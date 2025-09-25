ETV Bharat / state

बीजेपी समर्थित नेता प्रदीप साहू पर अतिक्रमण का आरोप, कोर्ट ने जारी किया बेदखली का नोटिस

बालोद : बालोद जिले के नगर पंचायत गुरुर के अध्यक्ष और बीजेपी समर्थित नेता प्रदीप साहू एक गंभीर विवाद में घिर गए हैं. तहसीलदार न्यायालय ने उनके खिलाफ शासकीय भूमि पर अतिक्रमण के मामले में बेदखली का वारंट जारी किया है. इस फैसले के बाद जिले की राजनीति में जबरदस्त हलचल देखने को मिल रही है. प्रशासन को निर्देशित किया गया है कि 26 सितंबर से पहले अतिक्रमित भूमि पर कार्रवाई की जाए और प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जाए.

क्या है आरोप : प्राप्त जानकारी के अनुसार प्रदीप कुमार साहू पर राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 930 के किनारे स्थित शासकीय घास भूमि, खसरा नंबर 599, रकबा 0.7 हेक्टेयर में से 12.69 वर्ग मीटर (लंबाई 4.50 मीटर, चौड़ाई 2.70 मीटर) में मकान बनाकर अवैध कब्जा करने का आरोप है. न्यायालय के आदेश के बाद प्रशासन ने बेदखली की तैयारी तेज कर दी है. साथ ही उन्हें अर्थदंड भी लगाया गया है.वहीं प्रदीप साहू के मुताबिक वो हाईकोर्ट की शरण लेंगे.