जीएसटी सुधार से आम जनता के जीवन में आएगा बड़ा बदलाव, महंगाई पर पाया जाएगा काबू : टकेश्वर जैन

नारायणपुर : केंद्र सरकार द्वारा हाल ही में किए गए जीएसटी (वस्तु एवं सेवा कर) सुधारों को लेकर प्रदेश प्रवक्ता टकेश्वर जैन ने कहा कि इससे सीधा लाभ आम आदमी, किसानों, व्यापारियों और मध्यम वर्ग को मिलेगा, जैन ने दावा किया कि इससे न केवल महंगाई पर काबू पाया जा सकेगा, बल्कि कारोबार आसान होगा और देश की अर्थव्यवस्था को नई गति मिलेगी.

5% स्लैब से आम जनता को राहत : जैन ने बताया कि अब 5 प्रतिशत कर स्लैब में अधिकतर दैनिक उपभोग की वस्तुएं शामिल कर ली गई हैं. पहले 12% स्लैब में आने वाली 99% चीजों को घटाकर 5% में लाया गया है. इससे ब्रेड, बिस्किट, नमकीन, चॉकलेट जैसी खाने-पीने की वस्तुएं सस्ती होंगी.वहीं हेयर ऑयल, टूथपेस्ट और साबुन जैसी घरेलू वस्तुएं भी अब कम दाम पर उपलब्ध होंगी. उन्होंने कहा कि किसानों को भी बड़ी राहत दी गई है, क्योंकि खेती-किसानी के उपकरणों और मशीनरी पर टैक्स कम कर दिया गया है.



18% स्लैब से मध्यम वर्ग को फायदा : प्रदेश प्रवक्ता ने कहा कि मध्यम वर्ग और युवाओं को राहत देने के लिए 28% स्लैब में आने वाली चीजों को 18% पर लाया गया है. इससे दोपहिया वाहन, एसी, टीवी, डिशवॉशर और सीमेंट जैसी वस्तुएं सस्ती होंगी.ये कदम रियल एस्टेट और निर्माण कार्य को गति देगा और युवाओं के जीवन स्तर को भी नई दिशा देगा. जैन ने बताया कि सरकार ने जनहित में 40% विशेष कर स्लैब लागू किया है, जिसमें पान मसाला, गुटखा, तंबाकू और कुछ लग्जरी वस्तुएं शामिल हैं. ये निर्णय समाज को नशे से दूर करने और स्वास्थ्य जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से लिया गया है.