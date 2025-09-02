ETV Bharat / state

राहुल टिकरिहा ने खुद पर लगे आरोपों का किया खंडन,कांग्रेस पर बदनाम करने का आरोप - RAHUL TIKRIHA REFUTES ALLEGATIONS

भाजयुमो प्रदेश अध्यक्ष राहुल टिकरिहा ने अपने ऊपर लगे आरोपों का खंडन किया है.

Rahul Tikriha refutes allegations
राहुल टिकरिहा ने खुद पर लगे आरोपों का किया खंडन (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
रायपुर: भारतीय जनता युवा मोर्चा के नवनियुक्त प्रदेशाध्यक्ष राहुल टिकरिहा पर गंभीर आरोप लगे थे. राहुल पर महिला से अवैध संबंध के लेटर और ऑडियो जारी करके आरोप लगाए गए थे. जिसे राहुल टिकरिहा ने निराधार और गलत बताया है. राहुल टिकरिहा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर अपने ऊपर लगाए गए सभी आरोपों का खंडन किया.

कांग्रेस पर चरित्र हनन का आरोप : राहुल टिकरिहा ने बताया कि मैं पिछले 4 सालों से दुखी हूं. जब-जब चुनाव आए तब-तब पार्टी ने मुझे कहीं पर स्थापित किया. तो मुझे बदनाम किया गया. मेरा नाम किसी महिला के साथ जोड़ा गया. कांग्रेस पार्टी कभी चरित्र हनन पर आती हैं तो कभी हत्या पर आती है. कभी अपशब्दों का प्रयोग करती हैं. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह को लेकर भी अपमानित कर चुके हैं. मैं तो एक छोटा सा पार्टी का कार्यकर्ता हूं. पिछले दो-तीन दिनों में मुझे जिस तरह से बदनाम किया गया. यह अपने आप में दुर्भाग्यजनक था.

कांग्रेस के खिलाफ लड़ाई जारी रखी जाएगी : भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष राहुल टिकरिहा ने कहा कि पहले भी इस तरह का विषय आ चुका था. मैं स्वयं मीडिया के सामने वीडियो बनाकर इसका खंडन कर लेता था. लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी ने मुझे भारतीय जनता युवा मोर्चा का प्रदेश अध्यक्ष बनाया है. ऐसे में बिना पार्टी के आदेश के मैं मीडिया के सामने नहीं आ पा रहा था. ये पूरा मामला 13 अप्रैल 2022 का था. बेमेतरा जिले के बेरला थाने में FIR दर्ज कराई गई थी. मैं लगातार विपक्ष में रहते हुए मजबूती के साथ खड़ा रहा. कांग्रेसी विधायक के साथ जबरदस्त लड़ाई लड़ी. 4 सालों में कांग्रेस विधायक आशीष छाबड़ा ने मुझ पर 14 FIR दर्ज करवाएं. मुझे पांच बार जेल भी भेजा गया.

राहुल टिकरिहा ने खुद पर लगे आरोपों का किया खंडन (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

महिला के साथ संबंध की बात गलत : राहुल टिकरिहा ने कहा कि मेरे गांव की एक महिला को परिवारिक बताकर उसके साथ संबंध होने की बात कही जा रही है. हमारे टिकरिहा समाज की जरूर है जिस प्रकार से उसे महिला के साथ रिश्तेदारी और संबंध बताया जा रहे हैं वह पूरी तरह से गलत है. जो भी भ्रम फैलाया जा रहा है वो भी पूरा विषय गलत है. इस बात को कोर्ट में भी स्वीकार किया है कि जो भी तथ्य प्रस्तुत किए गए हैं वो गलत हैं. ऐसी स्थिति में कांग्रेस उसको कैसे प्रमाणित कर रही है. यह समझ से परे हैं.

2022 में मेरे ऊपर ब्लेम किया गया था, लेकिन अभी एक लेटर वायरल हो रहा है. कोर्ट का जजमेंट 3 साल पहले 8 अप्रैल 2023 को आ चुका है जिसमें मैं दोषमुक्त हो गया हूं. ऐसे में हथियार बनाकर एक लेटर वायरल कर दिया गया. लेटर में यह भी लिखा गया है कि राहुल टिकरिहा को समाज से निलंबित कर दिया गया - राहुल टिकरिहा, प्रदेशाध्यक्ष भाजयुमो

राजनीतिक साजिश के तहत किया जा रहा बदनाम : राहुल टिकरिहा ने कहा कि जिस महिला के साथ मेरा संबंध होना बताया जा रहा है वह पेशे से एक शिक्षिका है.आज भी उनके नाम का दुरुपयोग किया जा रहा है. उनको बदनाम किया जा रहा है. उक्त महिला ने FIR की कॉपी में सारा विषय लिखते हुए बताया है कि कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में 13 अप्रैल 2022 में कांग्रेस विधायक आशीष छाबड़ा बेमेतरा विधायक हुआ करते थे. मेरे पारिवारिक मामले को जबरदस्ती बदनाम करने की मंशा से राजनीतिकरण किया गया है. चूंकि मेरे पति का मित्र कांग्रेस से संबंधित है. मेरे पति का लगातार विधायक निवास बेमेतरा में आना-जाना रहता था. ऐसे में स्वाभाविक है कि इस मामले को राजनीतिक रूप दिया जा रहा है. इसमें इस विधायक का उल्लेख किया गया है. जिसने मेरे खिलाफ 14 FIR दर्ज कराए हैं. ऐसे में जिन लोगों के द्वारा मेरे खिलाफ इस तरह की अफवाह फैलाई जा रही है. गैरकानूनी तरीके से लड़ाई लड़ने के साथ न्यायालय तक जाने के लिए बाध्य रहूंगा.

