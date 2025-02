ETV Bharat / state

भाजपा का यूपी में दलित वोटरों पर फोकस; संत रविदास और अंबेडकर के सहारे दलित वोट बैंक साधने की तैयारी - BJPS FOCUS IS ON DALIT VOTERS IN UP

बीजेपी संत रविदास और अंबेडकर के नाम पर दलितों को जोड़ने के लिए अभियान चलाएगी. ( (Photo Credit; ETV Bharat) )

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team Published : Feb 13, 2025, 7:43 PM IST | Updated : Feb 13, 2025, 8:18 PM IST

लखनऊ : 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में दलित समाज को जोड़ने के लिए बड़ा अभियान चलाने जा रही है. पार्टी संत रविदास और डॉ. भीमराव अंबेडकर के सहारे अपनी पैठ बनाने में जुटी है. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संत रविदास जयंती पर अवकाश घोषित कर यह स्पष्ट कर दिया है कि बीजेपी अब इसी दिशा में आगे बढ़ेगी. लखनऊ के ऐशबाग में दलित स्मारक का लोकार्पण भी बहुत जल्द किया जाएगा. लोकसभा चुनाव के दौरान समाजवादी पार्टी ने जिस तरह से दलित एजेंडे को धार दी थी. उसी तरह भाजपा भी आक्रामक तरीके से जवाब देने के मूड में है. सपा ने बीजेपी को बताया था दलित विरोधी : लोकसभा चुनाव 2024 में बीजेपी को समजावादी पार्टी ने बड़ी पटखनी दी थी. 2019 के मुकाबले इस बार बीजेपी को आधी से कम सीट मिली. सपा ने बीजेपी को संविधान विरोधी-दलित विरोधी बताया था. संविधान खत्म करने के समाजवादी पार्टी के प्रचार के जरिए भारतीय जनता पार्टी को भारी नुकसान पहुंचा था. चुनाव के बाद भी समीक्षा में भी यह बिंदु सामने आया था. जिसके बाद बीजेपी लगातार दलित राजनीति पर जोर दे रही. रविवाद जयंती पर सीएम योगी कृष्णा नगर लखनऊ में रविदास मंदिर में जाकर काफी देर तक भजन में शामिल हुए. यहां उन्होंने संत रविदास के जीवन पर प्रकाश भी डाला. इसके अलावा अगले दो महीने के अंदर ऐशबाग में डॉ. भीमराव अंबेडकर से जुड़े एक स्मारक का लोकार्पण भी किया जाना है.

Last Updated : Feb 13, 2025, 8:18 PM IST