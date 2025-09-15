ETV Bharat / state

बीजेपी मनाएगी सेवा पखवाड़ा, नारायणपुर में मंत्री केदार कश्यप ने ली बैठक

नारायणपुर: भारतीय जनता पार्टी जिला नारायणपुर की ओर से आगामी सेवा पखवाड़ा (17 सितम्बर से 2 अक्टूबर 2025) को लेकर बैठक हुई. आयोजन को सफल बनाने हेतु जिला भाजपा कार्यालय में विशेष बैठक आयोजित की गई. इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में छत्तीसगढ़ शासन के कैबिनेट मंत्री एवं नारायणपुर विधायक केदार कश्यप मौजूद रहे.



बीजेपी मनाएगी सेवा पखवाड़ा: वन एवं परिवहन मंत्री केदार कश्यप ने बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी हमेशा सेवा, समर्पण और राष्ट्रहित के लिए कार्य करने वाली पार्टी रही है. सेवा पखवाड़ा महज एक कार्यक्रम नहीं बल्कि जनसेवा का संकल्प है. वन मंत्री ने बीजेपी कार्यकर्ताओं से आह्वान किया कि वे इस अभियान को पूरी निष्ठा और मेहनत से सफल बनाएं.

मंत्री केदार कश्यप ने ली बैठक (ETV Bharat)

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस से लेकर गांधी जयंती तक का यह अवसर हमें समाज के लिए कुछ विशेष करने का संदेश देता है. इस दौरान स्वच्छता, स्वास्थ्य और जनजागरूकता जैसे विषयों पर कार्यकर्ताओं को जनता से जुड़ना चाहिए: केदार कश्यप, वन मंत्री, छत्तीसगढ़

बीजेपी कार्यकर्ताओं की तारीफ: मंत्री कश्यप ने नारायणपुर जिले के कार्यकर्ताओं की विशेष सराहना की. केदार कश्यप ने कहा कि कठिन परिस्थितियों में भी उनका समाजसेवा के प्रति समर्पण ही भाजपा की असली ताकत है. उन्होंने जोर दिया कि सरकार में होने के बावजूद कार्यकर्ताओं की पहचान जनता के सेवक के रूप में बनी रहनी चाहिए.