बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए ग्राउंड पर उतरेंगे BJP कार्यकर्ता, CM की मौजूदगी में बनी रणनीति

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सभी जिलों के डीएम के साथ बैठक कर इसकी समीक्षा की. कार्यकर्ताओं ने बाढ़ पीड़ितों से मदद को कहा.

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता मीटिंग लेते हुई
मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता मीटिंग लेते हुई (ETV Bharat)
By ETV Bharat Delhi Team

Published : September 5, 2025 at 7:30 PM IST

3 Min Read

नई दिल्ली: दिल्ली की सत्ता में आई बीजेपी सरकार के सामने बाढ़ ने नई चुनौती पैदा कर दी है. राहत कार्यों में सरकारी अमला जुटा हुआ है. लेकिन अलग-अलग जगहों पर लगे बाढ़ राहत शिविरों में अव्यवस्था की रिपोर्ट और पीड़ित लोग कर रहे हैं, ईटीवी भारत भी लगातार ग्राउंड रिपोर्ट के जरिए बाढ़ पीड़ितों का हाल बता रहा है, शुक्रवार को पार्टी ने इसे गंभीरता से लिया.

शुक्रवार को एक तरफ मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता से सभी जिलों के डीएम के साथ बैठक कर इसकी समीक्षा की वहीं दूसरी तरफ प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने दिल्ली कैबिनेट को पार्टी कार्यालय में बुलाकर हालात की चर्चा की. इस बैठक में दिल्ली के दो सांसद योगेंद्र चंदोलिया और कमलजीत सहरावत भी शामिल हुई.

प्रदेश बीजेपी कार्यालय में हुई बैठक में दिल्ली एवं देशभर में बनी बाढ़ की स्थिति में राहत कार्यों में दिल्ली बीजेपी के सहयोग को लेकर पार्टी नेतृत्व की एक उच्च स्तरीय बैठक में दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, प्रदेश संगठन महामंत्री पवन राणा, दिल्ली सरकार के मंत्री, प्रदेश भाजपा महामंत्री एवं कोषाध्यक्ष आदि सम्मलित हुए. जिसमें पार्टी कार्यकर्ताओं को दिल्ली की जनता के सहयोग से राहत सामग्री जुटा कर जरूरतमंदों तक पहुंचाने की बात कही गई.

विपक्ष के निशाने पर रेखा सरकार

आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल पंजाब के बाद आज दिल्ली में जिस तरह दिल्ली बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए राहत शिवरों का दौरा किया और उन्होंने राहत शिविरों में अव्यवस्था देख दिल्ली सरकार से इसे ठीक करने की अपील की, विपक्ष लगातार नई सरकार को घेरने की कोशिश में है.

यमुना का जलस्तर और केंद्रीय जल आयोग की रिपोर्ट
बता दें कि हरियाणा स्थित हथिनी कुंड बैराज से 4 सितंबर को लाखों क्यूसेक पानी का बहाव दिल्ली की ओर छोड़ा गया था. हालांकि अब पानी का डिस्चार्ज कम हो चुका है. शुक्रवार शाम 4 बजे बैराज से पानी 58 हजार क्यूसेक दर्ज किया गया है. आज रात 8 बजे तक यमुना का जलस्तर 207.15 मीटर तक आने की संभावना है.

प्रभावित जिले और आबादी
दिल्ली के छह जिले जैसे उत्तर, उत्तर-पूर्वी, शाहदरा, पूर्वी, केंद्रीय और दक्षिण-पूर्वी जिले बाढ़ से प्रभावित हैं. यमुना का जलस्तर 206 मीटर पार करते ही निचले इलाकों में रहने वाले लगभग 15 हजार लोग प्रभावित हुए हैं.

प्रभावित जिलों का विवरण इस प्रकार है

पूर्वी दिल्ली7,200 लोग प्रभावित7 राहत शिविर स्थापित
उत्तर-पूर्वी दिल्ली5,200 लोग प्रभावित 13 राहत शिविर
दक्षिण-पूर्वी दिल्ली4,200 लोग प्रभावित8 राहत शिविर
शाहदरा30 लोग प्रभावित1 राहत शिविर
उत्तर दिल्ली1,350 लोग प्रभावित6 राहत शिविर

