आखिर क्यों बीजेपी को है 'प्रधान' पर भरोसा, ट्रैक रिकॉर्ड ही है कुछ ऐसा

2014 लोकसभा चुनाव में धर्मेंद्र प्रधान ने बिहार बीजेपी को 40 लोकसभा सीटों में से 31 पर जीत दिलवाने में अहम भूमिका निभायी थी.

धर्मेंद्र प्रधान (ETV Bharat)
By ETV Bharat Bihar Team

Published : September 25, 2025 at 7:46 PM IST

5 Min Read
पटना: बिहार विधानसभा चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी ने बड़ा फैसला लिया है. विधानसभा चुनाव को देखते हुए बड़े नेताओं की जिम्मेदारी तय की गई है. कभी बिहार प्रभारी के रूप में काम कर चुके धर्मेंद्र प्रधान को एक बार फिर से बिहार विधानसभा चुनाव प्रभारी बनाया गया है. इसके अलावा दो सह प्रभारी भी बनाए गए हैं.

धर्मेंद्र प्रधान बनाए गए बिहार चुनाव प्रभारी: बिहार विधानसभा चुनाव भाजपा के लिए प्रतिष्ठा का विषय है और पार्टी ने बिहार में 225 सीट जीतने का लक्ष्य तय किया है. केंद्रीय नेतृत्व ने बिहार चुनाव को लेकर नेताओं के लिए नई जिम्मेदारी तय कर दी है. केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को बिहार में चुनाव प्रभारी बनाया गया है. धर्मेंद्र प्रधान के अलावा दो सह प्रभारी भी बनाए गए हैं. धर्मेंद्र प्रधान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के करीबी नेताओं में गिने जाते हैं.

धर्मेंद्र प्रधान (ETV Bharat)

इन नेताओं को बड़ी जिम्मेदारी: भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने बिहार विधानसभा चुनाव को देखते हुए चुनाव की नीति तैयार करने वाली टीम तैयार की है. टीम में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को प्रदेश चुनाव प्रभारी नियुक्त किया गया है. सीआर पाटिल जो कि केंद्रीय जल शक्ति मंत्री हैं. इन्हें प्रदेश चुनाव सह प्रभारी बनाया गया है. उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य को प्रदेश चुनाव सह प्रभारी बनाया गया है.

जेपी नड्डा (ETV Bharat)

प्रधान पहले भी संभाल चुके हैं जिम्मेदारी: धर्मेंद्र प्रधान को बिहार में काम करने का अनुभव भी है. बिहार प्रभारी के रूप में काम करने का अनुभव भी धर्मेंद्र प्रधान को हासिल है. भारतीय जनता पार्टी ने धर्मेंद्र प्रधान को 2014 के लोकसभा चुनाव में प्रमुख जिम्मेदारी दी गई थी और बिहार भाजपा के रणनीतिकार के रूप में काम किया था.

2014 के लोकसभा चुनाव में एनडीए को 31 सीटों पर जीत हासिल हुई थी. भाजपा ने 22 सीटों पर जीत हासिल की थी, जबकि लोक जनशक्ति पार्टी को 6 सीट पर जीत हासिल हुई थी. राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के खाते में तीन सीटें गई थी.

सीआर पाटिल (ETV Bharat)

प्रधान का लंबा और सफल अनुभव: धर्मेंद्र प्रधान का चुनाव रणनीतिकार का लंबा और सफल अनुभव रहा है. इससे पहले धर्मेंद्र प्रधान अनेक मौकों पर बिहार बीजेपी के प्रभारी और सह प्रभारी रह चुके हैं. धर्मेंद्र प्रधान बिहार की पॉलिटिक्स और सामाजिक समीकरण को बखूबी जानते हैं. 2010 के बिहार विधानसभा चुनाव के समय भी धर्मेंद्र प्रधान बिहार बीजेपी के सह प्रभारी थी. उस समय एनडीए को 243 सीटों में से 206 सीटें जीतने में कामयाबी हाथ लगी थी.

सीआर पाटिल (ETV Bharat)

धर्मेंद्र प्रधान का प्रभारी के तौर पर प्रदर्शन: हरियाणा विधानसभा चुनाव 2024 में बीजेपी की शानदार जीत हुई. यूपी विधानसभा चुनाव 2022 में बीजेपी लगातार दूसरी बार प्रचंड बहुमत से सत्ता में आई. 2010 में बिहार बीजेपी के सह प्रभारी के तौर पर एनडीए की ऐतिहासिक जीत हुई. 2017 में उत्तराखंड में सह चुनाव प्रभारी बने और पार्टी की जीत का रास्ता साफ हुआ. 2021 के पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में नंद्रीग्राम सीट के प्रभारी बने थे, जहां ममता बनर्जी को हार का सामना करना पड़ा था.

पीएम मोदी के साथ जेपी नड्डा (ETV Bharat)

पीएम मोदी के भरोसेमंद पाटिल: केंद्रीय मंत्री सीआर पाटिल को पीएम मोदी का भरोसेमंद माना जाता है. साल 2022 के गुजरात विधानसभा चुनाव में भाजपा को पाटिल के चुनावी रणनीति और सांगठनिक कुशलता का लाभ मिला. इससे पहले पाटिल साल 2015 में बिहार के सह प्रभारी बनाए जा चुके हैं. 2014 के बाद उन्होंने पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी को भी संभाला है. एमपी और कर्नाटक के चुनावों में भी विधानसभा सीटों के क्लस्टर पर चुनाव जिताने में अहम भूमिका निभा चुके हैं.

अमित शाह के करीबी मौर्य: यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, गृहमंत्री अमित शाह के करीबियों में गिने जाते हैं. साल 2017 के यूपी चुनाव में मौर्य बीजेपी अध्यक्ष बने थे. तब राज्य में बहुमत के साथ बीजेपी की सरकार बनी थी. हालांकि साल 2022 में हारने के बाद भी केशव को प्रदेश का डिप्टी सीएम बनाया गया.

केशव प्रसाद मौर्य (ETV Bharat)

अति पिछड़ा वोट बैंक: बिहार में अति पिछड़ा वोट बैंक को लेकर सियासत हो रही है. राहुल गांधी ने भी अति पिछड़ों को साधने के लिए मुहिम की शुरुआत की तो भाजपा की ओर से भी जवाबी कार्रवाई हुई है. भाजपा ने तीन पिछड़े और अति पिछड़े नेताओं को मैदान में उतार दिया है. धर्मेंद्र प्रधान, सीआर पाटिल और केशव प्रसाद मौर्य पिछड़े समुदाय से आते हैं और पिछड़ों के बीच जाने के लिए इन नेताओं को बिहार के बैटलफील्ड में उतरा गया है.

एनडीए और महागठबंधन में जोर आजमाइश: वरिष्ठ पत्रकार कौशलेंद्र प्रियदर्शी का मानना है कि बिहार में 36% वोट अति पिछड़ाओं का है और अगर इसमें 27% पिछड़ों का वोट जोड़ दें तो कुल 63% वोट हो जाता है. एनडीए और महागठबंधन दोनों ओर से 63% वोट को लेकर जोर आजमाइश हो रही है.

"भाजपा ने राहुल गांधी के अति पिछड़ा कार्ड के जवाब में अपने पिछड़े नेताओं को मैदान में उतारा है. केशव प्रसाद मौर्य, कुशवाहा जाति से हैं और उत्तर प्रदेश की सियासत में उनकी मजबूत दखल है. नेताओं के जरिए भाजपा पिछड़ों को अपने साथ इंटैक्ट रखने की कोशिश करेगी."- कौशलेंद्र प्रियदर्शी,वरिष्ठ पत्रकार

