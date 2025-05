ETV Bharat / state

युद्धविराम के बाद भी बाड़मेर जिला अलर्ट मोड पर, सुरक्षा कारणों से ब्लैक आउट, जनता से सहयोग की अपील - BLACK OUT IN BARMER

ब्लैक आउट के चलते अंधेरे में डूबा बाड़मेर ( फोटो ईटीवी भारत बाड़मेर )

सीमावर्ती बाड़मेर जिले में वर्तमान परिस्थितियों के मद्देनजर जिला प्रशासन ने बड़ा फैसला लेते हुए जिले में एहतियात के तौर पर रविवार को भी ब्लैक आउट को लेकर निर्देश जारी किए गए. बाड़मेर जिला प्रशासन ने रविवार रात 8:00 बजे से सोमवार सुबह 6:00 बजे तक जिले में ब्लैक आउट घोषित किया है. जिला प्रशासन के निर्देशों के बाद जिलेवासियों ने सहयोग करते हुए रात 8 बजे अपने घरों और प्रतिष्ठानो में सभी प्रकार की रोशनी बंद कर दी. जिला प्रशासन के मुताबिक वर्तमान परिस्थितियों के मद्देनजर एहतियात के तौर पर जिले मे ब्लैक आउट का आयोजन किया गया है. इसको लेकर आमजन को किसी तरह की घबराने की जरूरत नहीं है. इसके अलावा मौजूदा स्थिति में किसी भी प्रकार की अफवाहों पर ध्यान नहीं दें. केवल सरकारी सूचना माध्यमों लाउडस्पीकर, व्हाट्सएप ग्रुप, पंचायत घोषणा, रेडियो की सूचना पर विश्वास करें. इसे भी पढ़ें: बाड़मेर: पाक विस्थापितों ने बयां की 1971 के युद्ध की दास्तान, बोले-भारत के सामने टिक नहीं पाएगा पाकिस्तान बता दें कि भारत और पाकिस्तान के बीच शनिवार शाम को युद्ध विराम की घोषणा की गई थी. लेकिन उसके कुछ देर बाद ही पाकिस्तान की ओर से युद्ध विराम का उल्लंघन किया गया था. हालांकि भारत और से पाक को इसका मुंहतोड़ जवाब दिया गया. युद्धविराम की घोषणा के बाद भी सरहदी जिला बाड़मेर पूरी तरह से अलर्ट है. जिला प्रशासन द्वारा एहतियात के तौर पर रविवार रात को ब्लैकआउट घोषित लागू किया गया है.

