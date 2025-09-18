भाजपा घुमंतू परिवारों को उपलब्ध कराएगी रोजगार का सामान, इतने किए चिह्नित
राजस्थान भाजपा सामाजिक सरोकार के तहत जयपुर शहर के घुमंतू परिवारों के लिए रोजगार की व्यवस्था करेगी.
Published : September 18, 2025 at 9:13 PM IST
जयपुर: शहर की कच्ची बस्ती में रहने वाले कुछ घुमंतू परिवारों को स्थानीय प्रशासन ने 15 किलोमीटर दूर बसा दिया. ऐसे में उनके सामने रोजी-रोटी का संकट खड़ा हो गया. अब भाजपा की जयपुर शहर इकाई ने इन परिवारों को रोजगार उपलब्ध कराने का बीड़ा उठाया है. ऐसे 51 परिवार हैं, जिन्हें पार्टी की ओर से राेजगार चलाने के लिए ठेले और सामग्री दी जाएगी. सामाजिक सरोकारों की दिशा में पार्टी का यह पायलट प्रोजेक्ट माना जा रहा है.
भाजपा शहर अध्यक्ष अमित गोयल ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस पर सेवा पखवाड़ा शुरू किया गया है. आत्मनिर्भर अभियान भी साथ ही चल रहा है. इसके तहत भाजपा ने कई तरह के काम तय किए हैं. इसी के तहत पार्टी की जयपुर शहर इकाई की ओर से झुग्गी-झोपड़ियों में रहने वाले घुमंतू परिवारों को आर्थिक रूप से मजबूत करने का बीड़ा उठाया गया है. उन्होंने बताया कि पहले हमने 25 परिवारों को चिह्नित कर राेजगार के साधन उपलब्ध कराने का विचार किया था, लेकिन बाद में इन परिवारों की संख्या बढ़ाकर 51 कर दी गई. इन परिवारों को सामग्री के साथ ठेले उपलब्ध कराए जाएंगे, ताकि वह अच्छा जीवन व्यतीत कर सकें.
हर प्रकार की मिलेगी सहायता: गोयल ने कहा कि इन घुमंतू परिवारों को ठेला लेने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा, यदि कोई दूसरा काम करना चाहेगा, तो उसकी उसमें मदद की जाएगी. भाजपा शहर अध्यक्ष ने कहा कि एक परिवार को यदि रोजगार का साधन उपलब्ध होता है तो वह अपने परिवार के पांच सदस्यों का पेट पाल सकता है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिन-रात देश की सेवा कर रहे हैं. उनकी इसी भावना में अपनी थोड़ी सी भागीदारी निभाने के लिए जयपुर शहर भाजपा की ओर से यह कार्यक्रम शुरू किया गया है.
मुख्यधारा से जोड़ने की होगी कोशिश: गोयल ने कहा कि इन परिवारों में कुछ को छोड़कर ज्यादातर के राशन कार्ड, आधार कार्ड या अन्य आवश्यक दस्तावेज भी नहीं बने हुए हैं, जिससे सरकारी योजनाओं का लाभ भी इन्हें नहीं मिल पा रहा है. प्रदेश में भाजपा सरकार बनने के बाद घुमंतु जाति न्यास ने इस बस्ती में स्वास्थ्य, संस्कार और रोजगार के लिए काम शुरू किया है. न्यास की ओर से दो लोगों को ऑटो रिक्शा दिलवाए हैं, जिससे वे अपने परिवार का पेट पाल रहे हैं. इतना ही नहीं भजन लाल सरकार घुमंतू परिवारों को आवास भी उपलब्ध करा रही है.
15 किलोमीटर दूर बसा दिया: भाजपा शहर अध्यक्ष ने बताया कि पूववर्ती कांग्रेस सरकार ने राजधानी जयपुर की झुग्गी-झोंपड़ियों और कच्ची बस्तियों में रह रहे परिवारों को उठाकर जयसिंहपुरा खोर के बाहर जेडीए क्वार्टर में बसा दिया था. करीब पांच साल पहले 400 से 500 परिवारों को वहां की बेसिक सर्विसेज फॉर अर्बन पूअर (बीएसयूपी) आवासीय योजना में मकान दिए गए. शहर से करीब 15 किलोमीटर दूरी होने के कारण इनमें से कई परिवारों के सामने रोजी-रोटी का संकट खड़ा हो गया. परिवारों के सामने पेट पालने की समस्या होने लगी. इनमें कुछ परिवारों के पास रोजगार का स्थायी साधन नहीं होने के कारण उन्हें परेशानी का सामना करना पड़ रहा है.