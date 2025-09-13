ETV Bharat / state

'कुछ अधिकारी नहीं पचा पा रहे ताकत'; कार्यकर्ता की मौत पर भाजयुमो प्रदेश अध्यक्ष बोले- पर्याप्त कार्रवाई नहीं हुई, और होनी चाहिये

भाजयुमो के प्रदेश अध्यक्ष और एमएलसी प्रांशु दत्त द्विवेदी समीक्षा करने वाराणसी पहुंचे.

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : September 13, 2025 at 8:06 PM IST

वाराणसी/इटावा : पीएम मोदी के जन्मदिन को लेकर भाजयुमो के प्रदेश अध्यक्ष और एमएलसी प्रांशु दत्त द्विवेदी तैयारियों की समीक्षा करने वाराणसी पहुंचे. गाजीपुर में भाजपा कार्यकर्ता की मौत को लेकर उन्होंने तीखी प्रतिक्रिया दी. उन्होंने कहा कि कुछ अधिकारी हैं जो मनमर्जी कर रहे हैं. ऐसे अधिकारियों पर कार्रवाई जरूरी है.

भाजयुमो के प्रदेश अध्यक्ष और एमएलसी प्रांशु दत्त द्विवेदी ने दी जानकारी. (Video credit: ETV Bharat)

'अपराधियों पर हुई कठोर कार्रवाई ' : प्रेसवार्ता के दौरान उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जब से कमान संभाली तो उत्तर प्रदेश में अपराधियों पर कठोर कार्रवाई हुई. माफिया को मिट्टी में मिला दिया और कई अपराधियों पर कार्रवाई भी की. उन्होंने कहा कि कुछ लोग सरकार को ही नुकसान पहुंचाने में लगे हुए हैं, ऐसे पुलिसकर्मियों की पहचान करके उन पर कार्रवाई किया जाना जरूरी है. जो अधिकारी मनमाने तरीके से कार्रवाई कर रहे हैं, उन पर भी एक्शन होना जरूरी है.

'सीएम योगी से मिलने जाऊंगा' : उन्होंने कहा कि मैं काशी आने से पहले गाजीपुर गया था और पीड़ित परिवार से मिलकर आया हूं, उन्होंने मुझे मांग पत्र भी दिया है. मैंने पता किया है अब तक जो भी कार्रवाई हुई है मेरे हिसाब से वह पर्याप्त नहीं है. इस पर और कड़ी कार्रवाई की जरूरत है. परिवार की ओर से दिए गए पत्र को लेकर मैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिलने जाऊंगा और उनसे यह निवेदन करूंगा कि पीड़ित परिवार को न्याय मिले और जो भी इस मामले में दोषी हैं उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए. सिर्फ खानापूर्ति नहीं बल्कि परिवार को न्याय मिलना जरूरी है.




उन्होंने कहा कि अधिकारियों को ताकत दी गई थी और अधिकारी उसे पचा नहीं पा रहे हैं, उन्हें चिन्हित करके कार्रवाई करनी चाहिए. वहीं उन्होंने पीएम मोदी के जन्मदिन को लेकर युवा मोर्चा की तैयारी पर कहा कि हम एक रिकॉर्ड बनाने की तैयारी कर रहे हैं. ब्लड डोनेशन कैंप को लेकर युवा मोर्चा एक वृहद काम करेगा और हम शपथ पत्र भी भरवाएंगे, ताकि आगे भी यह काम जारी रहे और जरूरतमंदों को खून मिल सके. उन्होंने कहा कि हम उत्तर प्रदेश के अलग-अलग जिलों में नमो मैराथन का भी आयोजन करेंगे, जिसमें बड़ी संख्या में युवा हिस्सा लेंगे.

इटावा में शिवपाल बोले- फर्जी वोट डालने से बचाना है : जिले में समाजवादी पार्टी के महासचिव शिवपाल सिंह यादव एक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए इटावा पहुंचे. पंचायत चुनाव को लेकर उन्होंने कहा कि ग्राम सभा के चुनाव में हम भाग नहीं लेंगे वो फ्री छोड़ दिया है. जिला पंचायत चुनाव होंगे वो हमारी जिला पार्टी रिकमंड करेगी और फिर उसमें से जो समिति बनेगी व निर्णय करेगी. उन्होंने कहा कि विधानसभा चुनाव की तैयारी शुरू कर दी है. राष्ट्रीय अध्यक्ष ने प्रत्याशी भी तय कर दिए हैं. सपा की पूरी तैयारी है, अब हम लोगों को फर्जी वोट डालने से बचाना है. असली वोट बच ना पाए और फर्जी वोट पड़ने ना पाए. यूपी में कानून व्यवस्था ध्वस्त है.

यह भी पढ़ें : विधान परिषद में बरसे प्रांशु दत्त द्विवेदी, गेस्ट हाउस कांड का जिक्र कर सपा पर लगाया गुंडाराज का आरोप

