छत्तीसगढ़ के शिमला मैनपाट से चलेगी साय सरकार, केंद्रीय मंत्री और सांसद भी जुटेंगे - SAI GOVERNMENT FROM SURGUJA

मैनपाट में साय सरकार ( ETV Bharat Chhattisgarh )

By ETV Bharat Chhattisgarh Team Published : June 28, 2025 at 11:09 AM IST | Updated : June 28, 2025 at 11:18 AM IST 3 Min Read

सरगुजा : उत्तरी छत्तीसगढ़ के हिल स्टेशन मैनपाट में बड़ा आयोजन होना है. पूरी छत्तीसगढ़ सरकार सहित केन्द्रीय मंत्री भी मैनपाट में रहेंगे. प्रदेश में सभी विधायक, सांसद, मंत्री, मुख्यमंत्री सहित केंद्रीय मंत्री भी यहां रहेंगे. दरअसल ये भाजपा का एक प्रशिक्षण वर्ग है, जो 3 दिनों तक चलेगा. इसके लिये प्रशासन और भाजपा के बड़े नेता तैयारी का जायजा लेने भी मैनपाट पहुंचे. मैनपाट में बीजेपी प्रशिक्षण: प्रशिक्षण तीन दिन तक चलेगा. 7, 8 और 9 जुलाई को तीन दिवसीय प्रशिक्षण होगा. उम्मीद जताई जा रही है कि प्रशिक्षण के पहले दिन भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और समापन के दिन केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी यहां आ सकते हैं. हालांकि इनके आगमन की कोई आधिकारिक पुष्टि अबतक नही हैं, लेकिन सभी विधायक, सांसद सहित छत्तीसगढ़ के मंत्री और मुख्यमंत्री प्रशिक्षण वर्ग में शामिल होंगे. मैनपाट में बीजेपी प्रशिक्षण (ETV Bharat Chhattisgarh)

