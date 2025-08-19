ETV Bharat / state

नैनीताल: 'लापता' जिला पंचायत सदस्यों का बीजेपी ने किया स्वागत, किडनैपिंग पर किया चौंकाने वाला खुलासा

चुनाव के दिन गायब हुए नैनीताल के पांच जिला पंचायत सदस्यों का बीजेपी ने इलेक्शन जीतने के बाद स्वागत किया.

जीत के बाद बीजेपी ने किया स्वागत. (ETV Bharat)
Published : August 19, 2025 at 8:39 PM IST

हल्द्वानी: नैनीताल जिला पंचायत सदस्यों के कथित किडनैपिंग केस में रोज नया ट्विस्ट आ रहा है. गायब हुए सभी जिला पंचायत सदस्य आज मीडिया को सामने आए, जिनका बीजेपी ने सम्मान किया. इस दौरान गायब हुए जिला पंचायत सदस्य तरुण कुमार शर्मा ने बड़ा खुलासा भी किया है.

तरुण कुमार शर्मा उन्हीं पांच जिला पंचायत सदस्यों में से एक है, जिनके कथित किडनैप होने की बात कही जा रही थी. तरुण कुमार शर्मा ने ईटीवी भारत से बात करते हुए कहा कि हम जितने भी जिला पंचायत सदस्य है, सभी पिछले दस सालों से भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़े है. वो पहले भी बीजेपी के युवा मोर्चा में रहे है. सभी लोग पहले भी पार्टी में थे, है और रहेंगे.

जिला पंचायत सदस्य ने किया बड़ा खुलासा (Etv Bharat)

कांग्रेस के आरोपों पर दिया जवाब: वहीं कांग्रेस के किडनैप करने के आरोप पर तरुण कुमार शर्मा ने कहा कि वो न तो तभी कांग्रेस के साथ थे और नहीं उनकी विचारधारा कांग्रेस से मिलती है. तरुण कुमार शर्मा ने बताया कि वो सभी पुष्पा नेगी के साथ निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर गए थे, लेकिन जब 11 अगस्त को पुष्पा नेगी ने कांग्रेस ज्वाइन की तो उन्हें बहुत दुख हुआ. इसीलिए उन्होंने बीजेपी का रुख किया और अब बीजेपी के साथ ही रहेंगे.

चुनाव के दिन गायब होने सवाल पर दिया जवाब: 14 अगस्त को चुनाव के दिन पांचों जिला सदस्य बिना मतदान किए क्यों गायब हो गए थे और वो कौन लोग थे, जो उन्हें लेकर गए थे, जिसका वीडियो भी सामने आया था. इस सवाल के जवाब पर तरुण कुमार शर्मा ने कहा कि वायरल वीडियो में जो लोग दिख रहे है, वो उन्हीं के लोग थे. वो हमें लेकर आए थे. उनके साथ कुछ गलत नहीं हुआ है, जैसा बोला जा रहा है. वो वोट देने भी गए थे, लेकिन वहां पार्टियों के बीच आपस में कुछ हो रहा था. उन्होंने वहां का माहौल खराब देखा, इसीलिए वो वहां से आ गए.

बता दें कि राज्य निर्वाचन आयोग ने 14 अगस्त हुए नैनीताल जिला पंचायत अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के हुए मतदान और मतगणना का आज 19 अगस्त को रिजल्ट घोषित किया है. नैनीताल जिला पंचायत अध्यक्ष पर बीजेपी प्रत्याशी दीपा दर्मवाल एक वोट से जीती तो वहीं उपाध्यक्ष पद पर कांग्रेस की देवकी बिष्ट जीती हैं. नैनीताल जिला पंचायत अध्यक्ष पद का चुनाव जीतने के बाद हल्द्वानी में बीजेपी ने प्रेस वार्ता कर पांचों कथित अपहृत सदस्यों (दीपक बिष्ट, तरुण शर्मा, विपिन जंतवाल, प्रमोद कोटलिया और डिगर सिंह मेवाड़ी) का माला पहनाकर स्वागत किया.

पूरा मामला जानिए: 14 अगस्त को नैनीताल जिला पंचायत अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पद के लिए चुनाव हुआ था. चुनाव के दौरान नैनीताल में जमकर हंगामा हुआ था. इस दौरान कांग्रेस ने आरोप लगाया था कि बीजेपी ने उनके पांच जिला सदस्यों को किडनैप कर दिया है. इसी तरह का आरोप बीजेपी की तरफ से कांग्रेस पर लगाया गया था. पांचों सदस्यों को पोलिंग सेंटर के पास से जबरदस्ती ले जाने का वीडियो भी सामने आया था. इस वजह से पांचों सदस्य वोट भी नहीं डाल पाए थे. पुलिस ने दोनों पार्टियों के नेताओं की तहरीर पर मुकदमा भी दर्ज किया था.

कांग्रेस इस मामले को उत्तराखंड हाईकोर्ट भी लेकर गई थी. उत्तराखंड हाईकोर्ट के आदेश के बाद निर्वाचन आयोग ने 14 अगस्त को मतगणना के बाद चुनाव परिणाम नहीं जारी किया है. बल्कि चुनाव परिणाम को सीलबंद लिफाफे में रखकर डबल लॉकर में रख दिया था, जिसे मंगलवार 19 अगस्त को जारी किया गया था.

