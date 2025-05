ETV Bharat / state

सिरसा: जिले में आज भारतीय सेना के सम्मान में तिरंगा यात्रा निकाली गई. इस तिरंगा यात्रा में राज्यसभा सांसद सुभाष बराला, कैबिनेट मंत्री कृष्ण बेदी, पूर्व सांसद सुनीता दुग्गल सहित भाजपा के वरिष्ठ नेता और कार्यकर्ता शामिल हुए. इस यात्रा में सिरसा के लोगों ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया.इस दौरान पहलगाम में मारे गए लोगों को सांसद ने श्रद्धांजलि दी. सिरसा में बीजेपी की तिरंगा यात्रा: यह तिरंगा यात्रा 75 मीटर लंबी तिरंगे के साथ सिरसा के नेहरू पार्क से शुरू हुई और शहर के मुख्य बाजारों से होते हुए शहीद भगत सिंह चौक पर जाकर यात्रा समाप्त हुई. यात्रा के बाद राज्यसभा सांसद सुभाष बराला मीडिया से मुखाबित हुए. राज्यसभा सांसद सुभाष बराला ने कहा, " हमारे जांबाज देश के सैनिकों ने जिस शौर्य का प्रदर्शन किया उनको नमन करने के लिए यह यात्रा निकाली जा रही है. इस प्रकार की यात्राएं हमारे सैनिकों का मनोबल बढ़ाने के लिए देश के कोने-कोने में निकाली जा रही हैं." सिरसा में बीजेपी ने निकाली तिरंगा यात्रा (ETV Bharat) यात्रा के दौरान लोगों में दिखा जोश: सांसद सुभाष बराला ने आगे कहा, "सिरसा में निकाली गई तिरंगा यात्रा के दौरान लोगों में काफी जोश देखने को मिला. हमारे देश के सैनिकों ने जिस धैर्य के साथ हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में और सभी राजनीतिक दलों ने एकजुट होकर जो एकता का परिचय दिया. उसके चलते एक उपयुक्त जवाब आतंकवादियों और उनके आकाओं को भी दिया गया. यह पूरी दुनिया ने देखा कि पाकिस्तान की सीमा में घुसे बगैर भारत ने जिस तरह साहस का परिचय दिया, यह काबिले तारीफ है." सिरसा में भारतीय सेना के सम्मान में तिरंगा यात्रा (ETV Bharat) विजय शाह के बयान पर बोले सुभाष बराला: वहीं भाजपा मध्य प्रदेश के मंत्री विजय शाह द्वारा सोफिया कुरैशी पर की गई टिप्पणी पर राज्यसभा सांसद सुभाष बराला ने कहा कि कोई भी व्यक्ति सेना का अपमान नहीं कर सकता. उसकी जवाबदेही निश्चित रूप से उसी की होगी, जिसने यह किया है. बीजेपी सरकार का इस पर अपना स्टैंड क्लियर है, भाजपा संगठन इस प्रकार की चीजों पर कड़ी निगरानी रखे हुए हैं. ये भी पढ़ें:अंबाला में ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर भाजपा ने निकाली तिरंगा यात्रा, बड़ी संख्या में लोग हुए शामिल

