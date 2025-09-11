गाजीपुर में पुलिस लाठीचार्ज से बीजेपी नेता सियाराम उपाध्याय की मौत, एसओ समेत 6 पुलिसकर्मी सस्पेंड
गाजीपुर एसपी डॉ. इरज राजा ने कहा, एसओ समेत 6 दोषी पुलिसकर्मी सस्पेंड किये गए हैं. वहीं 6 अन्य पुलिसकर्मी लाइनहाजिर किये गये हैं.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : September 11, 2025 at 9:07 PM IST
गाजीपुर: 9 सितंबर, 2025 दिन मंगलवार को जनसमस्याओं की सुनवाई न होने के आरोप में भारतीय जनता पार्टी के नेता और पूर्व छात्र नेता राजेश राय बागी, विपुल मिश्रा के साथ 24 भाजपा कार्यकर्ताओं ने नोनहरा थानाध्यक्ष के खिलाफ मोर्चा खोल दिया. शाम 6 बजे से थाने के सामने गेट पर बैठकर धरना प्रदर्शन किया.
12 पुलिसकर्मियों पर हुई कार्रवाई: आरोप है कि देर रात थाने के गेट पर जल रही लाइट को बंद कराकर प्रदर्शन कर रहे भाजपा कार्यकर्ताओं पर पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया. इसमें बीजेपी कार्यकर्ता गंभीर रूप से घायल हो गये. स्वामी सहजानंद पीजी कॉलेज के पूर्व छात्रसंघ अध्यक्ष राजेश राय 'बागी' के साथ बीजेपी कार्यकर्ता सियाराम उपाध्याय जो विकलांग थे उन्हें लाठीचार्ज में काफी चोटें आई थीं. 11 सितंबर को सुबह उनकी मौत हो गई.
लाठीचार्ज से बीजेपी नेता सियाराम उपाध्याय की मौत: इसके बाद उनके पैतृक गांव चक रूकुंदीपुर, नोनहरा में लोग इकट्ठा होने लगे. भाजपा जिलाध्यक्ष ओमप्रकाश राय, भानुप्रताप सिंह, पारसनाथ राय, अखिलेश सिंह, पप्पू सिंह, पीयूष राय, विवेकानंद पांडेय के साथ बड़ी संख्या में लोग दिवंगत बीजेपी नेता सियाराम उपाध्याय के आवास पर पहुंचे.
पिता गिरजा उपाध्याय ने एसपी से मांगा न्याय: इस दौरान पूर्व सांसद राधामोहन सिंह, भीम सिंह, विनोद अग्रवाल, सपा नेता राजकुमार पांडे भी परिजनों को सांत्वना दी और परिजनों को न्याय दिलाने की बात कही. पिता गिरजा उपाध्याय ने एसपी डॉ. इरज राजा से न्याय की गुहार लगायी. इसके बाद एसपी डॉ. इरज राजा ने नोनहरा थाने के एसओ समेत कुल 12 पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई की.
जिलाधिकारी ने केस की मजिस्ट्रेट जांच के लिए टीम गठित की: एसपी ने बताया कि एसओ समेत 6 पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया गया है, जबकि 6 अन्य पुलिस कर्मियों को उन्होंने लाइन हाजिर किया है. पोस्टमार्टम की कार्रवाई डॉक्टरों के पैनल से वीडियो रिकॉर्डिंग के साथ कराई जाएगी. जिलाधिकारी ने इस केस की मजिस्ट्रेट जांच के लिए टीम गठित की है. निष्पक्ष कार्रवाई की जाएगी.
ग्राम प्रधान का चुनाव लड़ने का सपना रह गया अधूरा: दिंवगत सियाराम उपाध्याय के चचेरे भाई मनीष ने बताया कि दिव्यांग होने के बावजूद शुरू से ही वो भाजपा के जुझारू कार्यकर्ता थे. योगी और मोदी के फैन थे. सामाजिक कार्यों के साथ पार्टी लाइन में संगठन के कार्यों में बढ़चढ़ कर हिस्सा लेते थे. इस बार वे ग्राम प्रधान के चुनाव की भी तैयारी कर रहे थे.
यह भी पढ़ें- ट्रांसपोर्ट कमिश्नर का आदेश; शोरूम में लगेंगे 'नो HSRP नो डिलीवरी' पोस्टर, 3000 सरकारी वाहनों के ड्राइवरों का डीएल होगा सस्पेंड