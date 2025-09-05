बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए ग्राउंड पर उतरेंगे BJP कार्यकर्ता, CM की मौजूदगी में बनी रणनीति

ETV Bharat / state

शुक्रवार को एक तरफ मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता से सभी जिलों के डीएम के साथ बैठक कर इसकी समीक्षा की वहीं दूसरी तरफ प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने दिल्ली कैबिनेट को पार्टी कार्यालय में बुलाकर हालात की चर्चा की. इस बैठक में दिल्ली के दो सांसद योगेंद्र चंदोलिया और कमलजीत सहरावत भी शामिल हुई.

नई दिल्ली: दिल्ली की सत्ता में आई बीजेपी सरकार के सामने बाढ़ ने नई चुनौती पैदा कर दी है. राहत कार्यों में सरकारी अमला जुटा हुआ है. लेकिन अलग-अलग जगहों पर लगे बाढ़ राहत शिविरों में अव्यवस्था की रिपोर्ट और पीड़ित लोग कर रहे हैं, ईटीवी भारत भी लगातार ग्राउंड रिपोर्ट के जरिए बाढ़ पीड़ितों का हाल बता रहा है, शुक्रवार को पार्टी ने इसे गंभीरता से लिया.

प्रदेश बीजेपी कार्यालय में हुई बैठक में दिल्ली एवं देशभर में बनी बाढ़ की स्थिति में राहत कार्यों में दिल्ली बीजेपी के सहयोग को लेकर पार्टी नेतृत्व की एक उच्च स्तरीय बैठक में दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, प्रदेश संगठन महामंत्री पवन राणा, दिल्ली सरकार के मंत्री, प्रदेश भाजपा महामंत्री एवं कोषाध्यक्ष आदि सम्मलित हुए. जिसमें पार्टी कार्यकर्ताओं को दिल्ली की जनता के सहयोग से राहत सामग्री जुटा कर जरूरतमंदों तक पहुंचाने की बात कही गई.



विपक्ष के निशाने पर रेखा सरकार

आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल पंजाब के बाद आज दिल्ली में जिस तरह दिल्ली बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए राहत शिवरों का दौरा किया और उन्होंने राहत शिविरों में अव्यवस्था देख दिल्ली सरकार से इसे ठीक करने की अपील की, विपक्ष लगातार नई सरकार को घेरने की कोशिश में है.



यमुना का जलस्तर और केंद्रीय जल आयोग की रिपोर्ट

बता दें कि हरियाणा स्थित हथिनी कुंड बैराज से 4 सितंबर को लाखों क्यूसेक पानी का बहाव दिल्ली की ओर छोड़ा गया था. हालांकि अब पानी का डिस्चार्ज कम हो चुका है. शुक्रवार शाम 4 बजे बैराज से पानी 58 हजार क्यूसेक दर्ज किया गया है. आज रात 8 बजे तक यमुना का जलस्तर 207.15 मीटर तक आने की संभावना है.



प्रभावित जिले और आबादी

दिल्ली के छह जिले जैसे उत्तर, उत्तर-पूर्वी, शाहदरा, पूर्वी, केंद्रीय और दक्षिण-पूर्वी जिले बाढ़ से प्रभावित हैं. यमुना का जलस्तर 206 मीटर पार करते ही निचले इलाकों में रहने वाले लगभग 15 हजार लोग प्रभावित हुए हैं.



प्रभावित जिलों का विवरण इस प्रकार है

पूर्वी दिल्ली 7,200 लोग प्रभावित 7 राहत शिविर स्थापित उत्तर-पूर्वी दिल्ली 5,200 लोग प्रभावित 13 राहत शिविर दक्षिण-पूर्वी दिल्ली 4,200 लोग प्रभावित 8 राहत शिविर शाहदरा 30 लोग प्रभावित 1 राहत शिविर उत्तर दिल्ली 1,350 लोग प्रभावित 6 राहत शिविर

