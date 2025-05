ETV Bharat / state

बिहार के 6 जिलों में 1971 के बाद पहली बार हुआ ब्लैकआउट, सायरन बजते रहे अंधेरा छाया रहा - BLACKOUT IN BIHAR

ब्लैकआउट का नजारा ( ETV Bharat )

By ETV Bharat Bihar Team Published : May 7, 2025 at 9:01 PM IST | Updated : May 7, 2025 at 9:07 PM IST 5 Min Read

पटना : भारत और पाकिस्तान के बीच स्थिति तनावपूर्ण है. भारत की ओर से 'ऑपरेशन सिंदूर' किया गया है. इसके बाद से केंद्र की सरकार तमाम तरह के सुरक्षात्मक कदम उठा रही है. राज्यों को अलर्ट रहने के लिए कहा गया है. बिहार के 6 जिलों में 10 मिनट के लिए ब्लैक आउट हुआ. 2 मिनट तक बजा सायरन : बिहार के 6 जिलों में मॉक ड्रिल हुआ. पूर्व निर्धारित योजना के मुताबिक शहर को ब्लैक आउट करना था. 10 मिनट के लिए पूरे इलाके में बिजली गुल हो गई और जो जहां थे वहीं ठहर गए. शाम 6:58 पर राजधानी पटना की सड़कों पर सायरन गूंजने लगी. 2 मिनट तक सायरन बजते रहे और फिर पूरा शहर ब्लैकआउट हो गया. 6 जिलों में 10 मिनट तक ब्लैकआउट : बता दें कि बिहार के 6 जिले अररिया, पूर्णिया, किशनगंज, कटिहार, बेगूसराय और पटना में मॉक ड्रिल किया गया. 10 मिनट तक पूरे शहर में ब्लैक आउट हो गया. जो लोग जहां पर थे, वहीं ठहर गए. पुलिस पदाधिकारी ने तमाम लोगों के गाड़ियों की लाइट्स बंद करवा दिए. यहां तक कि लोगों को अपना मोबाइल जलाने से भी मना किया गया. युवाओं ने पाकिस्तान के खिलाफ लगाए नारे : पटना के इनकम टैक्स गोलंबर पर सैकड़ों की संख्या में लोग जमा हो गए. भारत माता की जय के नारे गूंजने लगे. उत्साही युवकों ने जमकर पाकिस्तान के खिलाफ भी नारा लगाया. युवाओं ने ईटीवी भारत से बातचीत के दौरान कहा कि पाकिस्तान को इस बार सबक सिखाया गया है. अगर पाकिस्तान की ओर से कुछ किया जाता है तो और कड़ी कार्रवाई करने की जरूरत है. किशनगंज में दिखा ब्लैक आउट का असर : सीमावर्ती किशनगंज जिले में व्यापक पैमाने पर जिला प्रशासन के द्वारा तैयारी की गई थी. जिला पदाधिकारी विशाल राज और पुलिस अधीक्षक सागर कुमार मॉक ड्रिल का स्वयं जायजा ले रहे थे. युद्ध के हालात में आम नागरिक खुद को कैसे सुरक्षित रखें उसके लिए मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया. भारत नेपाल और बांग्लादेश सीमा से सटा बिहार का किशनगंज जिला सामरिक दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है. चिकन नेक के नाम से विख्यात इस जिले में पहलगाम हमले के बाद से ही सुरक्षा व्यवस्था को पूरी तरह बढ़ा दिया गया है. जिला प्रशासन के द्वारा मॉक ड्रिल के दौरान पूरे शहर में ड्रोन कैमरे से निगरानी रखी जा रही थी. इस दौरान शहर के मुख्य चौक चौराहे के साथ-साथ ग्रामीण इलाको में भी सुरक्षा का पुख्ता इंतजाम देखा गया. बुधवार को प्रशाशन के द्वारा आयोजित मॉक ड्रिल को सफल बनाने के लिए पुलिस वाहन से पूर्व निर्धारित समय 6 बजकर 58 मिनट पर सायरन बजाया गया. जिसके बाद स्वत: ही जिले वासियों ने अपने अपने घरों की बिजली को बंद कर दिया. जिसके बाद पूरा जिला अंधकार में डूब गया. 7 बजे से लेकर 7 बजकर 10 मिनट तक लोगों ने तमाम बिजली के उपकरण को बंद रखते हुए प्रशासन का सहयोग किया. बेगूसराय में ब्लैक आउट के दौरान लोगों का जमावड़ा : केंद्रीय गृह मंत्रालय के निर्देश पर संभावित आपदा को लेकर बेगूसराय में बुधवार को मॉक ड्रिल किया गया. मॉक ड्रिल करने के लिए जिला प्रशासन के द्वारा सायरन बजाया गया. सायरन बजाने के बाद बेगूसराय शहर पूरी तरह से ब्लैक आउट हो गया.

Last Updated : May 7, 2025 at 9:07 PM IST