'प्लैश वॉलेट एप' से करते थे ब्लैकमेलिंग; फोटो एडिट कर परिचितों को भेजने की देते थे धमकी, दो करोड़ की रकम वसूली

संभल : जिले के रजपुरा थाना क्षेत्र में रहने वाले एक युवक की शिकायत पर पुलिस ने ऑनलाइन धोखाधड़ी करने वाले गैंग का पर्दाफाश किया है. यह गिरोह फर्जी एप के जरिए लोगों को लोन के झांसे में फंसाकर न सिर्फ उनका डाटा चुराता था, बल्कि उन्हें बदनाम करने की धमकी देता था. पुलिस ने मामले में पांच आरोपियों को गिरफ्तार किया है.





घटना का खुलासा करते हुए बहजोई पुलिस लाइन में शुक्रवार को एसपी कृष्ण कुमार विश्नोई ने बताया कि पीड़ित ने 1 सितंबर को लिखित तहरीर दी थी. उन्होंने बताया कि सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर विज्ञापन देखकर 'प्लैश वॉलेट एप' डाउनलोड किया. इसके बाद उसके मोबाइल पर 5355 रुपये लोन बकाया होने का मैसेज आने लगा. पीड़ित का कहना है कि अज्ञात लोगों ने उसके फोन का पूरा डाटा ले लिया और उसे ब्लैकमेल करने लगे. इतना ही नहीं, आरोपियों ने उसके एडिट किए गए अश्लील फोटो उसके परिचितों को भेजकर बदनाम करने की कोशिश की. साथ ही गालियां देने और ऐप कॉल के जरिए जान से मारने की धमकियां भी दीं.