बीजेपी मनाएगी सेवा पखवाड़ा, नारायणपुर में मंत्री केदार कश्यप ने ली बैठक

वन मंत्री केदार कश्यप ने कहा कि सेवा ही संगठन की आत्मा है.

BJP CELEBRATE SEVA PAKHWADA
बीजेपी मनाएगी सेवा पखवाड़ा (ETV Bharat)
By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : September 15, 2025 at 8:48 PM IST

Updated : September 15, 2025 at 9:13 PM IST

नारायणपुर: भारतीय जनता पार्टी जिला नारायणपुर की ओर से आगामी सेवा पखवाड़ा (17 सितम्बर से 2 अक्टूबर 2025) को लेकर बैठक हुई. आयोजन को सफल बनाने हेतु जिला भाजपा कार्यालय में विशेष बैठक आयोजित की गई. इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में छत्तीसगढ़ शासन के कैबिनेट मंत्री एवं नारायणपुर विधायक केदार कश्यप मौजूद रहे.


बीजेपी मनाएगी सेवा पखवाड़ा: वन एवं परिवहन मंत्री केदार कश्यप ने बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी हमेशा सेवा, समर्पण और राष्ट्रहित के लिए कार्य करने वाली पार्टी रही है. सेवा पखवाड़ा महज एक कार्यक्रम नहीं बल्कि जनसेवा का संकल्प है. वन मंत्री ने बीजेपी कार्यकर्ताओं से आह्वान किया कि वे इस अभियान को पूरी निष्ठा और मेहनत से सफल बनाएं.

मंत्री केदार कश्यप ने ली बैठक (ETV Bharat)

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस से लेकर गांधी जयंती तक का यह अवसर हमें समाज के लिए कुछ विशेष करने का संदेश देता है. इस दौरान स्वच्छता, स्वास्थ्य और जनजागरूकता जैसे विषयों पर कार्यकर्ताओं को जनता से जुड़ना चाहिए: केदार कश्यप, वन मंत्री, छत्तीसगढ़

बीजेपी कार्यकर्ताओं की तारीफ: मंत्री कश्यप ने नारायणपुर जिले के कार्यकर्ताओं की विशेष सराहना की. केदार कश्यप ने कहा कि कठिन परिस्थितियों में भी उनका समाजसेवा के प्रति समर्पण ही भाजपा की असली ताकत है. उन्होंने जोर दिया कि सरकार में होने के बावजूद कार्यकर्ताओं की पहचान जनता के सेवक के रूप में बनी रहनी चाहिए.

बैठक में बीजेपी पदाधिकारी और कार्यकर्ता रहे मौजूद: बैठक में भाजपा जिलाध्यक्ष संध्या पवार, जिला पंचायत अध्यक्ष नारायण मरकाम, नगर पालिका परिषद अध्यक्ष इंद्र प्रसाद बघेल, जनपद पंचायत अध्यक्ष पिंकी उसेंडी, पूर्व जिलाध्यक्ष रूपसाय सलाम, बृजमोहन देवांगन, गौतम गोलछा और संजय नंदी शामिल हुए. सभा का संचालन भाजपा जिला महामंत्री संदीप कुमार झा ने किया और आभार प्रदर्शन सेवा पखवाड़ा कार्यक्रम के जिला संयोजक संतनाथ उसेंडी ने किया.


आयोजन को सफल बनाने का संकल्प: नारायणपुर में आयोजित यह बैठक सेवा पखवाड़ा को सफल बनाने के संकल्प के साथ समाप्त हुई. भाजपा कार्यकर्ताओं ने मंत्री केदार कश्यप के संदेश को जीवन में उतारने का संकल्प लिया. भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं और नेताओं ने समाज की सेवा और विकास के प्रति समर्पण को आगे बढ़ाने का निश्चय दोहराया.

17 सितंबर से भारतीय जनता पार्टी देशभर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन से लेकर दो अक्टूबर गांधी जयंती तक सेवा पखवाड़ा का आयोजन कर रही है.

