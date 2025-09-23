ETV Bharat / state

सेवा पखवाड़ा: CM रेखा गुप्ता सड़कों पर उतरीं, झाड़ू लगाकर दिल्लीवालों से की ये खास अपील

शालीमार बाग़ में स्वच्छता पखवाड़ा के अंतर्गत स्वच्छता अभियान का आयोजन किया गया. इस अवसर पर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के नेतृत्व में पूरे रिंग रोड की सफाई की गई, इस मुहिम में बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ समाज के नागरिक और अनेक संस्थाओं ने सक्रिय भागीदारी निभाई.

नई दिल्ली: दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिवस के उपलक्ष्य में मनाए जा रहे 'सेवा पखवाड़ा' के तहत एक विशेष स्वच्छता अभियान का आयोजन किया गया. यह अभियान सड़कों, अनधिकृत कॉलोनियों और झुग्गी-झोपड़ियों की सफाई पर केंद्रित है, जिसका उद्देश्य प्रधानमंत्री के स्वच्छ भारत अभियान के संकल्प को आगे बढ़ाना है. इसके तहत दिल्ली में ITO रिंग रोड समेत 71 स्थानों पर फ्लाई ओवरों के आसपास सफाई स्वच्छता अभियान चलाया गया.

दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने एमसीडी के सफाई कर्मियों के साथ सेवा पखवाड़ा के अंतर्गत आईटीओ रिंग रोड पर आयोजित स्वच्छता अभियान में भाग लिया.ऐसे ही एक पॉइंट सफदरजंग सरोजनी नगर फ्लाई ओवर के नीचे बस स्टाप और आसपास दिल्ली भाजपा के मीडिया प्रमुख प्रवीण शंकर कपूर ने अन्य भाजपा कार्यकर्ताओं ने लोकनिर्माण विभाग एवं नगर निगम के स्थानीय कर्मियों के साथ स्वच्छता अभियान की सांकेतिक शुरुआत की.



ऐसे ही एक पॉइंट रोज़ गार्डन, आई.टी.ओ. फ्लाई ओवर के नीचे बस स्टाप और आसपास दिल्ली भाजपा के अध्यक्ष वीरेन्द्र सचदेवा ने भाजपा कार्यकर्ताओं, लोकनिर्माण विभाग एवं नगर निगम के स्थानीय कर्मियों के साथ स्वच्छता अभियान की सांकेतिक शुरुआत की. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस के उपलक्ष्य में देश की राजधानी दिल्ली में बीजेपी के कार्यकर्ता अलग-अलग जगह पर ये कार्यक्रम चल रहे हैं.

दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता स्वच्छता सेवा पखवाड़ा के तहत कार्यक्रम में शामिल इसके अलावा अपने अलग-अलग इलाकों में दिल्ली सरकार में मंत्री रविंद्र इंद्र राज, मंत्री मनिंदर सिंह सिरसा, कपिल मिश्रा ने स्वच्छता सेवा पखवाड़ा में हिस्सा लिया है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस 17 सितंबर से शुरू हुआ एक स्वच्छता सेवा पखवाड़ा के तहत भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता पदाधिकारी अलग-अलग जगह पर मंदिर गुरुद्वारा बाजार में जाकर सफाई अभियान चला रहे हैं स्वच्छता का संदेश दे रहे हैं.

