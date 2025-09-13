ETV Bharat / state

जीएसटी सुधार अब भाजपा का चुनावी ब्रह्मास्त्र, भाजपा नेता तिवाड़ी बोले- चलाएंगे जन अभियान

जीएसटी सुधारों को आमजन तक पहुंचाने के लिए भाजपा जन अभियान चलाएगी. राज्यसभा सांसद घनश्याम तिवाड़ी को इस अभियान का संयोजक बनाया गया है.

BJP on GST reforms
राज्यसभा सांसद घनश्याम तिवाड़ी (ETV Bharat Jaipur)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : September 13, 2025 at 7:13 PM IST

जयपुर : केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने जीएसटी को दो स्लैब में रखकर आम आदमी को महंगाई से बड़ी राहत दी है. इसे प्रदेश भाजपा पंचायत और निकाय चुनाव में ब्रह्मास्त्र की तरह इस्तेमाल करेगी. जीएसटी का फायदा आम जन को मिल रहा है या नहीं, इसे देखने के लिए वह जन अभियान चलाएगी. इस अभियान के लिए भाजपा के वरिष्ठ नेता एवं राज्यसभा सदस्य घनश्याम तिवाड़ी के नेतृत्व में एक समिति बनाई गई है.

समिति के संयोजक तिवाड़ी ने शनिवार को भाजपा मुख्यालय पर 'भारत में कर एवं आर्थिक सुधार' विषय पर पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कार्यकाल आर्थिक और कर सुधारों का क्रांतिकारी युग है, इसे आम जन तक पहुंचाया जाएगा. सांसद तिवाड़ी ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने देश में सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक क्षेत्र में ऐतिहासिक व विकासोन्मुखी कार्यों की शुरुआत की है. विश्व के इतिहास में सबसे बड़ा कार्य करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आर्थिक सुधार किया और जीएसटी की नई स्लैब जारी कर आमजन को राहत प्रदान करने का काम किया है. उन्होंने बताया कि यूपीए सरकार के कार्यकाल में सेल्स टैक्स, सर्विस टैक्स, वैट जैसे विभिन्न कर लगाए जा रहे थे, लेकिन मोदी सरकार ने इन सब पर जीएसटी लागू किया और अब इसमें नए सुधार करते हुए आमजन को राहत प्रदान करने का ऐतिहासिक कार्य किया है.

पढ़ें: अरुण चतुर्वेदी ने कांग्रेस पर साधा निशाना, बोले- पिछली सरकार घाटा छोड़कर गई, जीएसटी रिफॉर्म से टैक्स बढ़ा

तिवाड़ी ने बताया कि 2017 में जीएसटी लागू करने के बाद प्रतिमाह 2 लाख करोड़ रुपए से अधिक का राजस्व सरकार को प्राप्त हो रहा था. इसके बावजूद पीएम मोदी ने जीएसटी के दूसरे चरण का सुधार शुरू करते हुए भारत में कर सुधार की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम उठाया है. जीएसटी में पहले 5, 12, 18 और 28 प्रतिशत की 4 टैक्स स्लैब थीं, अब इनमें से दो स्लैब हटाकर केवल 5 प्रतिशत और 12 प्रतिशत की स्लैब को रखा गया है. तिवाड़ी ने कहा कि नवरात्रि इस बार 22 सितंबर से शुरू हो रहे हैं. मातारानी गज पर सवार होकर आ रही हैं, इससे जमाना अच्छा होगा, बिक्री अच्छी होगी और बाजार में अच्छी खरीदारी होगी. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किए गए जीएसटी सुधार इसमें सहायक होंगे.

प्रदेश व जिलास्तर पर बनाई समिति: भाजपा सांसद ने बताया कि भाजपा ने प्रदेश और जिला स्तर पर समिति बनाई है, जो अब जीएसटी के नए सुधारों (नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म्स) के बारे में आमजन को जागरूक करेगी. यह कर सुधार आमजन, किसान, महिला, युवा, व्यापारी, उद्योगपति यानी हर वर्ग और हर समुदाय के हित में है. मोदी सरकार ने आवश्यक खाद्य सामग्री के साथ-साथ दवाइयों को टैक्स मुक्त करने का काम किया है. वहीं, मेडिकल उपकरणों पर टैक्स 12 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत कर दिया है. जीएसटी सुधार से कपड़ा उद्योग को भी लाभ होगा. कृषि उपकरणों के साथ-साथ वाहनों की खरीद में भी राहत मिलेगी.

डीबीटी से सीधा लाभ: उन्होंने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने एक सार्वजनिक मंच से कहा था कि केंद्र से 1 रुपया जारी होता है और लोगों तक मात्र 15 पैसे पहुंचते हैं. आज पीएम मोदी ने तकनीक का उपयोग करते हुए डीबीटी (प्रत्यक्ष लाभ अंतरण) के माध्यम से सीधे लाभार्थियों तक पूरी राहत पहुंचाने का काम किया है. मोदी ने जहां आवश्यक वस्तुओं को सस्ता किया है, वहीं विलासिता की वस्तुओं पर 40 फीसदी तक टैक्स लगाया है. ऐसे में यह युग आर्थिक विकास का युग और मोदी का स्वर्णिम युग कहलाएगा.

