'प्लैश वॉलेट एप' से करते थे ब्लैकमेलिंग; फोटो एडिट कर परिचितों को भेजने की देते थे धमकी, दो करोड़ की रकम वसूली
पुलिस ने मामले में पांच आरोपियों को किया गिरफ्तार. गैंग का सरगना की तलाश में पुलिस जुटी.
संभल : जिले के रजपुरा थाना क्षेत्र में रहने वाले एक युवक की शिकायत पर पुलिस ने ऑनलाइन धोखाधड़ी करने वाले गैंग का पर्दाफाश किया है. यह गिरोह फर्जी एप के जरिए लोगों को लोन के झांसे में फंसाकर न सिर्फ उनका डाटा चुराता था, बल्कि उन्हें बदनाम करने की धमकी देता था. पुलिस ने मामले में पांच आरोपियों को गिरफ्तार किया है.
घटना का खुलासा करते हुए बहजोई पुलिस लाइन में शुक्रवार को एसपी कृष्ण कुमार विश्नोई ने बताया कि पीड़ित ने 1 सितंबर को लिखित तहरीर दी थी. उन्होंने बताया कि सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर विज्ञापन देखकर 'प्लैश वॉलेट एप' डाउनलोड किया. इसके बाद उसके मोबाइल पर 5355 रुपये लोन बकाया होने का मैसेज आने लगा. पीड़ित का कहना है कि अज्ञात लोगों ने उसके फोन का पूरा डाटा ले लिया और उसे ब्लैकमेल करने लगे. इतना ही नहीं, आरोपियों ने उसके एडिट किए गए अश्लील फोटो उसके परिचितों को भेजकर बदनाम करने की कोशिश की. साथ ही गालियां देने और ऐप कॉल के जरिए जान से मारने की धमकियां भी दीं.
मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने केस दर्ज किया. जांच में सामने आया कि यह गैंग केवल संभल ही नहीं बल्कि तेलंगाना, कर्नाटक, राजस्थान और पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों में भी इस तरह की धोखाधड़ी कर चुका है. उन्होंने बताया कि कार्रवाई में पांच आरोपियों को बाबू यादव उर्फ कल्लू यादव, दिनेश, अभिषेक राघव, मोहित शर्मा एवं नितुल को गिरफ्तार किया गया है. फिलहाल इन सभी को जेल भेजा जा रहा है.
उन्होंने कहा कि गैंग का सरगना मोनू यादव अभी फरार है. पुलिस के मुताबिक, मोनू यादव के खाते से 2 करोड़ रुपये की संदिग्ध ट्रांजेक्शन का पता चला है. उसके गिरफ्त में आने के बाद और बड़े खुलासे होने की उम्मीद है. पुलिस का दावा है कि इस गिरोह के तार इंटरस्टेट साइबर नेटवर्क से जुड़े हो सकते हैं. संभल पुलिस की यह कार्रवाई न केवल जिले बल्कि देशभर में सक्रिय साइबर अपराधियों के लिए बड़ा झटका मानी जा रही है.
