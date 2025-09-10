ETV Bharat / state

21 सितंबर को BJYM करेगी मोदी युवा रन और नमो युवा रन का आयोजन, रायपुर और बिलासपुर में जुड़ेंगे युवा

21 सितंबर को BJYM करेगी मोदी युवा रन और नमो युवा रन का आयोजन ( ETV BHARAT CHHATTISGARH )

नमो रन का आयोजन: BJYM इस दौरान छत्तीसगढ़ के दो शहर रायपुर और बिलासपुर में 21 सितंबर को मोदी युवा रन, नमो युवा रन का आयोजन करेगी. कार्यक्रम को देखते हुए भारतीय जनता युवा मोर्चा ने पोस्टर और टी-शर्ट भी लॉन्च की है.

रायपुर: देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 17 सितंबर को जन्म दिवस है. इस जन्म दिवस को भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में सेवा का पखवाड़ा के रूप में 2 अक्टूबर तक मनाएगी. भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष राहुल टिकरिहा ने बुधवार को भाजपा जिला कार्यालय एकात्म परिसर में एक प्रेसवार्ता ली. जहां उन्होंने कई कार्यक्रमों की जानकारी दी.

21 सितंबर को आयोजित होने वाले मोदी युवा रन और नमो युवा रन का आयोजन करने के पीछे मकसद भारत को फिट रखना है. भारत विश्व का सबसे युवा देश है. युवाओं को फिट रखने के लिए प्रधानमंत्री मोदी मोदी के इस जन्म दिवस को सेवा पखवाड़ा के रूप में मनाया जा रहा है- राहुल टिकरिहा, BJYM अध्यक्ष

प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिवस को सेवा पखवाड़ा के रूप में मनाया जाएगा (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

देश के 100 शहरों में आयोजन: मोदी युवा रन और नमो युवा रन का आयोजन देश के 100 शहरों में किया जाना है. जिसमें छत्तीसगढ़ के दो शहर बिलासपुर और रायपुर शामिल है. फिट इंडिया के लिए युवाओं को रन कराया जाएगा. युवा नेताओं ने कहा कि, नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एक सशक्त भारत बन रहा है. हमारी अर्थव्यवस्था मजबूत हो रही है.

युवाओं को फिट रखने के मकसद से आयोजन होंगे. (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

इस तरह होगा आयोजन: मोदी युवा रन का आयोजन राजधानी रायपुर में 21 सितंबर को मरीन ड्राइव से लेकर जय स्तंभ चौक तक किया जाएगा. इसी तरह बिलासपुर में मल्टीपरपज हायर सेकेंडरी स्कूल से लेकर नेहरू चौक तक यह आयोजन होगा. भारतीय जनता युवा मोर्चा के द्वारा इन दोनों शहरों में 10 हजार से ज्यादा युवाओं को जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है.

बीजेपी भी कर रही कई आयोजन: युवा मोर्चा के अलावा बीजेपी पार्टी के नेता भी कई आयोजन छत्तीसगढ़ में कर रहे हैं. इस दौरान रक्तदान, हेल्थ शिविर, नमो वन स्थापना जैसे कई काम होंगे.