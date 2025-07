ETV Bharat / state

अमेठी में सांड की टक्कर से बाइक सवार भाजपा युवा मोर्चा नेता की मौत - SCHOOL BUS CRASHES

भाजपा युवा मोर्चा नेता राहुल दुबे. फाइल फोटो ( Photo Credit : ETV Bharat )

Published : July 18, 2025 at 11:16 AM IST | Updated : July 18, 2025 at 11:45 AM IST

अमेठी/अमरोहा : अमेठी थाना क्षेत्र के बाईपास के पास गुरुवार को सांड से टकराने बाद बाइकसवार बीजेपी युवा मोर्चा के जिला उपाध्यक्ष राहुल दुबे की मौत हो गई. राहुल मुंशीगंज थाना क्षेत्र के भूसियावां के रहने वाले थे. वहीं अमरोहा में स्कूल वैन और पिकअप की भिड़ंत में 5 वर्षीय बच्ची की मौत हो गई और 12 से अधिक बच्चे घायल हो गए. घायलों को हायर सेंटर रेफर किया गया है. बताया गया कि भाजपा युवा मोर्चा के जिला उपाध्यक्ष राहुल दुबे (27) गुरुवार देर रात बाईपास से गुजर रहे थे. इसी दौरान उनकी बाइक एक सांड से टकरा गई. हादसे में राहुल गंभीर रूप से घायल हो गए. सूचना पर पहुंचे परिजनों ने उन्हें संजय गांधी अस्पताल पहुंचाया, जहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया. भाजपा नेता की मौत से बीजेपी नेताओं में शोक की लहर है. पूर्वांचल विकास बोर्ड के सदस्य विजय विक्रम सिंह, बीजेपी के वरिष्ठ नेता काशी प्रसाद तिवारी, जिला अध्यक्ष सुधांशु शुक्ल, विशु मिश्र सहित तमाम नेताओं ने राहुल दुबे की मौत पर शोक व्यक्त किया है. प्रभारी निरीक्षक अमेठी रवि सिंह ने बताया कि सूचना पर अमेठी पुलिस मौके पर पहुंची थी. शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है. मामले में आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है. अमरोहा : स्कूल वैन और पिकअप में भिड़ंत. (Photo Credit : ETV Bharat)

