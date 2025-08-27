ETV Bharat / state

पंचायत- निकाय चुनाव में भाजपा खेलों को बनाएगी आधार, प्रदेश भर में होगी सांसद खेल प्रतियोगिता - SANSAD KHEL PRATIYOGITA

आगामी पंचायत और निकाय चुनाव में अपनी जमीन मजबूत करने के लिए भाजपा 'सांसद खेल प्रतियोगिताओं' को बड़ा हथियार बनाएगी.

भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ (ETV Bharat Jaipur)
Published : August 27, 2025 at 6:58 PM IST

जयपुर: आगामी पंचायत एवं निकाय चुनावों में अपनी उपस्थिति मजबूत करने के लिए भारतीय जनता पार्टी 'सांसद खेल प्रतियोगिताओं' का आयोजन करेगी. पार्टी मंडल स्तर से लेकर प्रदेश स्तर तक इन प्रतियोगिताओं का आयोजन करेगी. इन खेल प्रतियोगिताओं के जरिए पार्टी निकाय और पंचायतीराज के चुनाव में अपनी जमीन को मजबूत करेगी. मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में दो दिन तक सांसद - विधायक और जिला अध्यक्षों के साथ हुए संवाद में इस रणनीति पर चर्चा हुई.

पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने बताया कि इस संवाद के दौरान कई विषयों पर चर्चा हुई. इसमें सांसद खेल प्रतियोगिता का आयोजन भी है. राठौड़ ने बताया कि यह प्रतियोगिता मंडल स्तर से विधानसभा, लोकसभा और राज्यस्तर पर होगी.

सभी तरह के खेल होंगे: राठौड़ ने कहा कि इसमें किसी तरह की कोई भी पाबंदी नहीं है. कोई भी व्यक्ति खेल सकेगा. प्रतिभाओं को अवसर देने के लिए ही इस प्रकार की प्रतियोगिता आयोजित की जा रही है. इसमें बिना किसी भेदभाव के सबको अवसर दिया जाएगा. इसमें उम्र की बाधा भी नहीं होगी. राठौड़ ने कहा कि खेलों के आयोजन का जिम्मा रिटायर्ड शारीरिक शिक्षकों को दिया जाएगा. वे टीमों के गठन से लेकर प्रतियोगिताओं के आयोजन का काम करेंगे.

पंचायत - निकाय चुनाव का माहौल: दरअसल, भाजपा सांसद खेल प्रतियोगिताओं के माध्यम से आगामी पंचायत और निकाय चुनाव में अपनी जमीन को मजबूत करने की दिशा में रणनीति बना रही है. इन खेलों के जरिए पार्टी युवाओं, महिलाओं और पुरुषों में अपनी पकड़ को मजबूत कर सकेगी. कोशिश यह भी रहेगी कि केंद्र और राज्य सरकार की खेलो इंडिया की नीति को आमजन तक पहुंचाया जाए. पार्टी यह भी संदेश देने की कोशिश करेगी कि केंद्र और राज्य सरकार राजस्थान में खेलों की संभावनाओं को तलाशने के लिए हर स्तर पर प्रयास कर रही है.

इस तरह शुरू होंगे खेल: भाजपा के मंडल स्तर से लेकर लोकसभा क्षेत्र स्तर तक टीमें बनाई जाएगी. मंडल स्तर पर टीमों का चयन होगा. वहां प्रथम चरण की प्रतियोगिताएं होंगी. मंडल स्तर ​पर विजेता टीम का विधानसभा स्तर पर चयन होगा.

आयोजन की रूपरेखा:

  • प्रतियोगिता की शुरुआत मंडल स्तर से होगी.
  • मंडल स्तर की विजेता टीमें विधानसभा स्तर पर खेलेंगी.
  • विधानसभा स्तर के विजेता लोकसभा क्षेत्र की प्रतियोगिता में भाग लेंगे.
  • अंत में लोकसभा स्तर के विजेताओं के बीच प्रदेश स्तरीय प्रतियोगिता होगी.
  • स्थानीय और पारंपरिक खेलों को भी इसमें शामिल किया जाएगा.

