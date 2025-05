ETV Bharat / state

साढ़े 13 हजार फुट की ऊंचाई पर बर्फबारी के बीच निकली तिरंगा यात्रा, पहले कभी नहीं देखा होगा ऐसा नजारा - BJP TIRANGA YATRA

पांगी में बर्फबारी के बीच बीजेपी ने तिरंगा यात्री निकाली ( ETV Bharat )

By ETV Bharat Himachal Pradesh Team Published : May 19, 2025 at 12:55 PM IST | Updated : May 19, 2025 at 1:25 PM IST 2 Min Read

चंबा: बर्फ से ढके पहाड़ और उसकी सर्द हवाओं में लहराता तिरंगा ये नजारा हिमाचल के जनजातीय क्षेत्र पांगी में नजर आया. बीजेपी की तिरंगा यात्रा के दौरान बर्फ के बीच भी लोगों का जोश एकदम हाई था. लोगों के पांव बर्फ को रौंदते हुए आगे बढ़ते रहे और भारत माता की जय के साथ हिमालय भी गूंज गया. दरअसल बीजेपी इन दिनों ऑपरेशन सिंदूर की सफलता को लेकर देशभर में तिरंगा यात्रा निकाल रही है. इसी को लेकर बीजेपी ने हिमाचल में चंबा के पांगी में बीजेपी ने तिरंगा यात्रा निकाली थी. इस यात्रा में कई लोग शामिल हुए, बर्फ के फाहों के बीच भारतीय सेना के सम्मान में भाजपा की तिरंगा यात्रा को कभी ना भूलने वाले पल में बदल लिया. सोमवार को बर्फबारी के साथ साथ 13,570 फुट की उंचाई पर निकाली तिरंगा यात्रा का ये नजारा पांगी घाटी के सबसे ऊंचे बूथ चस्कभटोरी में देखते ही बना. इस यात्रा में भरमौर के विधायक डॉ. जनकराज भी शामिल हुए. लोगों ने बढ़-चढ़ कर लिया हिस्सा

चंबा: बर्फ से ढके पहाड़ और उसकी सर्द हवाओं में लहराता तिरंगा ये नजारा हिमाचल के जनजातीय क्षेत्र पांगी में नजर आया. बीजेपी की तिरंगा यात्रा के दौरान बर्फ के बीच भी लोगों का जोश एकदम हाई था. लोगों के पांव बर्फ को रौंदते हुए आगे बढ़ते रहे और भारत माता की जय के साथ हिमालय भी गूंज गया. दरअसल बीजेपी इन दिनों ऑपरेशन सिंदूर की सफलता को लेकर देशभर में तिरंगा यात्रा निकाल रही है. इसी को लेकर बीजेपी ने हिमाचल में चंबा के पांगी में बीजेपी ने तिरंगा यात्रा निकाली थी. इस यात्रा में कई लोग शामिल हुए, बर्फ के फाहों के बीच भारतीय सेना के सम्मान में भाजपा की तिरंगा यात्रा को कभी ना भूलने वाले पल में बदल लिया. सोमवार को बर्फबारी के साथ साथ 13,570 फुट की उंचाई पर निकाली तिरंगा यात्रा का ये नजारा पांगी घाटी के सबसे ऊंचे बूथ चस्कभटोरी में देखते ही बना. इस यात्रा में भरमौर के विधायक डॉ. जनकराज भी शामिल हुए. लोगों ने बढ़-चढ़ कर लिया हिस्सा विधायक जनकराज ने बताया कि 'सोमवार सुबह जब हम उठे तो जोरदार हिमपात हो रहा था. लिहाजा पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के तहत बीजेपी कार्यकर्ताओं और लोगों ने यहां पर भारतीय सेना के सम्मान में तिरंगा यात्रा निकाली, जिसमें स्थानीय लोग भी शामिल हुए. लोगों का हौसला बर्फबारी के बीच भी कम नहीं हुआ, लोगों ने बढ़-चढ़ कर इस तिरंगा यात्रा में हिस्सा लिया.' बीजेपी ने पांगी में निकाली तिरंगा यात्रा (ETV Bharat) दुर्गम क्षेत्र है पांगी घाटी बता दें कि पांगी घाटी हिमाचल प्रदेश का सबसे दुर्गम जनजातीय क्षेत्र है. यहां तक पहुंचने के लिए मौजूदा समय में जम्मू कश्मीर के अलावा अटल टनल होकर घाटी में पहुंचा जा सकता है, जबकि चंबा का सचे जोत पास अभी तक वाहनों के लिए बहाल नहीं हो पाया है. इस रास्ते के खुलने से पांगी घाटी में पहुंचना लोगों को बेहद आसान रहता है, जबकि अन्य विकल्पों से लोगों को लंबा सफर तय करना पड़ता है. बहरहाल पांगी घाटी के ऊंचाई वाले हिस्सों में मई माह में हिमपात का नजारा, इस घाटी को कुदरत का दिया नायाब तोहफा माना जाता है. ये भी पढ़ें: हिमाचल में गाड़ियों के फेंसी नंबर बिक्री से विभाग ने कमाए इतने करोड़, लोगों में बढ़ा क्रेज

Last Updated : May 19, 2025 at 1:25 PM IST