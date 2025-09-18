ETV Bharat / state

राहुल गांधी झूठ बोलकर जनता को कर रहे गुमराह, सचिन पायलट पर है विधायक चोरी के आरोप: केदार कश्यप

राहुल गांधी पर सवाल: केदार कश्यप ने सचिन पायलट को राहुल गांधी का चेला बताया और कहा कि वे खुद विधायकों की चोरी में लगे हुए थे. केदार कश्यप ने रायपुर बीजेपी कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान यह बात कही है.

रायपुर: राहुल गांधी के वोट चोरी के आरोप और चुनाव आयोग पर सवाल के बाद बीजेपी ने कांग्रेस पर पलटवार करना शुरू कर दिया है. गुरुवार को राहुल गांधी के आरोपो को लेकर छत्तीसगढ़ सरकार के वन एवं पर्यावरण मंत्री केदार कश्यप ने कांग्रेस पर हमला बोला. उन्होंने भूपेश बघेल और सचिन पायलट को राहुल गांधी का चेला बताया. केदार कश्यप ने कांग्रेस पर विधायकों की चोरी का आरोप लगा दिया.

"झूठ पर झूठ बोलते हैं कांग्रेस नेता": मंत्री केदार कश्यप ने कहा कि कांग्रेस नेता लगातार झूठ बोलकर अपने पुराने झूठ को छोटा करने की कोशिश करते हैं. केदार कश्यप ने कहा कि राहुल गांधी आप वोट चोरी की बात करते हैं, उसका जवाब बाद में दूंगा. पहले आप यह बताइए कि आपके चेले, चाहे वो पूर्व मुख्यमंत्री हों या फिर वर्तमान कांग्रेस के छत्तीसगढ़ प्रभारी सचिन पायलट हों. वो विधायकों की चोरी कर सत्ता के लिए अपनी ही पार्टी को किस तरह उलझन में डालते रहे हैं, यह पूरा देश जानता है.

"विधायक चोर पर कैसी वोट चोरी की बात?": केदार कश्यप ने कांग्रेस पर तीखे शब्दों में हमला करते हुए कहा कि जो खुद पर विधायक चोरी का आरोप झेल रहे हैं, वे किस मुंह से वोट चोरी की बात कर सकते हैं. सत्ता पाने के लिए कांग्रेस नेताओं ने जिस तरह विधायकों को फंसाया और उलझन में रखा, वह किसी से छुपा नहीं है.

राहुल गांधी लगातार बीजेपी पर वोट चोरी का आरोप लगाकर जनता को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं. लेकिन सच्चाई यह है कि कांग्रेस खुद ही विधायक चोरी जैसे कृत्य में लिप्त रही है- केदार कश्यप, वन मंत्री, छत्तीसगढ़

राहुल गांधी ने क्या आरोप लगाए?: कांग्रेस के सांसद और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने गुरुवार को नई दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की. उन्होंने इस पत्रकार वार्ता में चुनाव आयोग पर 'वोट चोरों' और लोकतंत्र को नष्ट करने वाले लोगों को बचाने का आरोप लगाया. उन्होंने इस बाबत कर्नाटक विधानसभा चुनाव के आंकड़े पेश किए. उन्होंने दावा किया कि चुनाव से पहले कांग्रेस समर्थकों के वोट को व्यवस्थित रूप से हटाने का काम किया जा रहा है. राहुल गांधी के इसी बयान और सचिन पायलट के वोट चोर, गद्दी छोड़ अभियान को लेकर बीजेपी ने यह पलटवार किया है.