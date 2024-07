ETV Bharat / state

IT, ED, CBI का दुरुपयोग कर AAP को खत्म करना चाहती है भाजपा: संदीप पाठक - Sandeep Pathak On BJP and ED

Published : 6 hours ago

नई दिल्ली: दिल्ली शराब नीति घोटाले के मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी को आरोपी बनाते हुए कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की है. इस पर आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता व राज्यसभा सांसद डॉक्टर संदीप पाठक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर भाजपा और जांच एजेंसियों पर कई आरोप लगाए. उनका कहना है कि 20 जून को पूरे 2 साल की जांच और सबूत के आधार पर पीएमएलए स्पेशल कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया था. इसमें सभी बातें आ गई थीं. लेकिन अरविंद केजरीवाल को जेल में रखने के लिए घिसी पिटी बातों को दोहराया जा रहा है. पाठक ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी द्वारा रचित तथाकथित शराब नीति घोटाले के मामले में ईडी ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी को भी आरोपी बनाया है. ईडी ने सेवंथ सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल की है. 20 जून को पीएमएलए स्पेशल कोर्ट ने ईडी द्वारा हाईलाइट की गई सारी चीजों पर अपना आदेश स्पष्ट तौर पर दिया है. पीएमएलए स्पेशल कोर्ट का आदेश 2 साल की सारी जांच के सबूत को ध्यान में रखकर ऑर्डर पास किया गया था. ईडी कह रही है कि आम आदमी पार्टी आरोपी है. 100 करोड़ रुपए लिए. यह सारे घीसे पिटे आरोप लगाए जा रहे हैं. पैसा कहां से आया और कहां गया जब तक यह साबित ना हो तब तक केस नहीं बनता है. कोर्ट में आरोप नहीं साबित कर पाई ईडी: संदीप पाठक ने कहा कि पीएमएलए स्पेशल कोर्ट के आदेश में कहा गया है कि ईडी यह साबित करने में फेल हो गई कि पैसे कहां से आए और कहां गए. ईडी मनी ट्रेन खोज नहीं पा रही है. ऐसे में वह चाह रही है कि जब तक वह पैसे ट्रेस नहीं कर लेते हैं तब तक जेल में रखना चाहते हैं. यह लोग बार-बार कहते हैं कि पैसा गोवा चुनाव में यूज किया गया, लेकिन आदेश में लिखा गया है कि ईडी यह बताने में फेल हो गई की असेंबली चुनाव में कहां और कैसे पैसा खर्च किया गया.