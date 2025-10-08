ETV Bharat / state

खूंटी में कई योजनाओं का काम पेंडिंग, भाजपा ने राज्य सरकार पर साधा निशाना, कांग्रेस ने बताई ये वजह

खूंटी: जिले में चल रही विकास की सारी योजनाएं महीनों से पेंडिंग हैं. वहीं जो योजनाएं पूर्ण हो गई उसका भुगतान नहीं हो सका है. जिसके कारण एजेंसियों से विभाग हैंडओवर भी नहीं ले पाया है. विकास योजनाओं का रुकने का सबसे कारण भुगतान नहीं होना बताया जा रहा है. सड़क से लेकर पुल-पुलिया सहित लगभग सभी योजनाएं अधर में लटकी हुई हैं. विकास कार्य ठप होने से जनप्रतिनिधियों ने चिंता जताई है, जबकि अधिकारी जल्द कार्य शुरू कराने का दावा कर रहे हैं.

ग्रामीण विकास की योजनाएं भी अधर में लटकी

पैसों के अभाव में जिले में चल रही लगभग सभी विभागों के विकास कार्य रुक गए हैं. जिले के कई सड़कें, भवन और पुल सहित ग्रामीण स्तर से पारित परियोजनाओं के ठप होने और खूंटी जिले की पंचायतों के विकास कार्यों के रुकने से आम जनता को लाभ नहीं मिल पा रहा है. बताया जा रहा है कि सरकार के स्तर से फंड की उपलब्धता नहीं होने के कारण योजनाएं प्रभावित हुई हैं. सबसे ज्यादा स्वास्थ्य, शिक्षा और ग्रामीण विकास विभाग की बड़ी योजनाएं अधर में लटकी हैं. इसके अलावा 15वें वित्त आयोग की राशि नहीं मिलने के कारण 86 पंचायतों में 5000 से ज्यादा विकास योजनाएं ठप पड़ी हैं.

भाजपा नेता चंद्रशेखर गुप्ता, कांग्रेस नेता रवि मिश्रा और डीडीसी का बयान. (वीडियो-ईटीवी भारत)

नहीं मिली 15वें वित्त आयोग की राशि

विभाग के अधिकारियों के अनुसार 15वें वित्त आयोग की राशि नहीं मिलने के कारण योजनाएं कागजों तक ही सीमित रह गई हैं. विभाग द्वारा राशि नहीं दिए जाने के कारण आदिवासी बहुल खूंटी जिले की बुनियादी विकास योजनाएं नहीं चल पा रही हैं. जिला पंचायत राज पदाधिकारी ने बताया कि 15वें वित्त आयोग द्वारा ग्राम पंचायतों को दिया जाने वाला अनुदान पिछले दो वित्तीय वर्षों से नहीं मिला है.

इस राशि का उपयोग मुख्यतः ग्रामीण क्षेत्रों में विकास कार्यों, विशेषकर स्वच्छता और पेयजल आपूर्ति जैसी योजनाओं के लिए किया जाता है. खुले में शौच से मुक्ति, ठोस एवं चारा प्रबंधन, नालियों का निर्माण, पेयजल की व्यवस्था, पाइपलाइन बिछाना, जल स्रोतों का संरक्षण आदि ऐसी योजनाएं हैं जिन पर प्राथमिकता के आधार पर काम किया जाता है.

अनाबद्ध निधि की 20 योजनाएं लंबित

वहीं 24-25 वित्तीय वर्ष की अनाबद्ध निधि की 20 योजनाएं लंबित हैं. अनाबद्ध निधि फंड से रोड, स्कूल बिल्डिंग का निर्माण किया जाता है. जबकि 25-26 आवंटन 9 करोड़ फंड आया है और इसके लिए विभाग से योजना मंगाई जा रही है. अनाबद्ध निधि फंड का लगभग 12 योजना का भुगतान नहीं होने के कारण काम पेंडिंग है. इसमें सबसे ज्यादा स्वास्थ्य उपकेंद्र निर्माण योजना का भुगतान से जुड़ा है.

योजना विभाग के अनुसार जिले में 30 स्वास्थ्य केंद्र का निर्माण कराया जाना था. 55 लाख की लागत से 30 स्वास्थ्य उपकेंद्र बनना था, जिसमें 15 बनकर तैयार है. जबकि 6 योजनाओं का मामला हाईकोर्ट में चला गया. बताया जा रहा है कि इन योजनाओं को लेकर संवेदक ने केस किया है. इस कारण कार्य लंबित है. यही नहीं पर्यटन सर्किट का निर्माण और कल्याण विभाग की लगभग सभी योजनाएं पेंडिंग हैं.