ETV Bharat / state

हर घर स्वदेशी: बीजेपी चलाएगी राष्ट्रव्यापी अभियान, सांसद भोला सिंह बोले - स्वदेशी को जन आंदोलन बनाएंगे

भाजपा पंडित दीन दयाल उपाध्याय जयंती से अटल बिहारी वाजपेयी जयंती तक 'हर घर स्वदेशी' अभियान चलाएगी, जिसका लक्ष्य स्वदेशी को जन आंदोलन बनाना है.

Har Ghar Swadeshi
भाजपा सांसद भोला सिंह पार्टी पदाधिकारियों के बीच (ETV Bharat Jaipur)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : September 27, 2025 at 5:58 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

जयपुर: भारत को विकसित और आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने के लक्ष्य के साथ भाजपा देशव्यापी 'आत्मनिर्भर भारत संकल्प अभियान' शुरू कर रही है. यह अभियान पंडित दीन दयाल उपाध्याय की जयंती 25 सितंबर से शुरू होकर अटल बिहारी वाजपेयी जयंती 25 दिसंबर तक तीन महीने की अवधि के लिए चलेगा. बीजेपी ने देशभर में 'हर घर स्वदेशी, घर-घर स्वदेशी' का संकल्प जनता को दिलाने का लक्ष्य रखा है. अगले तीन महीने तक कार्यकर्ता स्वदेशी को जन आंदोलन बनाएंगे, जिसमें रोजमर्रा की वस्तुओं से लेकर डेस्टिनेशन वेडिंग और पर्यटन तक में स्वदेशी भाव जगाया जाएगा.

भाजपा के प्रदेश मुख्यालय पर शनिवार को पत्रकारों से बातचीत में अनुसूचित जाति मोर्चा के राष्ट्रीय महामंत्री और सांसद डॉ. भोला सिंह ने कहा कि संकल्प यह है कि लोगों के काम आने वाले सभी प्रॉडक्ट देश में बनें और प्रत्येक भारतवासी देश में बनी वस्तुओं का उपयोग करें. जिस वस्तु में भारत के मजदूरों और इंजीनियरों का पसीना लगा है और जो भारत की मिट्टी में बनी है, वह वस्तु स्वदेशी है.

सांसद भोला सिंह (ETV Bharat Jaipur)

पढ़ें: केंद्रीय मंत्री यादव बोले - स्वदेशी का अर्थ केवल चरखा व हस्तशिल्प नहीं है...इसी ने भारत को चांद तक पहुंचाया

अभियान के लिए टोलियां गठित: सांसद सिंह ने बताया कि अभियान को सफल बनाने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर दस, प्रदेश में पांच, जिला स्तर पर चार और मंडल स्तर पर तीन सदस्यों की टोलियां गठित की गई हैं. कार्यकर्ता घर-घर जाकर कार्यक्रमों के माध्यम से संपर्क करेंगे. अभियान में स्कूल-कॉलेजों में ऑनलाइन निबंध प्रतियोगिताएं, नुक्कड़ नाटक और अन्य कलाओं के माध्यम से हर व्यक्ति को जोड़ने का प्रयास किया जाएगा. उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी पिछले 11 साल से आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए काम कर रहे हैं, जिसके तहत रक्षा, मेडिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स सहित हर क्षेत्र में निर्यात वस्तुओं में कमी की जा रही है. टोलियां लोगों से यह संकल्प भी कराएंगी कि डेस्टिनेशन वेडिंग स्वदेश में ही करवाएं, और विदेश जाने की योजना बना रहे पर्यटकों को समझाया जाएगा कि भारत में कई उत्कृष्ट पर्यटन स्थल हैं, जहां वे जा सकते हैं. सांसद ने कहा, "स्वदेशी अपनाएं, विदेशी से दूरी बनाएं" का भाव जगाया जाएगा.

जन आंदोलन बनाने की रणनीति: सिंह ने कहा कि अभियान को जन आंदोलन का रूप दिया जाएगा. कार्यकर्ता व्यापारियों, स्ट्रीट वेंडर, महिलाओं और दुकानदारों से संपर्क करेंगे और उनसे भारत में बने प्रॉडक्ट ही बेचने का अनुरोध करेंगे. स्वदेशी वस्तुएं बेचने वाले दुकानदारों से अनुरोध किया जाएगा कि वे अपनी दुकानों के बाहर स्टिकर लगाएं कि यहां सिर्फ स्वदेशी वस्तुएं मिलती हैं. सांसद ने विश्वास जताया कि 2047 तक भारत आत्मनिर्भर बनेगा. इस संकल्प को लेकर सरकार काम कर रही है. उन्होंने स्पष्ट किया कि भारत की धरती पर बना हुआ प्रोडक्ट स्वदेशी है, फिर वह फोन हो या अन्य कोई वस्तु.

For All Latest Updates

TAGGED:

आत्मनिर्भर भारत संकल्प अभियानMP BHOLA SINGHBJP NATIONAL CAMPAIGNअटल बिहारी वाजपेयी जयंतीHAR GHAR SWADESHI

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

दुश्मन के छक्के छुड़ाने वाले MIG-21 फाइटर जेट की आज विदाई, एयर फोर्स के लिए भावुक क्षण

देश की दो ट्यूरिस्ट सिटी उदयपुर व चंडीगढ़ रेल से जुड़ी, पीएम मोदी ने दिखाई हरी झंडी

26 सितंबर 2025 का पंचांग: सर्वार्थ सिद्धि योग में करें मां स्कंदमाता की पूजा, संतान सुख की होगी प्राप्ति

19 घंटे के लिए बंद रहेगा खाटूश्याम जी मंदिर, जानिए कारण

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.