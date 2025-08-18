रायपुर : छत्तीसगढ़ में चल रही बीजेपी सरकार का मंत्रिमंडल विस्तार विपक्ष के लिए एक बड़ा हथियार बन गया है. वहीं सत्ता पक्ष के लिए हर बार जवाब देना चुनौती बनता जा रहा है. 15 अगस्त से पहले ये माना जा रहा था कि छत्तीसगढ़ मंत्रिमंडल का विस्तार हो जाएगा. दरअसल इसकी शुरुआत छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के दिल्ली दौरे के बाद ज्यादा तेज हो गई थी. 2 अगस्त को जब वो दिल्ली से लौटकर आए तो कहा था कि आप इंतजार करिए मंत्रिमंडल विस्तार जल्द होगा.

डिप्टी सीएम ने भी दिए थे संकेत : छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की चल रही सरकार के दूसरे मुखिया उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा ने कवर्धा और बस्तर में ये बयान दिया था कि मंत्रिमंडल विस्तार मुख्यमंत्री जी का विशेषाधिकार है लेकिन मैं यह जरूर कहूंगा कि बहुत जल्द ही मंत्रिमंडल का विस्तार हो जाएगा. अब विपक्ष इस बात को लेकर सवाल उठा रहा है कि शिक्षा मंत्री है नहीं और विभाग काम कर नहीं रहा है.

खाली है शिक्षा मंत्री का पद, बदहाल है विभाग : मंत्रिमंडल विस्तार की अटकलों में विपक्ष के आरोप का वो उत्तर भी छिपा हुआ है जिसका जवाब छत्तीसगढ़ की जनता को लगातार देने की बात कांग्रेस पार्टी बीजेपी सरकार से कर रही है. दरअसल शिक्षा मंत्री का पद बहुत दिनों से खाली है. शिक्षा विभाग को लेकर पूरे राज्य में अव्यवस्था का आलम है. बात चाहे किताबों की करें या फिर अध्यापकों की, प्रधानाचार्य की करें या फिर हेड मास्टर की. किसी भी सवाल का जवाब साफ तौर पर शिक्षा विभाग से नहीं मिल रहा है. वजह बिल्कुल साफ है बृजमोहन अग्रवाल के रायपुर से सांसद बन जाने के बाद शिक्षा मंत्री का पद मुख्यमंत्री के पास है.वहीं शिक्षा व्यवस्था को लेकर मुख्यमंत्री से जो उत्तर मिल रहा है उस पर विपक्ष प्रहार कर रहा है.

शिक्षा सत्र पर सवाल : दिसम्बर 2023 में बीजेपी की सरकार बनने के बाद बृजमोहन अग्रवाल मंत्री बने थे. उसके बाद हुए लोग सभा चुनाव में जीत कर वे सांसद बन गए और पद छोड़ दिया. मुख्यमंत्री के पास शिक्षा विभाग है. वर्तमान समय में चल रहे शिक्षण सत्र में स्कूलों में किताबों का नहीं पहुंचना सरकार की कार्यप्रणाली पर बड़ा सवाल खड़ा कर रहा है.

शिक्षा विभाग का बुरा हाल : किताबों के नहीं पहुंचने और सही ढंग से पढ़ाई नहीं होने को लेकर कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता धनंजय ठाकुर ने कहा कि शिक्षा विभाग का जितना बुरा हाल बीजेपी की सरकार ने बना दिया है इससे पहले कभी नहीं था. किताबें समय पर नहीं मिल रही है और उसे देखने वाला कोई नहीं है. भारतीय जनता पार्टी के नेता से लेकर कार्यकर्ता तक इस बात को जानते हैं कि किताबें नहीं मिली है और वर्तमान का शिक्षा सत्र के 3 महीने हो गए. बड़ा सवाल यह है इस बात को उठाने की हिम्मत किसी में नहीं है क्योकि मुख्यमंत्री ही शिक्षा मंत्री हैं.

स्कूलों में बच्चे मांग रहे हैं किताब : धनंजय ठाकुर ने कहा कि पूरे राज्य में हालात ये है कि स्कूल के बच्चे किताब मांग रहे हैं और स्कूल के शिक्षक नई शिक्षा नीति के तहत बने नियम को लागू कैसे करें इसके लिए निर्देश मांग रहे हैं.धनंजय सिंह ठाकुर ने कहा कि जब नई शिक्षा नीति राज्य में की गई है और एनसीईआरटी के सिलेबस को ही पढ़ना है, तो ऐसे में एससीईआरटी के सिलेबस के अनुसार 11वीं एवं 12वीं की पुस्तकों की छपाई करवाना था. सरकारी स्कूल में पुस्तकों का वितरण करना था, जो अब तक नहीं हुआ है.

शिक्षा विभाग शिक्षकों के ऊपर नई शिक्षा नीति के तहत मासिक परीक्षा लेने का दबाव बना रही है. जबकि नई शिक्षा की पॉलिसी अब तक उन तक पहुंची नहीं है. बच्चे उसे दिशा में पढ़ाई नहीं किए हैं, फिर मासिक परीक्षा कैसे होगा.इससे पढ़ाई की गुणवत्ता कैसे सुधरेगा बिना सिलेबस के शिक्षक छात्रों को कैसे पढ़ाएंगे, ये सवाल सरकार के पास है. लेकिन इसे देखने वाला कोई नहीं है. उन्होंने कहा कि ये हालात तब हैं जब सीएम ही विभाग के मंत्री है- धनंजय ठाकुर,प्रवक्ता कांग्रेस

प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन का विरोध : छत्तीसगढ़ का चल रहा शैक्षणिक सत्र अभी से विवादों में है. प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन सरकार के कामकाज के तरीकों पर आपत्ति जता चुका है. इसके पीछे प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन का तर्क है कि शैक्षणिक सत्र 2024 के लिए सरकार ने नियम बनाया था कि पांचवीं आठवीं की परीक्षा राज्य सरकार के किताब की पढ़ाई वाले नियम के अनुसार होगी जबकि सरकार ने किताबें दी ही नहीं थी. शैक्षणिक सत्र 2025 के 3 महीने बीत चुके हैं लेकिन किताबें मिली नहीं. प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के अध्यक्ष राजीव गुप्ता ने ईटीवी भारत के बताया कि सरकार ने किताब दिया नहीं. जो मानक सरकार तय कर रही है वह त्रुटि पूर्ण है.

पिछले साल के कुल छात्र संख्या का डेटा लेकर सरकार चल रही है, जबकि इस साल जितने एडमिशन बढ़े हैं, उसका कोई हिसाब लेने सरकार का कोई आया ही नहीं. प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन ने अब सरकार को दो टूक कह दिया कि किताबें मिली नहीं हैं और अगर हमारे ऊपर दबाव पिछली बार की तरह बना तो हम फिर कोर्ट जाएंगे- राजीव गुप्ता, अध्यक्ष,प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन

इतिहास के सवाल पर विज्ञान का उत्तर : छत्तीसगढ़ की शिक्षा व्यवस्था का हाल लगातार कांग्रेस उठा रही है कांग्रेस का कहना है कि समय पर किताबें नहीं मिल रही हैं विद्यालय और पढ़ाई की व्यवस्था को देखने वाला कोई नहीं है. इस विषय को लेकर जब ईटीवी भारत ने कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज से सवाल किया तो उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की स्थिति बहुत खराब है. यहां जो कुछ भी जनता के सवाल हैं उनका उत्तर नहीं मिल रहा है.

खुद मुख्यमंत्री का हाल यह है कि उनसे इतिहास का सवाल पूछा जाए तो विज्ञान का उत्तर देते हैं. उन्हें ज्ञान किसी बात का नहीं है. भारतीय जनता पार्टी मंत्रिमंडल विस्तार में जितना देरी कर रही है वह भारतीय जनता पार्टी के लिए टेढ़ी खीर बनती जा रही है. इसे लेकर कई तरह के सवाल भी खड़े हो रहे हैं क्योंकि शिक्षा का हाल सरकार द्वारा दिए जाने वाले बयान और जमीनी हकीकत से बहुत अलग है- दीपक बैज, पीसीसी अध्यक्ष

जब घर का मुखिया ऐसा हो तो घर कैसा होगा : कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने ईटीवी भारत से बात करते हुए कहा कि जिस घर का मुखिया ही इस तरह का हो उसका घर कैसा होगा अंदाजा लगाया जा सकता है. शिक्षा विभाग का यह हाल है जब खुद विभाग सीएम के पास है ऐसे में किसी मंत्री को विभाग कितना सुनेगा, इस बात को लेकर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि यह काम न करने की परिपाटी का ही परिणाम है. दीपक बैज ने कहा कि यह बड़ा सवाल है कि जो विभाग खुद मुख्यमंत्री देख रहे हैं उसका सब कुछ समय पर और नियम के अनुसार नहीं है. इससे साफ है कि दूसरे विभाग में कामकाज का क्या हाल होगा.

बीजेपी ने कहा भूपेश राज नहीं है - इस मामले को लेकर ईटीवी भारत से बात करते हुए भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता अनुराग अग्रवाल ने कहा कि मंत्रिमंडल विस्तार पार्टी और संगठन का विषय है. मंत्रिमंडल विस्तार नहीं होने से किसी काम में कोई रुकावट नहीं है. जहां जिस विभाग के मंत्री नहीं होते है.सीएम उसका नेतृत्व करते हैं यह संवैधानिक संरचना के नियम है.

जहां तक किताबों के पहुंचने का सवाल है हम लोग नियम से काम कर रहे हैं. शिक्षा मंत्री स्वयं सीएम के पास है और लगतार इसके लिए काम हो रहा है. जनता ने हमारे ऊपर जो भरोसा दिखाया है हम उसे पूरा करेंगे. यह भूपेश बघेल के समय जैसा नहीं है कि बच्चों का पता नहीं और किताब छाप दिए. हम लोग बार कोडिंग कर रहे हैं और उसी के अनुसार किताबों को जिले में भेजा जाएगा - अनुराग अग्रवाल, प्रदेश प्रवक्ता बीजेपी

शिक्षा की स्थिति चिंताजनक : सीएम के पास शिक्षा विभाग और मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर वरिष्ठ पत्रकार दुर्गेश भटनागर ने कहा कि स्कूल शिक्षा की बात हो या फिर उच्च शिक्षा की, किताबें स्कूलों तक नहीं पहुंची. ये बड़ा सवाल है और सरकार के लिए चिंता का विषय भी है. हालांकि एक बात जरुर विपक्ष के सवालों के खाते में जा रहा है कि जिस छत्तीसगढ़ को पूरे देश में बीजेपी मॉडल के तौर पर पेश कर रही है वहां के हालात अगर इस तरह के हैं तो सवाल उठेगा.

पीएम मोदी और अमित शाह दोनों लोगों ने कहा है कि छत्तीसगढ़ विकास और नक्सलमुक्त होने की दिशा में जिस तरह से काम कर रहा है वह देश के लिए मॉडल है. विपक्ष के सवाल को ही मान लिया जाए तो किताबें नहीं पहुंची हैं. विकास का भाजपा मॉडल टूट रहा है. जबकि सीएम ही शिक्षा मंत्री है. इसलिए सवाल बड़ा हो जाता है कि जिसे राज्य का विजन तैयार करना है उसके तहत चलने वाला विभाग ऐसा है- दुर्गेश भटनागर,वरिष्ठ पत्रकार

मंत्रिमंडल विस्तार सरकार का विवेकाधिकार : चाहे जितनी किताबें कम हुई हैं, यह सवाल है कि बच्चों के लिए जो तैयारी सरकार को करनी है वह उसने नहीं किया. जो छ्त्तीसगढ़ के शिक्षा के मौलिक अधिकारों का हनन करता है. इसके लिए सीएम को देखना होगा कि वे कौन अधिकारी हैं जिनके कारण ऐसा हो रहा है. जहां तक मंत्रिमंणल विस्तार की बात है, वो सरकार अपने अनुसार करती है. पार्टी और संगठन अपने फायदे के अनुसार सरकार की रुप रेखा तय करते हैं. बीजेपी को ऐसा लग रहा है कि उसे अभी बिना विस्तार के काम चला लेना है तो वह चला रही है.

