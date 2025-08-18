ETV Bharat / state

बाहरी-भीतरी की लड़ाई में हाथ से निकल गया था शाहाबाद, अब आनंद मिश्रा पर 'कमल' खिलाने का दारोमदार

पूर्व आईपीएस आनंद मिश्रा बीजेपी में शामिल हो रहे हैं. उनके जरिए शाहाबाद में 'कमल' खिलाने की प्लानिंग है. पढ़ें स्पेशल रिपोर्ट..

ANAND MISHRA
आनंद मिश्रा बीजेपी में शामिल होंगे (ETV Bharat)
By ETV Bharat Bihar Team

Published : August 18, 2025 at 5:44 PM IST

8 Min Read

पटना: बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी मिशन मोड में है. पार्टी धीरे-धीरे रणनीति को धरातल पर लाने में जुटी है. इसी कड़ी में पूर्व आईपीएस आनंद मिश्रा को पार्टी में शामिल कराया जा रहा है. वह जन सुराज पार्टी छोड़कर भाजपाई बनने जा रहे हैं. स्थानीय नेताओं और उम्मीदवारों की बदौलत एनडीए इस बार शाहाबाद क्षेत्र में खोई हुई जमीन को फिर से हासिल करना चाहता है.

बक्सर में जंग होगी जोरदार: विधानसभा चुनाव में बक्सर की लड़ाई दिलचस्प होने वाली है. राजनीति के मैदान में बक्सर की लड़ाई में एक और खिलाड़ी कूदने को तैयार हैं. जन सुराज छोड़कर पूर्व आईपीएस आनंद मिश्रा अब भाजपा में शामिल होने जा रहे हैं. बक्सर विधानसभा सीट के लिए पार्टी में कई उम्मीदवार हैं लेकिन आनंद की एंट्री से दावेदारों की चिंता बढ़ गई है. हालांकि उनके कंधे पर चुनौती बक्सर विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस के तिलस्म को तोड़ने की भी है. जहां से मुन्ना तिवारी लगातार दो चुनाव जीत चुके हैं.

आनंद मिश्रा के बहाने शाहाबाद पर बीजेपी की नजर (ETV Bharat)

आईपीएस छोड़कर पॉलिटिक्स में एंट्री: आनंद मिश्रा पूरे ताम-झाम के साथ मंगलवार को प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल और अन्य नेताओं की मौजूदगी में बीजेपी की सदस्यता लेंगे. वह साल 2011 में आईपीएस बने और 2017 तक मेघालय में नौकरी की. 2017 से 2024 तक उन्होंने असम में काम किया. 2016 में राष्ट्रपति वीरता पुरस्कार और 2020 में मुख्यमंत्री उत्कृष्ट सेवा पदक से उनको सम्मानित किया गया. हालांकि 13 साल तक आईपीएस ऑफिसर के तौर पर देश की सेवा करने के बाद 2024 में उन्होंने नौकरी छोड़ दी.

ANAND MISHRA
पूर्व आईपीएस आनंद मिश्रा (ETV Bharat)

लोकसभा चुनाव लड़ चुके हैं आनंद: पूर्व आईपीएस आनंद मिश्रा 2024 के लोकसभा चुनाव में बक्सर से बीजेपी का टिकट चाहते थे लेकिन उनकी जगह पार्टी ने गोपालगंज जिले के बैकुंठपुर से पूर्व विधायक मिथिलेश तिवारी को उम्मीदवार बना दिया. जिसके बाद आनंद भी निर्दलीय कैंडिडेट के तौर पर मैदान में उतर गए. हालांकि बीजेपी प्रत्याशी को आरजेडी के सुधाकर सिंह से 30000 से अधिक वोटों से हार का सामना करना पड़ा. खास बात ये रही कि आनंद मिश्रा को 47000 से अधिक मत मिला था.

ANAND MISHRA
बक्सर से लोकसभा चुनाव लड़ चुके हैं आनंद मिश्रा (ETV Bharat)

'मेरे खून का रंग भी गेरुआ': लोकसभा चुनाव के बाद उन्होंने प्रशांत किशोर की पार्टी जन सुराज ज्वाइन कर ली लेकिन हाल में दूरी बना ली थी. आनंद मिश्रा ने साफ कर दिया था कि वह बीजेपी में जाना चाहते हैं. वे तो यहां तक बता चुके हैं कि वह बाल स्वयं सेवक रहे हैं और उनके खून का रंग भी गेरुआ (भगवा) है. वह खुले मंच से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति अपनी आस्था जाहिर कर चुके हैं. साथ ही ये भी कहते हैं कि आईपीएस की नौकरी ही बीजेपी में जाने के लिए छोड़ी थी.

ANAND MISHRA
प्रशांत किशोर से आनंद मिश्रा का मोहभंग (ETV Bharat)

"मेरा विश्वास नरेंद्र मोदी और अमित शाह के प्रति है. देश नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आगे बढ़ रहा है और मैं भी उसका हिस्सा बनना चाहता हूं. बाल स्वयं सेवक होने के चलते भाजपा से हमारा स्वाभाविक लगाव है. मैं पार्टी से जुड़कर काम करना चाहता हूं और पार्टी मुझे जो भी जिम्मेदारी देगी, उसे मैं निभाने का काम करूंगा."- आनंद मिश्रा, पूर्व आईपीएस

शाहाबाद में एनडीए का सूपड़ा साफ: 2024 के लोकसभा चुनाव में न केवल बक्सर में बीजेपी हारी, बल्कि शाहाबाद में खाता तक नहीं खुला. आरा, काराकाट और सासाराम में भी बीजेपी और एनडीए के उम्मीदवारों को हार का सामना करना पड़ा. केंद्रीय मंत्री आरके सिंह भी आरा में अपनी सीट नहीं बचा पाए. इसी तरह काराकाट में पूर्व केंद्रीय मंत्री उपेंद्र कुशवाहा तीसरे नंबर पर चले गए.

ETV Bharat GFX
ETV Bharat GFX (ETV Bharat)

शाहाबाद में 'बाहरी' बना जीत में रोड़ा: असल में शाहाबाद क्षेत्र की सियासत का मिजाज अन्य क्षेत्रों की तुलना में अलग है. लोकसभा चुनाव 2024 के दौरान शाहाबाद क्षेत्र में भीतरी और बाहरी की लड़ाई छिड़ गई थी. महागठबंधन ने जहां स्थानीय उम्मीदवारों को मैदान में उतारा था, वहीं एनडीए ने बाहर के उम्मीदवारों को महत्व दिया. इसका खामियाजा बीजेपी को भगुतना पड़ा था.

बाहरी प्रत्याशी के कारण मिली हार: बक्सर लोकसभा पर आरजेडी ने स्थानीय नेता सुधाकर सिंह को उम्मीदवार बनाया था, जबकि बीजेपी ने गोपालगंज के रहने वाले मिथिलेश तिवारी को उम्मीदवार बनाया. उसी तरह सीपीआई (माले) ने आरा सीट से सुदामा प्रसाद को उतारा था, जबकि बीजेपी ने सुपौल के रहने वाले तत्कालीन केंद्रीय मंत्री आरके सिंह को टिकट दिया था. सासाराम पर कांग्रेस ने स्थानीय नेता मनोज कुमार को उम्मीदवार बनाया तो बीजेपी ने भोजपुर जिले के रहने वाले शिवेश राम को मैदान में उतारा. तीनों जगहों पर बीजेपी को शिकस्त मिली.

ANAND MISHRA
सम्राट चौधरी के साथ मिथिलेश तिवारी (ETV Bharat)

काराकाट में पवन सिंह ने बिगाड़ा खेल: हालांकि काराकाट में दोनों खेमे ने बाहरी पर ही भरोसा जताया. सीपीआई (माले) ने औरंगाबाद के रहने वाले राजा राम सिंह (कुशवाहा) को उम्मीदवार बनाया तो एनडीए की ओर से हाजीपुर के रहने वाले उपेंद्र कुशवाहा मैदान में थे. वहीं 'काराकाट का बेटा' और भोजपुरी स्टार पवन सिंह ने निर्दलीय ताल ठोक दिया, जिस वजह से एनडीए का खेल बिगड़ गया और महागठबंधन जीत गया.

2020 चुनाव में भी करारी हार: उससे पहले 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में भी एनडीए को करारी हार का सामना करना पड़ा था. पूरे शाहाबाद में बीजेपी को सिर्फ दो सीटें मिली थी, जबकि जेडीयू और अन्य सहयोगियों का खाता तक नहीं खुला. आरा और बड़हरा में बीजेपी को जीत नसीब हुई थी.

ETV Bharat GFX
ETV Bharat GFX (ETV Bharat)

शाहाबाद के लिए क्या है प्लान?: स्थानीय और बाहरी उम्मीदवारों की जंग में एनडीए को काफी नुकसान हुआ था. यही वजह है कि लोकसभा चुनाव के बाद से बीजेपी ने शाहाबाद क्षेत्र के लिए अपनी रणनीति में बदलाव किया है. इसके तहत स्थानीय उम्मीदवारों को तवज्जो देने की योजना है. सरकार और संगठन से लेकर बोर्ड-आयोग और निगम में भी स्थानीय नेताओं की भागीदारी बढ़ी है.

आनंद किशोर के आने से क्या बदलेगा?: बीजेपी को लगता है कि आनंद मिश्रा के आने से युवाओं का रुझान बढ़ेगा. यही वजह है कि पार्टी के नेता काफी उत्साहित हैं. प्रवक्ता अजफर शम्सी कहते हैं कि उनके आने से शाहाबाद क्षेत्र में पार्टी और गठबंधन को मजबूती मिलेगी. वह युवाओं में लोकप्रिय हैं तो उसका भी फायदा मिलेगा.

ANAND MISHRA
जन सुराज से अलग हो चुके हैं आनंद मिश्रा (ETV Bharat)

"नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार विकास कर रहा है. डबल इंजन की सरकार की रफ्तार को देखते हुए नेता भाजपा में शामिल होना चाहते हैं. पूर्व आईपीएस आनंद मिश्रा भी भाजपा में शामिल होने जा रहे हैं. हम लोग उनका स्वागत करते हैं. उनके आने से शाहाबाद क्षेत्र में भाजपा और एनडीए की पकड़ और मजबूत होगी."- अजफर शम्सी, प्रदेश प्रवक्ता, भारतीय जनता पार्टी

क्या कहते हैं जानकार?: वहीं, वरिष्ठ पत्रकार इंद्र भूषण का मानना है कि शाहाबाद क्षेत्र में एनडीए की स्थिति इसलिए कमजोर हो गई थी कि उनके ज्यादातर उम्मीदवार बाहरी अर्थात दूसरे जिले से थे. महागठबंधन ने इसका फायदा उठाया और भारतीय जनता पार्टी भी अब भूल सुधार कर रही है और स्थानीय नेताओं को महत्व दिया जा रहा है. आनंद मिश्रा भी उसी रणनीति का हिस्सा हैं.

ANAND MISHRA
आनंद मिश्रा (ETV Bharat)

"लोकसभा चुनाव में जिस तरह से बक्सर समेत शाहाबाद इलाके में स्थानीय और बाहरी का मुद्दा हावी रहा और जिस वजह से एनडीए को हार का सामना करना पड़ा, ऐसे में बीजेपी ने रणनीति में बदलाव किया है. आनंद मिश्रा स्थानीय हैं और उनकी छवि साफ-सुथरी है. ऐसे में निश्चय ही वह एनडीए के लिए शाहाबाद क्षेत्र में तुरूप का इक्का का साबित हो सकते हैं."- इंद्र भूषण, वरिष्ठ पत्रकार

