ETV Bharat / state

नकल जिहाद पर छिड़ा घमासान! कांग्रेस ने उठाए सवाल तो बीजेपी ने याद दिलाया हरीश रावत का बयान

सीएम धामी के नकल जिहाद बयान पर इन दिनों प्रदेश में बहस छिड़ी हुई है.

Etv Bharat
नकल जिहाद पर छिड़ा घमासान! (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : September 26, 2025 at 8:59 PM IST

7 Min Read
Choose ETV Bharat

देहरादून: यूकेएसएसएससी (उत्तराखंड अधीनस्थ चयन आयोग) पेपर लीक मामले को लेकर इस वक्त उत्तराखंड का माहौल गरमाया हुआ है. इस मसले पर प्रदेश के अंदर जमकर राजनीति हो रही है. एक तरफ जहां विपक्षी दल और युवा सड़कों पर पेपर लीक के खिलाफ आंदोलन कर रहे है तो वहीं प्रदेश के मुखिया सीएम पुष्कर सिंह धामी इस आंदोलन को नकल जिहाद बता रहे है. ऐसे में प्रदेश के अंदर नकल जिहाद के लेकर नई सियासी बहस छिड़ गई है. एक तरफ कांग्रेस ने जहां सरकार पर धर्म के नाम पर राजनीति करने का आरोप लगाया है तो वहीं बीजेपी ने हरीश रावत को जिहाद की डेफिनेशन बताने को कहा है.

सीएम पुष्कर सिंह धामी के कारण उत्तराखंड में जिहाद शब्द काफी चर्चाओं में हैं. क्योंकि सीएम पुष्कर सिंह धामी के अधिकांश एक्शन में जिहाद शब्द का जिक्र हुआ है. सीएम पुष्कर सिंह धामी ने सबसे पहले लैंड जिहाद के खिलाफ अपना एक्शन शुरू किया था. इसके बाद सीएम धामी ने थूक जिहाद की बात कही थी. वहीं अब उत्तराखंड में नकल जिहाद की एंट्री हुई है.

नकल जिहाद पर कांग्रेस ने उठाए सवाल तो बीजेपी ने याद दिलाया हरीश रावत का बयान (ETV Bharat)

भाजपा सरकार और संगठन समय-समय पर तमाम घटनाओं को जिहाद से जोड़ती रही है. यही वजह है कि उत्तराखंड राज्य में चारों तरफ जिहाद शब्द चर्चाओं का विषय बना हुआ है. साथ ही इन सभी जिहाद को लेकर सवाल उठ रहे है?

शुरुआती दौर में लव जिहाद का मामला काफी अधिक चर्चाओं में रहा था. उस दौरान राज्य सरकार ने भी लव जिहाद पर रोक लगाए जाने को लेकर धर्मांतरण कानून बनाया था, ताकि जबरन, प्रलोभन या फिर डरा धमका कर होने वाले धर्मांतरण पर लगाम लग सके.

लैंड जिहाद: इसके बाद धामी सरकार ने लैंड जिहाद पर जिक्र किया था. लैंड जिहाद में उन धार्मिक निर्माण पर कार्रवाई की गई, जो सरकारी भूमि पर बने थे. लैंड जिहाद के खिलाफ अभियान चलाकर सीएम धामी ने सरकारी जमीनों पर बने अवैध निर्माणों को तुड़वाया था, ये कार्रवाई अभी भी जारी है.

थूक जिहाद: इसके बाद मसूरी में खाने-पीने की वस्तुओं को दूषित करने का मामला सामने आया था, जिसे सीएम धामी ने थूक जिहाद बताते हुए ऐसे लोगों पर भी कार्रवाई करने की बात कही थी, जो खाने-पीने की वस्तुओं को दूषित कर रहे है. इस घटना के बाद प्रदेश भर में सीएम धामी के निर्देश पर अभियान भी चलाया गया था. कई प्रतिष्ठानों को सील भी किया गया था.

नकल जिहाद: वहीं अब यूकेएसएसएससी पेपर लीक को लेकर हो रहे आंदोलन को सीएम धामी ने नकल जिहाद है. सीएम धामी के इसी नकल जिहाद शब्द से प्रदेश की सियासत गरमा गई.

कोचिंग और नकल माफिया एक होकर राज्य में नकल जिहाद छेड़ने का प्रयास कर रहे है. जांच के पहले ही प्रदेश में अराजकता फैलाने का प्रयास किया जा रहा है. लेकिन मैं उन सभी नकल माफिया जिहादियों को बता देना चाहता हूं जब तक उन्हें मिट्टी में नहीं मिला दिया जाएगा, उनकी सरकार शांत नहीं बैठेगी.

पुष्कर सिंह धामी, मुख्यमंत्री, उत्तराखंड

कांग्रेस ने बीजेपी सरकार को घेरा: सीएम धामी के इस बयान के बाद कांग्रेस ने बीजेपी सरकार को घेरना शुरू कर दिया है. सीएम धामी के नकल जिहाद बयान पर कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना का बयान आया है.

उन्होंने कहा कि राज्य में पिछले साढ़े आठ सालों से शासन कर रही हैं. उत्तराखंड राज्य में लगातार दूसरी बार कोई सरकार रिपीट हुई है तो वो बीजेपी की सरकार है. लगातार तीन बार लोकसभा की पांचों सीटें भाजपा जीती है. बावजूद इसके राज्य का बेरोजगार सड़कों पर है, यहां का नौजवान आक्रोशित है, महिलाओं के सिर से घास लकड़ी पानी का बोझ नहीं उतर पाए हैं, प्रसव पीड़ा में तड़पते हुए महिलाओं को जान देनी पड़ रही है. ऐसे में भाजपा के पास एक ही विकल्प बसता है कि वह धार्मिक आधार पर लोगों को बांट करके राज करें.

बीजेपी सरकार के पास जब लोगों के सवालों का जवाब नहीं होता है तो वह हिंदू मुस्लिम करती है. जिहाद शब्द भाजपा की सोची समझी साजिश है. भाजपा बार-बार जिहाद शब्द का इस्तेमाल करके जनता को धर्म की अफीम चटकार असली मुद्दों से दूर कर रही है.

-सूर्यकांत धस्माना, प्रदेश उपाध्यक्ष संगठन, कांग्रेस-

कांग्रेस भले ही नकल जिहाद जैसे शब्दों को लेकर बीजेपी सरकार पर धर्म के नाम पर राजनीति करने का आरोप लगा रही है, लेकिन बीजेपी ऐसा नहीं मानती है.

अगर मुख्यमंत्री ने जिहाद शब्द का प्रयोग किया है तो निश्चित तौर पर उन्होंने इस ओर इशारा किया है कि जो लोग यहां की व्यवस्थाएं भंग करना चाहते हैं. वो लोग कहीं न कहीं सरकार पर प्रश्न चिन्ह लगाकर सरकार को भी कटघरे में खड़ा करना चाहते है. हम उन चीजों को लेकर सतर्क है. इसलिए हम ये बात कह रहे है. लेकिन एक बार हरीश रावत से भी पूछना चाहिए की उनका जिहाद किस सीमा तक सही है. क्योंकि हरीश रावत को हर चींज में जिहाद दिखाई पड़ता है और वो सही दिखाई पड़ता है. ये सवाल तो हरीश रावत से पूछ जाने की ज्यादा जरूरत है.

-विनोद चमोली, भाजपा विधायक-

बीजेपी विधायक विनोद चमोली ने कहा कि जिहाद शब्द देश में एक अभिशाप बन चुका है, जिसके चलते तमाम दिक्कतें पूरे देश में खड़ी है, लेकिन हरीश रावत ने जिहाद शब्द को जस्टिफाई किया है. विधायक विनोद चमोली ने कहा कि हरीश रावत के अनुसार जो जिहादी है वो आंदोलनकारी है. ऐसे में एक बड़ा सवाल यही है कि आतंकवादी भी क्या आंदोलनकारी है? जिन्होंने पहलगाम हमला किया. कांग्रेस क्या कहना चाहती है? उनका जिहाद आंदोलन है और भाजपा का जिहाद जातिवादी है और धर्म के आधार पर है.

हरीश रावत ने जिहाद सब को क्रांति और आंदोलन से जोड़कर देखा है. ऐसे में कांग्रेस जब हर आंदोलन में जिहाद ढूंढ सकती है तो भाजपा हर कार्रवाई में जिहाद शब्द क्यों नहीं ले सकती है? जब जिहाद शब्द को परिभाषित करते हैं तो दिमाग किसी एक ओर जाता है. वही समाज हर आंदोलन, किसी विध्वंशी घटना, ऑपरेशन और आतंकवादी घटनाओं को जिहाद से कनेक्ट करते हैं.

-विनोद चमोली, बीजेपी विधायक-

पढ़ें--

For All Latest Updates

TAGGED:

BJP TARGETS HARISH RAWATCM DHAMI NAKAL JIHADUKSSSC PAPER LEAK CASEसीएम धामी नकल जिहादUTTARAKHAND NAKAL JIHAD

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

रोपवे से 40 मिनट में पहुंचेंगे केदारनाथ, अभी पैदल 9 घंटे लगते हैं, पर्यावरणविदों को परियोजना पर ऐतराज

उत्तराखंड की इस एजुकेशन सिटी में कलम छोड़ हिंसा का रास्ता क्यों अपना रहे छात्र?  जानकारों से समझिये

त्योहारी सीजन में मिलावटखोरों पर पैनी नजर, बिना पैकिंग नहीं बिकेगा कुट्टू का आटा

प्राकृतिक घटनाएं न लें आपदा का रूप, कैसे कम हो नुकसान? वैज्ञानिकों से समझिये क्या करने की है जरुरत

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.