, वाराणसी, बक्सी का तालाब, मुगलसराय, सरसवा, बागपत, मुजफ्फरनगर में मॉक ड्रिल का निर्देश दिया था. मॉकड्रिल में शामिल राहत दल की टीम. (Photo Credit; ETV Bharat) सोनभद्र में अधिकारियों ने बनाई रणनीतिः वहीं, सोनभद्र में मॉक ड्रिल को लेकर पुलिस लाइन में डीएम बद्रीनाथ सिंह और एसपी अशोक कुमार मीणा की अध्यक्षता मे मीटिंग की गई. मीटिंग में युद्ध स्थिति में जिले में सुरक्षा निपटने, औद्योगिक संस्थाओं की सुरक्षा पर चर्चा की गयी. अधिकारियों ने कार्ययोजना तैयार की अगर आपातकाल स्थिति आती है तो उसे आमजन कैसे बचेगा. इस दौरान अधिकारियों ने ब्लैक आउट करने, यातायात बंद रखने सहित कई बिंदु पर विस्तृत जानकारी दी गयी. साथ ही आपात स्थिति में मंदिर मस्जिद के लाउडस्पीकर से सायरन बजाकर लोगो को अलर्ट करने की भी चर्चा हुई. जिलाधिकारी बदरीनाथ सिंह ने बताया कि बैठक में आपदा मित्रों और सिविल डिफेंस के लोगों ने भी हिस्सा लिया. आम लोगो के साथ साथ जिले के विभिन्न उद्योगों और प्रतिष्ठानों की सुरक्षा को लेकर चर्चा हुई. बड़े औद्योगिक प्रतिष्ठानों के सुरक्षा अधिकारी भी बैठक में मौजूद थे. जिले में विभिन्न स्थानों पर कल सुबह 9 बजे से 11 बजे तक मॉक ड्रिल का आयोजन होगा. उन्होंने कहा कि औद्योगिक संस्थानों की सुरक्षा महत्वपूर्ण है इसको लेकर रणनीति तैयार कर ली गई है. सायरन बजते ही जमीन पर लेटे लोग. (Photo Credit; ETV Bharat) गोरखपुर में प्रमुख स्थानों पर शाम 7 से 8 बजे के बीच होगा ब्लैक आउट

वहीं, गोरखपुर में सिविल डिफेंस और जिला प्रशासन ने मिलकर मॉक ड्रिल को शहर और जिले के प्रमुख स्थानों पर आयोजित करने का निर्णय लिया है. रात्रि 7 से 8:00 बजे तक पूरा शहर ब्लैक आउट होगा. सिविल डिफेंस के चीफ वार्डन डॉ संजीव गुलाटी ने कहा है कि इस अभियान में 500 प्रशिक्षित कार्यकर्ता लोगों को विषम परिस्थितियों से बचने का साहस देंगे और हुनर सिखाएंगे.जिला प्रशासन जरूरी संसाधन को इस दौरान उपलब्ध कराएगा. उन्होंने बताया कि 7 मई को हवाई हमले से बचने की मॉक ड्रिल करवाई जा रही है. ताकि हम आप सुरक्षित रहें और मानसिक रूप से तैयार हों. इससे घबराएं नहीं. बच्चों को अवश्य जागरूक करें. हवाई हमले से बचाव की चेकलिस्ट मोबाइल में सेव करके रखें. जिसमें अलर्ट और सतर्कता, एयर रैड सायरन की आवाज़ पहचानें, मोबाइल या रेडियो पर सरकारी अलर्ट सुनें, अफवाहों पर विश्वास न करें, केवल आधिकारिक सूचना पर ध्यान दें. निकटतम बंकर या शरणस्थल की जानकारी रखें,अपने घर में मजबूत, बिना खिड़की वाला कमरा तैयार रखें. इसे भी पढ़ें-पाकिस्तान के साथ बढ़ता तनाव! 7 मई को 'मॉक ड्रिल' से पहले गृह मंत्रालय में अहम बैठक, तैयारियों की हुई समीक्षा

लखनऊः भारत और पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव के बीच देश की सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट मोड में हैं. केंद्र सरकार ने 7 मई को देशभर के 244 जिलों में मॉकड्रिल के आदेश दिए हैं. केंद्र सरकार लगातार हाई लेवल बैठकों के ज़रिए सुरक्षा स्थिति की समीक्षा कर रही है. गृह मंत्रालय ने निर्देश दिया है कि सभी राज्य युद्ध जैसी स्थिति के लिए तैयारी सुनिश्चित करें. जिसको लेकर राजधानी लखनऊ की पुलिस लाइन में मंगलवार को इसका पूर्वाभ्यास भी किया गया, जहां युद्ध जैसे हालात को ध्यान में रखते हुए राहत एवं बचाव कार्यों का परीक्षण हुआ. सायरन बजते ही टीमें हुईं एक्टिवः मॉकड्रिल में के दौरान सायरन बजते ही राहत टीमें एक्टिव हो गईं. सिविल डिफेंस की टीमों ने रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया. लोगों को तत्काल सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया. पुलिस, एंबुलेंस और दमकल की गाड़ियाँ तेजी से हरकत में दिखीं. इस दौरान भीड़भाड़ वाली जगहों को भी खाली कराया गया, ताकि युद्ध या आतंकी हमले जैसी स्थिति में लोगों की सुरक्षा तय की जा सके. इस ड्रिल का मकसद सिर्फ अभ्यास नहीं, बल्कि एक रियल टाइम रेस्पॉन्स सिस्टम को परखना है. लखनऊ में कराया गया मॉकड्रिल का पूर्वाभ्यास,. (Video Credit; ETV Bharat) ब्लैकआउट मॉकड्रिल होगीः उत्तर प्रदेश के डीजीपी प्रशांत कुमार ने बताया कि कि 7 मई को उत्तर प्रदेश के 19 ज़िलों में रात्रिकालीन ब्लैकआउट मॉकड्रिल होगी. इस दौरान कुछ समय के लिए बिजली आपूर्ति और सार्वजनिक स्थानों की लाइटें बंद की जाएंगी. इस अभ्यास का उद्देश्य किसी भी आपात या आतंकी स्थिति में हमारी प्रतिक्रिया प्रणाली की वास्तविक समय में जांच करना है. सभी जिलों को अलर्ट पर रखा गया है और सुरक्षा एजेंसियों को निर्देश जारी कर दिए गए हैं. लखनऊ कानपुर, आगरा, वाराणसी, गोरखपुर, मेरठ और नेपाल से सटे जिलो जैसे सिद्धार्थनगर, महाराजगंज और बहराईच में विशेष सतर्कता बरतने के लिए कहा गया है. लखनऊ के सिविल लाइन में मॉकड्रिल का पूर्वाभ्यास. (Photo Credit; ETV Bharat) इन जिलों में जगहों पर मॉकड्रिलः डीजीपी ने बताया कि मॉक ड्रिल में कई महत्वपूर्ण गतिविधियां शामिल होंगी, जो सुरक्षा और आपातकालीन प्रतिक्रिया तंत्र की व्यापक जांच करेंगे. इनमें एयर रेड सायरन, ब्लैकआउट और कैमोफ्लाज प्रोटोकाल, नागरिकों और छात्रों का प्रशिक्षण है. डीजीपी बताया कि मंत्रालय से 19 जिलों में मॉक ड्रिल के निर्देश है. लेकिन हमने सुरक्षा को देखते हुए पूरे यूपी में मॉक ड्रिल करने का फैसला लिया है. सभी जिलो को ए,बी,सी कैटेगरी में बांटा गया है. मंत्रालय ने बुलन्दशहर, आगरा, प्रयागराज, बरेली, गाजियाबाद, गोरखपुर, झॉसी, कानपुर, लखनऊ, मथुरा, मेरठ, मोरादाबाद, सहारनपुर, वाराणसी, बक्सी का तालाब, मुगलसराय, सरसवा, बागपत, मुजफ्फरनगर में मॉक ड्रिल का निर्देश दिया था. मॉकड्रिल में शामिल राहत दल की टीम. (Photo Credit; ETV Bharat) सोनभद्र में अधिकारियों ने बनाई रणनीतिः वहीं, सोनभद्र में मॉक ड्रिल को लेकर पुलिस लाइन में डीएम बद्रीनाथ सिंह और एसपी अशोक कुमार मीणा की अध्यक्षता मे मीटिंग की गई. मीटिंग में युद्ध स्थिति में जिले में सुरक्षा निपटने, औद्योगिक संस्थाओं की सुरक्षा पर चर्चा की गयी. अधिकारियों ने कार्ययोजना तैयार की अगर आपातकाल स्थिति आती है तो उसे आमजन कैसे बचेगा. इस दौरान अधिकारियों ने ब्लैक आउट करने, यातायात बंद रखने सहित कई बिंदु पर विस्तृत जानकारी दी गयी. साथ ही आपात स्थिति में मंदिर मस्जिद के लाउडस्पीकर से सायरन बजाकर लोगो को अलर्ट करने की भी चर्चा हुई. जिलाधिकारी बदरीनाथ सिंह ने बताया कि बैठक में आपदा मित्रों और सिविल डिफेंस के लोगों ने भी हिस्सा लिया. आम लोगो के साथ साथ जिले के विभिन्न उद्योगों और प्रतिष्ठानों की सुरक्षा को लेकर चर्चा हुई. बड़े औद्योगिक प्रतिष्ठानों के सुरक्षा अधिकारी भी बैठक में मौजूद थे. जिले में विभिन्न स्थानों पर कल सुबह 9 बजे से 11 बजे तक मॉक ड्रिल का आयोजन होगा. उन्होंने कहा कि औद्योगिक संस्थानों की सुरक्षा महत्वपूर्ण है इसको लेकर रणनीति तैयार कर ली गई है. सायरन बजते ही जमीन पर लेटे लोग. (Photo Credit; ETV Bharat) गोरखपुर में प्रमुख स्थानों पर शाम 7 से 8 बजे के बीच होगा ब्लैक आउट

वहीं, गोरखपुर में सिविल डिफेंस और जिला प्रशासन ने मिलकर मॉक ड्रिल को शहर और जिले के प्रमुख स्थानों पर आयोजित करने का निर्णय लिया है. रात्रि 7 से 8:00 बजे तक पूरा शहर ब्लैक आउट होगा. सिविल डिफेंस के चीफ वार्डन डॉ संजीव गुलाटी ने कहा है कि इस अभियान में 500 प्रशिक्षित कार्यकर्ता लोगों को विषम परिस्थितियों से बचने का साहस देंगे और हुनर सिखाएंगे.जिला प्रशासन जरूरी संसाधन को इस दौरान उपलब्ध कराएगा. उन्होंने बताया कि 7 मई को हवाई हमले से बचने की मॉक ड्रिल करवाई जा रही है. ताकि हम आप सुरक्षित रहें और मानसिक रूप से तैयार हों. इससे घबराएं नहीं. बच्चों को अवश्य जागरूक करें. हवाई हमले से बचाव की चेकलिस्ट मोबाइल में सेव करके रखें. जिसमें अलर्ट और सतर्कता, एयर रैड सायरन की आवाज़ पहचानें, मोबाइल या रेडियो पर सरकारी अलर्ट सुनें, अफवाहों पर विश्वास न करें, केवल आधिकारिक सूचना पर ध्यान दें. निकटतम बंकर या शरणस्थल की जानकारी रखें,अपने घर में मजबूत, बिना खिड़की वाला कमरा तैयार रखें. इसे भी पढ़ें-पाकिस्तान के साथ बढ़ता तनाव! 7 मई को 'मॉक ड्रिल' से पहले गृह मंत्रालय में अहम बैठक, तैयारियों की हुई समीक्षा

Last Updated : May 6, 2025 at 8:17 PM IST