बीजेपी समर्थित नेता प्रदीप साहू पर अतिक्रमण का आरोप, कोर्ट ने जारी किया बेदखली का नोटिस

गुरूर नगर पंचायत अध्यक्ष पर अतिक्रमण करने के आरोप लगे थे.जिस पर कोर्ट ने बेदखली का नोटिस जारी किया है.

बीजेपी समर्थित नेता प्रदीप साहू पर अतिक्रमण का आरोप (Etv Bharat)
By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : September 25, 2025 at 11:37 AM IST

बालोद : बालोद जिले के नगर पंचायत गुरुर के अध्यक्ष और बीजेपी समर्थित नेता प्रदीप साहू एक गंभीर विवाद में घिर गए हैं. तहसीलदार न्यायालय ने उनके खिलाफ शासकीय भूमि पर अतिक्रमण के मामले में बेदखली का वारंट जारी किया है. इस फैसले के बाद जिले की राजनीति में जबरदस्त हलचल देखने को मिल रही है. प्रशासन को निर्देशित किया गया है कि 26 सितंबर से पहले अतिक्रमित भूमि पर कार्रवाई की जाए और प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जाए.

क्या है आरोप : प्राप्त जानकारी के अनुसार प्रदीप कुमार साहू पर राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 930 के किनारे स्थित शासकीय घास भूमि, खसरा नंबर 599, रकबा 0.7 हेक्टेयर में से 12.69 वर्ग मीटर (लंबाई 4.50 मीटर, चौड़ाई 2.70 मीटर) में मकान बनाकर अवैध कब्जा करने का आरोप है. न्यायालय के आदेश के बाद प्रशासन ने बेदखली की तैयारी तेज कर दी है. साथ ही उन्हें अर्थदंड भी लगाया गया है.वहीं प्रदीप साहू के मुताबिक वो हाईकोर्ट की शरण लेंगे.

न्यायालय का आदेश आया है, जिसकी सूचना मैंने जिला प्रशासन तक पहुंचा दी है. आवश्यकता पड़ी तो हम उच्च न्यायालय की शरण लेंगे- प्रदीप साहू, अध्यक्ष नगर पंचायत गुरुर

क्या बीजेपी नेता के अतिक्रमण पर चलेगा बुलडोजर : सवाल ये भी उठता है कि क्या भाजपा के शासन में आम अतिक्रमणकारियों की तरह अब नगर पंचायत अध्यक्ष के अवैध निर्माण पर भी बुलडोजर चलेगा? इस खबर ने आमजन और राजनीतिक दलों में बड़े स्तर पर चर्चा छेड़ दी है क्योंकि इससे पहले गुरुर नगर पंचायत में अतिक्रमण के मामले में भाजपा नेताओं की शिकायत पर निर्माण अधीन व्यावसायिक परिसर को भी तोड़ा जा चुका है.



सत्ता पक्ष और विपक्ष, दोनों की निगाहें अब प्रशासन की कार्रवाई पर टिकी हैं.यदि बेदखली और बुलडोजर की कार्रवाई होती है तो यह जिले की राजनीति में ऐतिहासिक कदम माना जाएगा. वहीं भाजपा समर्थित नेता के खिलाफ हुई इस सख्त कार्रवाई से प्रशासन की निष्पक्षता के दावे और भी मजबूत होते दिख रहे हैं.

