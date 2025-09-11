ETV Bharat / state

BJP सेवा पखवाड़ा: सीएम और प्रभारी बोले- धरातल पर काम करें, कम उपस्थिति पर नाराज हुए राधामोहन दास

भाजपा की सेवा पखवाड़ा कार्यशाला में सांसदों और विधायकों की कम उपस्थिति पर नाराजगी जताई गई. जनप्रतिनिधियों से सक्रिय भागीदारी की अपील की गई.

BJP का सेवा पखवाड़ा अभियान
BJP का सेवा पखवाड़ा अभियान (ETV Bharat Jaipur)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : September 11, 2025 at 8:34 PM IST

7 Min Read
Choose ETV Bharat

जयपुर: प्रदेश भाजपा द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन (17 सितंबर) से लेकर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती (2 अक्टूबर) तक चलाए जाने वाले सेवा पखवाड़ा की तैयारियों के लिए गुरुवार को आयोजित कार्यशाला में जनप्रतिनिधियों की अनुपस्थिति चर्चा का विषय बन गई. कार्यशाला में 14 में से 8 सांसद, 118 में से 72 विधायक ही पहुंचे. वहीं, 11 सांसद प्रत्याशियों में से 8 और 82 विधायक प्रत्याशियों में से केवल 42 उपस्थित रहे. साथ ही 6 जिलाध्यक्ष और 35 में से 22 पदाधिकारी भी कार्यशाला में नहीं पहुंचे.

इस पर प्रदेश प्रभारी डॉ. राधामोहन दास अग्रवाल ने कड़ी नाराजगी जताई और अनुपस्थित जनप्रतिनिधियों से स्पष्टीकरण लेने का आदेश दिया. उन्होंने कार्यशाला में स्पष्ट कहा कि सेवा पखवाड़ा केवल सोशल मीडिया या फोटो के लिए नहीं है. उन्होंने कहा कि जनप्रतिनिधियों को सेवा भावना से कार्य करना होगा, तभी अभियान की सार्थकता सिद्ध होगी. अनुपस्थित लोगों को बदलने तक की बात उन्होंने कह डाली.

भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ (ETV Bharat Jaipur)

इसे भी पढ़ें- राष्ट्र विरोधी गतिविधियों का समर्थन करने वाले राख में मिल चुके हैं - राधामोहन दास अग्रवाल

नाराज होकर कार्यशाला से निकले प्रभारी: कार्यशाला के उद्घाटन सत्र में संबोधित करते हुए उन्होंने अनुपस्थित रहने वाले जनप्रतिनिधियों को कारण बताओ नोटिस जारी किए जाने की बात कही. प्रभारी ने लिस्ट लेकर एक-एक आंकड़ा गिनाते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन से शुरू होने वाले सेवा पखवाड़े की तैयारियों को लेकर प्रदेश स्तरीय कार्यशाला आयोजित की जा रही है, लेकिन इसमें 14 में से 8 सांसद, 118 में से 77 विधायक ही पहुंचे. 11 सांसद प्रत्याशियों में से 8 और 82 विधायक प्रत्याशियों में से केवल 42 कार्यशाला में पहुंचे. इतना ही नहीं 6 जिलाध्यक्ष भी कार्यशाला में नहीं पहुंचे. वहीं 35 बीजेपी पदाधिकारियों में से भी 22 ही उपस्थित हुए. ऐसे में क्यों न इन लोगों को बदल दिया जाए, जो पार्टी का काम नहीं करना चाहते, उनकी पार्टी में जगह नहीं होनी चाहिए.

BJP सेवा पखवाड़ा
राधामोहन दास अग्रवाल से बात करते हुए जवाहर सिंह बेढम (ETV Bharat Jaipur)

सीएम के पहुंचते ही नाराज होकर बाहर निकले: इसके बाद सेवा पखवाड़े के दूसरे सत्र में अचानक मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के पहुंचते ही प्रदेश प्रभारी राधामोहन दास अग्रवाल बाहर निकल गए. कार्यशाला को बीच में छोड़कर बाहर निकलने से अलग-अलग चर्चाओं ने जोर पकड़ लिया. प्रभारी की नाराजगी का पुख्ता कारण तो पता नहीं चला, लेकिन बताया जा रहा है कि कार्यशाला में सांसद, विधायक, जिला प्रमुख और पार्टी पदाधिकारियों की कम संख्या को लेकर पहले से नाराज प्रभारी दूसरे सत्र में मुख्यमंत्री का देरी से पहुंचना और कुर्सी के स्थान को बदलने को लेकर नाराज हो गए.

इसे भी पढ़ें- भाजपा प्रदेश प्रभारी राधामोहन दास का बयान: भजनलाल शर्मा ही रहेंगे मुख्यमंत्री, आज भी कल भी

बीजेपी प्रभारी जब नाराज होकर कार्यशाला से निकले तो गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढम दौड़कर उनके पीछे-पीछे आए. मंत्री के स्टाफ ने आवाज लगाकर प्रभारी की गाड़ी को रुकवाया. इसके बाद मंत्री ने प्रभारी से करीब 5 मिनट बात की. दोनों के हावभाव से लग रहा था कि मंत्री प्रभारी को मनाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उसके बाद भी प्रभारी राधामोहन दास अग्रवाल नहीं रुके और वहां से निकल गए. हालांकि, जब इस मामले पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ से बात की तो उन्होंने नाराजगी की बात से इंकार करते हुए कहा कि प्रभारी के पहले से निर्धारित कार्यक्रम थे, उसी के अनुसार वह पहले सत्र में अपना संबोधन देकर निकले हैं. नाराजगी जैसी कोई बात नहीं है.

BJP सेवा पखवाड़ा
कार्यशाला में मौजूद नेता और कार्यकर्ता (ETV Bharat Jaipur)

सेवा पखवाड़े में जनहित के कार्य: कार्यशाला को संबोधित करते हुए भाजपा प्रदेश प्रभारी डॉ. राधामोहन दास अग्रवाल ने कहा कि भाजपा 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक सेवा पखवाड़ा मनाएगी. सेवा पखवाड़े में स्वच्छता अभियान, रक्तदान शिविर, स्वास्थ्य शिविर, नमो मैराथन, प्रधानमंत्री मोदी के व्यक्तित्व पर संगोष्ठियां, दीनदयाल जयंती पर वृक्षारोपण, विशिष्ट व्यक्तियों का सम्मान और चित्रकला सहित विविध कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा. सेवा पखवाड़े के साथ आत्मनिर्भर भारत संकल्प अभियान और जीएसटी नए संशोधन को लेकर भी जनता के बीच जाकर मोदी सरकार की नीतियों का प्रचार-प्रसार करना है. उन्होंने कहा कि स्वदेशी एक भावना और सोच आत्मा का विषय होता है और इसे आर्थिक लाभ-हानि की दृष्टि से नहीं देखा जा सकता.

इसे भी पढ़ें- भजनलाल मंत्रिमंडल विस्तार होगा या नहीं ? राधामोहन दास ने बता दिया, खुद सुनिए

जनप्रतिनिधियों को सक्रिय भूमिका निभानी होगी: डॉ. अग्रवाल ने कहा कि सेवा पखवाड़े का मुख्य उद्देश्य पार्टी के साथ अधिक से अधिक नए लोगों को जोड़ना है. इसके लिए हमारे जनप्रतिनिधियों को जनता के बीच जाना होगा, फिर चाहे वह विधायक हो, सांसद हो या अन्य जनप्रतिनिधि. सभी को इन कार्यक्रमों में स्वयं की भागीदारी बढ़चढ़कर निभानी होगी, तभी नया कार्यकर्ता भाजपा से जुड़ेगा. सिर्फ सोशल मीडिया और फोटो के लिए काम नहीं हो, सेवा भाव से कार्य करें.

स्वविवेक से सेवा कार्य करें: भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने कहा कि भाजपा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन हर विधानसभा क्षेत्र में व्यापक रूप से मनाएगी. इसमें सभी कार्यकर्ताओं को अपना शत प्रतिशत योगदान देना होगा, फिर चाहे वह रक्तदान शिविर हो, स्वच्छता अभियान हो, चिकित्सा शिविर हो, संगोष्ठियां हो या अन्य गतिविधियां. सभी में प्रत्येक कार्यकर्ता की जवाबदेयता सुनिश्चित होनी चाहिए. कार्यकर्ता को स्वविवेक से सेवा पखवाड़े में कार्य करना चाहिए. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक सामान्य परिवार से मेहनत एवं परिश्रम के आधार पर देश के शिखर तक पहुंचे हैं. सेवा पखवाड़े के साथ आत्मनिर्भर भारत संकल्प अभियान और जीएसटी के नए प्रावधान को लेकर भी जनता के बीच जाना होगा. जनप्रतिनिधियों के साथ कार्यकर्ताओं को स्वदेशी अपनाने के लिए नए नवाचार करने चाहिए. प्रधानमंत्री मोदी ने जीएसटी के माध्यम से राहतों का पिटारा खोला है, इसे जन-जन तक पहुंचाना हमारी जिम्मेदारी है.

इसे भी पढ़ें- गहलोत ने सरकार को निकम्मी-नकारा कहा तो भाजपा के प्रदेश प्रभारी बोले- 'खिसियानी बिल्ली...'

कांग्रेस पर मुख्यमंत्री का कटाक्ष: मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि नरेंद्र मोदी की संगठन में कार्यकर्ता से प्रधानमंत्री बनने तक की यात्रा हमें सिखाती है कि राष्ट्र प्रथम की चिंता, निष्ठा, परिश्रम और सेवा भाव एक साथ आएं तो असंभव को भी संभव बनाया जा सकता है. देश में गरीब और वंचित वर्ग के उत्थान के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो ऐतिहासिक कार्य किए हैं, वह अभूतपूर्व हैं. गरीब को पक्का घर, हर घर में शौचालय, हर गांव में बिजली, हर नागरिक तक स्वास्थ्य सेवा पहुंचाने का उनका संकल्प है. प्रधानमंत्री मोदी की दूरदर्शिता और सेवा भाव देश को आगे बढ़ा रहे हैं.

उन्होंने विकसित भारत 2047 के सपने को साकार करने का आह्वान किया है. यह सेवा पखवाड़ा उस महान संकल्प को पूरा करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम होगा. मुख्यमंत्री ने धर्मांतरण बिल को लेकर विपक्ष पर कटाक्ष करते हुए कहा कि कांग्रेस हमेशा तुष्टिकरण की राजनीति करती है और उसी आधार पर चलती है. कांग्रेसी नेताओं को इस बिल से बहुत दर्द है, अब यह बिल पास हो गया है तो उन्हें यह दर्द झेलना पड़ेगा. कांग्रेसी नेता विधानसभा में लगातार गतिरोध पैदा कर रहे हैं और सोशल मीडिया पर बयानबाजी कर रहे हैं. ये वो लोग हैं जो जाति, तुष्टिकरण और भ्रष्टाचार की बात करते हैं, लेकिन अब यह सब चलने वाला नहीं है.

इसे भी पढ़ें- BJP का 'सेवा पखवाड़ा': पीएम मोदी के 75वें जन्मदिन पर होगी शुरुआत

For All Latest Updates

TAGGED:

BHAJANLAL SHARMARADHAMOHAN AGARWALCLEANLINESS CAMPAIGNBJP CAMPAIGN

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ADR Reports: दानवीरों ने भरा रिजनल पार्टियों का खजाना, जानें कितना कमाया और गंवाया

दिवाली पर मुंबई से बनारस और वडोदरा से गोरखपुर के बीच चलेगी स्पेशल ट्रेन, कोटा के यात्रियों को मिलेगा फायदा

फेक न्यूज लोकतंत्र के लिए गंभीर खतरा, मीडिया संस्थानों को रखना होगा फैक्ट चेक मैकेनिज्म: संसदीय समिति की सिफारिश

NASA की बड़ी खोज, मंगल ग्रह पर मिला जीवन के संकेतों वाला सैंपल!

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.