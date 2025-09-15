ETV Bharat / state

बीजेपी ने सिद्धार्थनगर उपाध्यक्ष गौरीशंकर अग्रहरि को किया निष्कासित, पॉक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज

भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) के सिद्धार्थनगर जिला उपाध्यक्ष गौरीशंकर अग्रहरि बर्खास्त ( Photo Credit: BJP Media Cell )

Published : September 15, 2025 at 10:13 PM IST | Updated : September 15, 2025 at 10:21 PM IST

लखनऊ: भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) के सिद्धार्थनगर जिला उपाध्यक्ष गौरीशंकर अग्रहरि को पार्टी विरोधी आचरण के आरोप में पार्टी से निष्कासित कर दिया गया है. यह कार्रवाई तब हुई जब गौरीशंकर का एक नाबालिग लड़की के साथ आपत्तिजनक स्थिति में वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ. लड़की के साथ आपत्तिजनक स्थिति में दिखे थे: इस मामले में उनके खिलाफ पॉक्सो एक्ट (प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेज एक्ट) के तहत मुकदमा भी दर्ज किया गया है. वायरल वीडियो में गौरीशंकर अग्रहरि को एक नाबालिग लड़की के साथ आपत्तिजनक परिस्थितियों में देखा गया. भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश महामंत्री और विधान परिषद सदस्य गोविंद नारायण शुक्ला की ओर से आदेश जारी किया गया है. गौरीशंकर की प्राथमिक सदस्यता समाप्त (Photo Credit: BJP Media Cell)

बीजेपी प्रदेश महामंत्री ने जारी किया आदेश: गोविंद नारायण शुक्ला ने बताया है कि पार्टी की मर्यादा विरोधी आचरण के मामले में तत्काल संज्ञान लेते हुए सिद्धार्थनगर के जिला उपाध्यक्ष गौरी शंकर अग्रहरी को निष्कासित कर दिया गया है. वीडियो के सामने आने के बाद इलाके में हड़कंप मच गया और लोगों में आक्रोश फैल गया. इस घटना ने न केवल गौरीशंकर की छवि को धूमिल किया, बल्कि बीजेपी की स्थानीय इकाई के लिए भी असहज स्थिति पैदा कर दी. भारतीय जनता पार्टी का ऑफिस (Photo Credit: BJP Media Cell) जिलाध्यक्ष की रिपोर्ट के बाद हुआ एक्शन: इस संबंध में पार्टी मुख्यालय से रिपोर्ट मांगी गई थी और जिला अध्यक्ष की रिपोर्ट के बाद कार्रवाई की गई. पार्टी ने तत्काल प्रभाव से गौरीशंकर को उपाध्यक्ष पद से हटाते हुए उनकी प्राथमिक सदस्यता समाप्त कर दी. पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए त्वरित कार्रवाई की. गौरीशंकर के खिलाफ पॉक्सो एक्ट की धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है और जांच शुरू कर दी गई है. यह भी पढ़ें- बाहुबली सपा विधायक रमाकांत यादव को 1 साल की कैद की सजा, जानिए किस मामले में?

