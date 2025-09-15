ETV Bharat / state

डोटासरा की टिप्पणी से अजमेर में भाजपा कार्यकर्ताओं में रोष, बोले- माफी मांगें नहीं तो हो विधायकी खत्म हो

पीसीसी अध्यक्ष डोटासरा की विधानसभा अध्यक्ष के खिलाफ टिप्पणी को लेकर अजमेर में भाजपा कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया और माफी की मांग की.

BJP workers protest
विरोध प्रदर्शन करते भाजपा कार्यकर्ता (ETV Bharat Ajmer)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : September 15, 2025 at 3:41 PM IST

2 Min Read
अजमेर: राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी के खिलाफ पीसीसी अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा के बयान और टिप्पणी को लेकर देवनानी के गृह क्षेत्र अजमेर में भाजपा कार्यकर्ता भड़के हुए हैं. डोटासरा की टिप्पणी के बाद से ही उनके खिलाफ लगातार अजमेर में विरोध प्रदर्शन जारी है. सोमवार को रामसेतु ब्रिज पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया. कार्यकर्ताओं ने मांग की कि डोटासरा अपने बयान को लेकर माफी मांगें अन्यथा उनकी विधायक पद से सदस्यता खत्म की जाए.

भाजपा कार्यकर्ता आगरा गेट स्थित गणेश मंदिर के सामने जुटे. यहां से वे आगरा गेट सब्जी मंडी के बाहर पहुंचे. उनके हाथों में डोटासरा का पुतला था. उन्होंने विरोध स्वरूप डोटासरा के पुतले को बंद पड़े रामसेतु ब्रिज के ऊपर लटका दिया. कार्यकर्ताओं का कहना था कि यह विरोध प्रदर्शन इसलिए किया गया है ताकि जनता को डोटासरा के कृत्य का पता चल सके. कार्यकर्ताओं ने मांग की कि यदि डोटासरा विधानसभा अध्यक्ष को लेकर दिए बयान से माफी नहीं मांगते हैं तो उनकी विधानसभा सदस्यता खत्म होनी चाहिए.

पढ़ें: डोटासरा ने लगाया गंभीर आरोप: बोले-जासूसी कैमरों के जरिए हमारी महिला विधायकों को देखते हैं विधानसभा स्पीकर

प्रदेश की जनता डोटासरा को माफ नहीं करेगी: बीजेपी के वरिष्ठ नेता अशोक मुद्गल ने कहा कि कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष डोटासरा ने विधानसभा अध्यक्ष देवनानी के खिलाफ जिस तरह की टिप्पणी की है, उससे कांग्रेस और उनकी मानसिकता जाहिर होती है. मुद्गल ने कहा कि डोटासरा ने देवनानी के खिलाफ बयान देते हुए महिलाओं का भी अपमान किया है. उन्होंने कहा कि देवनानी विधानसभा में विधायक परिवार के मुखिया हैं. देवनानी के अपमान को अजमेर ही नहीं बल्कि प्रदेशभर की जनता बर्दाश्त नहीं करेगी. बीजेपी पृथ्वीराज मंडल के अध्यक्ष संजय गोयल ने कहा कि डोटासरा ने विधानसभा अध्यक्ष देवनानी के खिलाफ अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया है. यह गलत टिप्पणी थी. इसकी जितनी निंदा की जाए, उतनी कम है. बता दें कि कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष डोटासरा ने विधानसभा में सीसीटीवी लगाने को लेकर विधानसभा अध्यक्ष के खिलाफ विवादित टिप्पणी की थी.

