पटना: बिहार विधानसभा चुनाव 2025 जैसे-जैसे नजदीक आ रहे हैं राज्य की सियासी हलचलें तेज होती जा रही हैं. खासकर मिथिलांचल जिसमें दरभंगा, मधुबनी, समस्तीपुर और आस-पास के इलाके शामिल हैं. अब राजनीतिक दलों के लिए चुनावी रणक्षेत्र बनते जा रहे हैं. इस बीच दरभंगा राज परिवार की सामाजिक व सांस्कृतिक गतिविधियों में आई अचानक तेजी ने राजनीतिक हलकों में नई चर्चा को जन्म दिया है.

सियासी गलियारों में राजघराने की चर्चा: सवाल यह उठता है कि क्या इस ऐतिहासिक परिवार की बढ़ती सार्वजनिक सक्रियता चुनावी मैदान में भी कोई नया मोड़ लाएगी? और अगर हां तो इसका असर मिथिला की राजनीति पर कितना गहरा होगा? भले ही दरभंगा राज परिवार ने अब तक प्रत्यक्ष रूप से चुनावी मैदान में कदम नहीं रखा है, लेकिन उनकी परोक्ष (इनडायरेक्ट) सक्रियता ने राजनीतिक गलियारों में चर्चाओं को तेज कर दिया है.

दिल्ली में महाराज कामेश्वर सिंह के कार्यक्रम में बीजेपी नेता (ETV Bharat)

कपिलेश्वर सिंह के कार्यक्रम में पहुंचे बीजेपी नेता: पिछले साल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा दरभंगा में एम्स के उद्घाटन के मौके पर महाराज कामेश्वर सिंह के देशहित में दिए योगदान का जिक्र करना. वहीं हाल ही में दिल्ली में कपिलेश्वर सिंह द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में आरएसएस और भाजपा नेताओं की मौजूदगी, इस बात के संकेत दे रहे हैं कि राज परिवार की गतिविधियां अब केवल सामाजिक-सांस्कृतिक दायरे तक सीमित नहीं रह गई हैं. ऐसे में मिथिला की कई विधानसभा सीटों पर यह एक सीधा राजनीतिक संदेश देने की क्षमता रखता है.

पहले से रहा राज परिवार का झुकाव आरएसएस की ओर: मिथिला और दरभंगा राज परिवार की गतिविधियों पर नजर रखने वाले पॉलिटिकल ऑब्जर्वर विजय देव झा का कहना है कि "राज परिवार का झुकाव पहले से ही आरएसएस की ओर रहा है. लंबे अंतराल के बाद जब प्रधानमंत्री ने महाराज कामेश्वर सिंह के योगदान की चर्चा की तो यह एक राजनीतिक संदेश था। कांग्रेस से दूरी और आरएसएस-भाजपा के करीबियों को देखते हुए, स्वाभाविक रूप से उनका झुकाव एनडीए की ओर देखा जा रहा है."

बीजेपी को चुनावी लाभ का संकेत?: हालांकि उनकी सीधी चुनावी सक्रियता नहीं है, लेकिन वे मंदिर विकास और सांस्कृतिक गतिविधियों में भूमिका निभाने को तैयार हैं. अगर आरएसएस उन्हें कोई जिम्मेदारी देता है, तो वे उस पर काम करेंगे. विजय देव झा मानते हैं कि भले ही वे चुनाव न लड़ें, लेकिन उनकी उपस्थिति और भाजपा से नजदीकी, मिथिलांचल में एनडीए को राजनीतिक लाभ दिला सकती है.

दिल्ली में महाराज कामेश्वर सिंह के कार्यक्रम में बीजेपी नेता (ETV Bharat)

राज परिवार के प्रभाव पर मतभेद: मधुबनी में लंबे समय से शिक्षा के क्षेत्र में सक्रिय और ए.एन. सिन्हा शोध संस्थान के पूर्व निदेशक डी.एम. दिवाकर का मानना है कि आज के समय में दरभंगा राज परिवार का मिथिलांचल में व्यापक प्रभाव नहीं है. वे मानते हैं कि ब्राह्मण समाज में जरूर कुछ प्रभाव शेष है, लेकिन आम जनमानस पर वह असर अब पहले जैसा नहीं रहा.

"कांग्रेस की बढ़ती गतिविधियों से चिंतित होकर भाजपा और आरएसएस की यह राजनीतिक रणनीति हो सकती है. दरभंगा राज परिवार के माध्यम से मिथिला में एक प्रतीकात्मक संदेश दिया जाए. यह प्रयास संभवतः एक सांस्कृतिक प्रतीक को फिर से सक्रिय कर कांग्रेस के प्रभाव को तोड़ने की कोशिश हो सकता है." -डीएम दिवाकर, पूर्व निदेशक, एएन सिन्हा शोध संस्थान

दरभंगा राजघराना सुर्खियों में : दिल्ली में आयोजित एक संगोष्ठी ने दरभंगा राजघराने को एक बार फिर सुर्खियों में ला दिया है. भारत के आध्यात्मिक, सांस्कृतिक और राष्ट्र निर्माण में राज दरभंगा का योगदान विषय पर हुई इस चर्चा में संघ के सर कार्यवाह दत्तात्रेय होसबोले और केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव जैसे बड़े चेहरे शामिल हुए. कार्यक्रम का आयोजन कपिलेश्वर सिंह के पुत्र अरिहंत सिंह के जन्मदिन पर हुआ, लेकिन इसके जरिए एक राजनीतिक संकेत देने की कोशिश भी दिखी.

"कपिलेश्वर सिंह लगातार दरभंगा और वहां की सांस्कृतिक गतिविधियों में सक्रिय हैं. राज परिवार का पुनः सार्वजनिक मंचों पर उभरना चुनावी समीकरणों को प्रभावित कर सकता है." -विजय देव झा, पॉलिटिकल ऑब्जर्वर

राजनीतिक हलचल तेज: बिहार विधानसभा चुनाव अक्टूबर-नवंबर में संभावित हैं और उससे ठीक पहले दरभंगा राज परिवार को केंद्र में रखकर दिल्ली में आयोजित संगोष्ठी ने राजनीतिक हलचल तेज कर दी है. इस कार्यक्रम में आरएसएस के सर कार्यवाहक दत्तात्रेय होसबोले और भाजपा के वरिष्ठ नेता भूपेंद्र यादव की मौजूदगी को हल्के में नहीं लिया जा रहा. भूपेंद्र यादव बिहार के प्रभारी रह चुके हैं और राज्य की राजनीति को गहराई से समझते हैं.

दरभंगा किले का मुख्य द्वार (ETV Bharat)

मिथिलांचल में एनडीए मजबूत: माना जा रहा है कि इस आयोजन के जरिए मिथिलांचल के मतदाताओं को एक सांस्कृतिक और भावनात्मक संदेश देने की कोशिश की गई है. मिथिलांचल की 100 से अधिक सीटों में एनडीए का प्रभाव अब तक मजबूत रहा है. सिर्फ दरभंगा प्रमंडल की बात करें तो तीन जिलों दरभंगा, मधुबनी और समस्तीपुर में कुल 30 सीटें हैं, जिनमें से 22 पर फिलहाल एनडीए का कब्जा है. दरभंगा और मधुबनी की 20 सीटों में से 17 एनडीए के पास हैं. ऐसे में दरभंगा राजघराने के वंशज कपिलेश्वर सिंह और उनके परिवार की बढ़ती सार्वजनिक सक्रियता विपक्ष के लिए चिंता का कारण बन सकती है.

मिथिलांचल में सियासी जंग तेज: 2020 के विधानसभा चुनाव में मिथिलांचल की भूमिका निर्णायक रही थी. यही वह क्षेत्र था जहां एनडीए ने अपेक्षा से बेहतर प्रदर्शन कर महागठबंधन को सरकार बनाने से रोक दिया. शायद यही कारण है कि पिछले साल जब तेजस्वी यादव ने अपनी जनयात्रा शुरू की, तो उन्होंने मिथिलांचल से ही आगाज किया. इस बार भी महागठबंधन की खास नजर मिथिलांचल की सीटों पर है, जो लगभग 100 के करीब हैं.

नीतीश के फैसले से मिल रहा लाभ: एनडीए ने भी इस क्षेत्र को साधने के लिए रणनीतिक फैसले लिए हैं. दरभंगा एयरपोर्ट की सुविधाओं का विस्तार, दरभंगा में एम्स की स्थापना, मखाना बोर्ड की घोषणा, उत्तर बिहार की बाढ़ समस्या के समाधान के प्रयास और सड़क विकास जैसे कार्यों से मिथिला की जनता को लुभाने की कोशिश की जा रही है. नीतीश सरकार के हालिया फैसलों ने भी एनडीए की स्थिति और मजबूत की है.

कांग्रेस भी एक्टिव मोड में: 2024 के लोकसभा चुनाव में मिथिलांचल की अधिकांश सीटों पर एनडीए ने कब्जा जमाया था, जिससे उत्साहित होकर एनडीए का दावा है कि विधानसभा में भी उसे बढ़त हासिल है. हालांकि कांग्रेस भी एक्टिव मोड में है और प्रशांत किशोर की संभावित रणनीतिक भूमिका विपक्ष को धार देने की कोशिश करेगी.

विपक्ष की रणनीति को कड़ी चुनौती: ऐसे में दरभंगा राज परिवार, जिसकी सांस्कृतिक और ऐतिहासिक जड़ें गहरी हैं, उसकी सार्वजनिक सक्रियता एनडीए को एक भावनात्मक और सामाजिक संबल प्रदान कर सकती है. यह न केवल दरभंगा प्रमंडल की 30 सीटों, बल्कि पूरे मिथिलांचल में वोटरों की भावनाओं को प्रभावित कर सकता है. जिससे विपक्ष की रणनीति को कड़ी चुनौती मिल सकती है.

