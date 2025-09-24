ETV Bharat / state

मेरठ में पुलिस ने बैरिकेड लगाकर रोका तो भाकियू का फूटा गुस्सा, 5 घंटे तक बीच सड़क पर बैठे रहे सैकड़ों किसान

आरोप है कि भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ता किसान दिवस में शामिल होने के लिए विकास भवन के लिए अपने अपने वाहनों से जा रहे थे. तभी कमिश्नरी चौराहे की तरफ जाने से बैरिकेड लगाकर पुलिस और प्रशासन ने रोक लिया. इस पर भाकियू जिला अध्यक्ष अनुराग चौधरी ने वजह जाननी चाहिए लेकिन वहां मौजूद अधिकारियों ने उन्हें स्पष्ट तौर पर कुछ नहीं बताया लेकिन आगे जाने से रोक दिया.

मेरठ: भारतीय किसान यूनियन (टिकैत गुट) के जिला अध्यक्ष समेत सैकड़ो कार्यकर्ता पुलिस और प्रशासन की कार्रवाई से नाराज होकर बुधवार की दोपहर में सड़क पर बैठक गए. डीएम के साथ किसान दिवस नाम से होने वाली मासिक बैठक में शामिल होने पहुंचे किसानों ने पुलिस पर अभद्रता का आरोप लगाया है. 5 घंटे के बाद काफी मान मनोव्वल के बाद भाकियू कार्यकर्ता बैठक में शामिल हुए.

कई बार भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ताओं ने आगे बढ़ने की कोशिश की, जिस पर पुलिस ने सड़क पर बैरिकेट लगा दिए. इसके बाद भाकियू के कार्यकर्ताओं ने ट्रैक्टर-ट्राली से तुरंत तिरपाल निकाले और बीच सड़क पर बिछाकर धरने पर बैठ गये. किसानों ने भी सड़क पर ही हुक्का गुड़ गुड़ाना शुरू कर दिया. बीच सड़क पर बैठने की वजह से वहां आवाजाही भी बाधित हो गई. लोगों को आने-जाने के लिए दूसरे मार्गों का रुख करना पड़ा.

कलेक्टर जाने वाले रास्ते पर पुलिस की बैरिकेडिंग. (ETV Bharat)

जिला अध्यक्ष अनुराग चौधरी ने बताया कि संगठन के कई बुजुर्ग किसान नेता कलेक्टर सुबह पहुंच गए थे. जहां एक दरोगा ने उनसे बदसलूकी की थी और वहां से वापस जाने के लिए कहा था. वह यह नहीं समझ पा रहे कि आखिर पहले तो उन्हें क्यों बुलाया गया और अब आगे क्यों नहीं बढ़ने दिया जा रहा है. अनुराग चौधरी ने कहा कि उन्हें और उनके कार्यकर्ताओं को डीएम की मौजूदगी में होने वाली मासिक बैठक में नहीं जाने दिया गया. पहले बुलाते हैं फिर सड़क पर बैठने को मजबूर करते हैं. उन पर कोई फर्क नहीं पड़ता वे लोग तो किसान हैं, उनका अपमान हुआ है अब न उठेंगे न पीछे हटेंगे. उन्होंने भाकियू कार्यकर्ताओं के साथ बदसलूकी करने वाले दरोगा द्वारा माफ़ी मांगने बैठने की बात कही.

किसानों को समझाते अधिकारी. (ETV Bharat)

भाकियू के एनसीआर अध्यक्ष विनेश छुर समेत अन्य कार्यकर्ताओं ने कलेक्ट्रेट जाने से रोकने को पुलिस और प्रशासन की तानाशाही बताया. लगभग 5 घंटे तक किसान यूनियन के कार्यकर्ता जिलाध्यक्ष समेत संगठन के नेता वहीं जमे रहे. बाद में काफी मान मनोव्वल के बाद भाकियू कार्यकर्ता वहां से खड़े हुए और फिर उन्हें मासिक बैठक में बुलाया गया. डीएम के सामने किसानों ने खेती किसानी से संबंधित और किसानों से जुड़ी मांगों को रखकर उनकी प्रगति पूछी. डीएम ने भी अन्य अधिकारियों के साथ किसानों की समस्याओं को लेकर सुनवाई की.

