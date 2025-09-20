ETV Bharat / state

बीजेपी का सेवा पखवाड़ा; सीएम योगी होंगे 'नमो मैराथन' में शामिल, राज्य में 16 जगह होगी दौड़

लखनऊ: प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के जन्मदिवस 17 सितंबर से भारतीय जनता पार्टी द्वारा शुरू किये गए 'सेवा पखवाड़ा' के अभियान के अर्न्तगत रविवार को प्रदेश के 16 महानगरों में 'नमो मैराथन' दौड़ का आयोजन किया जा रहा है. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेन्द्र सिंह चौधरी लखनऊ में और पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री सुनील बंसल वाराणसी महानगर में 'नमो मैराथन' दौड़ में सम्मिलित होंगे.

प्रदेश के उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य आगरा महानगर में, ब्रजेश पाठक बरेली महानगर में और पार्टी के प्रदेश महामंत्री (संगठन) धर्मपाल सिंह मेरठ महानगर में 'नमो मैराथन' दौड़ में सम्मिलित होंगे. पार्टी के प्रदेश महामंत्री गोविन्द नारायण शुक्ला ने कहा कि पार्टी के सेवा पखवाड़ा अभियान में 21 सितंबर को 'नमो मैराथन' का आयोजन किया जा रहा है.