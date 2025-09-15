ETV Bharat / state

डोटासरा की टिप्पणी से अजमेर में भाजपा कार्यकर्ताओं में रोष, बोले- माफी मांगें नहीं तो हो विधायकी खत्म हो

विरोध प्रदर्शन करते भाजपा कार्यकर्ता ( ETV Bharat Ajmer )

By ETV Bharat Rajasthan Team Published : September 15, 2025 at 3:41 PM IST 2 Min Read