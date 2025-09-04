जयपुर: प्रदेश में अतिवृष्टि और फसल खराबे को लेकर कांग्रेस विधायकों ने नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली के नेतृत्व में अनोखा प्रदर्शन किया और ट्रैक्टर लेकर विधानसभा पहुंचे. इस 'ट्रैक्टर पॉलिटिक्स' पर अब भाजपा ने कांग्रेस पर तंज कसा है. भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ और गृह राज्यमंत्री जवाहर सिंह बेढम ने इस मामले में गुरुवार को कांग्रेस को निशाने पर लेते हुए कहा कि प्रदेश में अच्छी बारिश हुई है, लेकिन यह खुशहाली कांग्रेस को रास नहीं आ रही. अतिवृष्टि को लेकर सरकार संवेदनशील है और निर्णय ले रही है. मुख्यमंत्री, मंत्री, स्थानीय विधायक के साथ संगठन के नेता और कार्यकर्ता प्रभावित क्षेत्रों में आमजन के बीच पहुंचे, लेकिन क्या कोई विपक्ष का नेता आज तक प्रभावितों की सुध लेने गया? किसानों के नाम पर कांग्रेस ड्रामा करना बंद करे, जनता सब समझ रही है.

भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने कहा कि प्राकृतिक आपदा आ सकती है, लेकिन सरकार का प्रयास कितना त्वरित है, यह देखना होता है. कांग्रेस सरकार में इस तरह की प्राकृतिक आपदा आती थी, लेकिन वे हाथ पर हाथ धरे बैठी रहती थी. हमारी सरकार ने तुरंत एक्शन लिया और नुकसान को बचाने के प्रयास शुरू किए गए. जहां कहीं भी अतिवृष्टि हुई है, हमारी सरकार ने वहां सहायता पहुंचाई.

यह बोले भाजपा प्रदेशाध्यक्ष और मंत्री. (ETV Bharat Jaipur)

राठौड़ ने कहा कि किसानों की फसल खराब होने पर गिरदावरी करने के निर्देश भी दे दिए हैं. इतना ही नहीं, कलेक्टर को भी निर्देशित कर दिया गया है कि किसी को किसी प्रकार की हानि न हो. अब कांग्रेस प्रदर्शन कर रही है, विपक्ष में उन्हें करना भी चाहिए, लेकिन पहले वह अपने समय को याद करें. अपने शासन को कैसे भूल गए? जब अतिवृष्टि प्रभावित इलाकों की सुध लेने कोई नहीं जाता था और लोग जलभराव में रहने को मजबूर होते थे. राठौड़ ने कहा कि हमने सरकार के साथ संगठन को लोगों की राहत के लिए तैनात किया. पूरी संवेदनशीलता के साथ काम कर रहे हैं.

कांग्रेस के नेता क्यों नहीं गए: उधर, गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढम ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि आज कांग्रेस को किसानों की याद आ रही है, जिन किसानों को उनकी सरकार में पांच साल आंसू बहाने पड़े. आज इस अतिवृष्टि में भजनलाल सरकार संवेदनशील है. विपक्ष हम पर आरोप लगा रहा है और किसानों का हमदर्द होने का दिखावा कर रहा है. पहले ये बताएं कि अतिवृष्टि प्रभावित क्षेत्रों में विपक्ष का कोई नेता क्यों नहीं गया? किसी भी कांग्रेस नेता ने आज तक प्रभावितों की सुध लेने की जहमत क्यों नहीं उठाई? बेढम ने कहा कि विपक्ष को किसानों से कोई लेना-देना नहीं है. कांग्रेस को अपने गिरेबान में झांकना चाहिए और थोथी राजनीति करना बंद करनी चाहिए. बता दें कि नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली के नेतृत्व में कांग्रेस विधायक ट्रैक्टर पर बैठकर विधानसभा पहुंचे थे और विरोध प्रदर्शन किया था.