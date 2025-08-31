ETV Bharat / state

फिरोजाबाद में BJP महिला पार्षद ने मांगी भीख; विकास कार्य न होने पर जताई नाराजगी, बोलीं- आश्वासन दिया गया है, लेकिन सुनवाई नहीं होगी - FIROZABAD NEWS

अपर नगर आयुक्त ने बताया कि महिला पार्षद के वार्ड में अब तक 64 करोड़ रुपये के काम हो चुके हैं.

फिरोजाबाद में BJP महिला पार्षद
फिरोजाबाद में BJP महिला पार्षद (Photo credit: ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : August 31, 2025 at 6:38 PM IST

फिरोजाबाद : यूपी के फिरोजाबाद जिले में भाजपा की महिला पार्षद का अनोखा प्रदर्शन सामने आया है. महिला पार्षद ने नगर निगम के अफसरों पर उनके वार्ड में विकास न कराने का आरोप लगाते हुए शहर में भीख मांगी. इस मामले में नगर निगम ने उनके आरोपों को निराधार बताया है. नगर निगम की ओर से कहा गया है कि सभी वार्डों में विकास का कार्य जारी है. उनके वार्ड में भी 10 करोड़ रुपये की लागत के कार्य स्वीकृत हैं, जिन पर जल्द कार्य शुरू करा दिया जायेगा.

फिरोजाबाद में BJP महिला पार्षद का बयान (Video credit: ETV Bharat)

बीजेपी नेत्री ऊषा शंखवार नगर निगम वार्ड संख्या छह की पार्षद हैं. उन्होंने कई दुकानदारों और राहगीरों के सामने कटोरा रखते हुए अपना परिचय दिया और कहा कि उन्होंने जब चुनाव लड़ा था तो वोटों की भीख मांगी थी और लोगों को विकास कराने का भरोसा दिया था. उन्होंने आरोप लगाया कि नगर निगम के अफसरों द्वारा मेरे वार्ड में विकास नहीं कराया जा रहा है.

उन्होंने कहा कि कुछ वार्डों में तो एक महीने में तीन-तीन बार विकास के लिए भूमि पूजन हो चुका है, लेकिन उनके वार्ड में विकास नहीं हो रहा है, इसलिए वह भीख मांगकर यथा सम्भव विकास कार्य कराएंगी. उन्होंने मीडिया के सामने भी अपना दर्द बयां किया. इसके बाद वह नगर निगम दफ्तर भी पहुंचीं और अफसरों से भीख मांगी. इस दौरान नगर निगम के प्रवर्तन दल के लोग उन्हें नगर आयुक्त दफ्तर में ले गए और नगर आयुक्त ऋषिराज ने उन्हें समझाया-बुझाया भी.

इस बाबत अपर नगर आयुक्त रविंद्र सिंह ने बताया कि इनके वार्ड में विकास की प्रक्रिया जारी है. अब तक 64 करोड़ के काम हो चुके हैं. 10 करोड़ के काम निविदा प्रक्रिया में हैं.

