बाराबंकी: 19 साल पुराने मिट्टी के तेल की कालाबाजारी के मामले में आरोपी को यूपी की बाराबंकी की एक अदालत ने दोषी करार दिया. अदालत ने दोषी को 05 वर्ष के कारावास और 2 हजार रुपये जुर्माने से दण्डित किया. यह फैसला अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट रुचि तिवारी ने सोमवार को सुनाया.

गणेश नीले रंग का मिट्टी का तेल बेच रहा था: विशेष अधिवक्ता अमरेश विक्रम सिंह ने अभियोजन कथानक का विवरण देते हुए बताया कि 08 जून 2006 को थाना देवां पर वादी वरिष्ठ पूर्ति निरीक्षक रामरूप ने आरोपी गणेश जायसवाल पुत्र सुंदरलाल निवासी पैगुवा हाल पता विशुनपुर थाना देवा के यहां छापेमारी कर कालाबाजारी पकड़ी थी.

सात ड्रमों में 1400 लीटर अवैध मिट्टी का तेल मिला था: आरोपी गणेश नीले रंग का मिट्टी का तेल बेच रहा था, जबकि नीले रंग का मिट्टी का तेल कोटेदार को मिलता था. गणेश के पास इस तेल को बेचने का कोई लाइसेंस नही था. पूर्ति विभाग ने आरोपी गणेश के कब्जे से 07 ड्रम में 1400 लीटर अवैध मिट्टी का तेल बरामद किया था.

19 साल बाद, बुरे काम का बुरा नतीजा: वरिष्ठ पूर्ति निरीक्षक रामरूप ने आरोपी गणेश जायसवाल के खिलाफ मिट्टी के तेल की काला बाजारी करने के संबंध में मुकदमा दर्ज कराया था. तत्कलीन विवेचक ने मामले में साक्ष्य इकट्ठा कर आरोपी के विरुद्ध न्यायालय में चार्जशीट दाखिल की थी.

कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद सुनाई सजा: इस मामले में अभियोजन ने गवाह पेश किए. अभियोजन और बचाव पक्ष के गवाहों और दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं की बहस सुनने के बाद अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कोर्ट नम्बर-17 ने आरोपी गणेश जायसवाल को दोषी पाते हुए उसे 05 वर्ष के कारावास और 02 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई.

