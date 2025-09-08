जीएसटी सुधार से आम जनता के जीवन में आएगा बड़ा बदलाव, महंगाई पर पाया जाएगा काबू : टकेश्वर जैन
बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता टकेश्वर जैन ने जीएसटी सुधार पर प्रेसवार्ता की.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : September 8, 2025 at 6:50 PM IST
नारायणपुर : केंद्र सरकार द्वारा हाल ही में किए गए जीएसटी (वस्तु एवं सेवा कर) सुधारों को लेकर प्रदेश प्रवक्ता टकेश्वर जैन ने कहा कि इससे सीधा लाभ आम आदमी, किसानों, व्यापारियों और मध्यम वर्ग को मिलेगा, जैन ने दावा किया कि इससे न केवल महंगाई पर काबू पाया जा सकेगा, बल्कि कारोबार आसान होगा और देश की अर्थव्यवस्था को नई गति मिलेगी.
5% स्लैब से आम जनता को राहत : जैन ने बताया कि अब 5 प्रतिशत कर स्लैब में अधिकतर दैनिक उपभोग की वस्तुएं शामिल कर ली गई हैं. पहले 12% स्लैब में आने वाली 99% चीजों को घटाकर 5% में लाया गया है. इससे ब्रेड, बिस्किट, नमकीन, चॉकलेट जैसी खाने-पीने की वस्तुएं सस्ती होंगी.वहीं हेयर ऑयल, टूथपेस्ट और साबुन जैसी घरेलू वस्तुएं भी अब कम दाम पर उपलब्ध होंगी. उन्होंने कहा कि किसानों को भी बड़ी राहत दी गई है, क्योंकि खेती-किसानी के उपकरणों और मशीनरी पर टैक्स कम कर दिया गया है.
18% स्लैब से मध्यम वर्ग को फायदा : प्रदेश प्रवक्ता ने कहा कि मध्यम वर्ग और युवाओं को राहत देने के लिए 28% स्लैब में आने वाली चीजों को 18% पर लाया गया है. इससे दोपहिया वाहन, एसी, टीवी, डिशवॉशर और सीमेंट जैसी वस्तुएं सस्ती होंगी.ये कदम रियल एस्टेट और निर्माण कार्य को गति देगा और युवाओं के जीवन स्तर को भी नई दिशा देगा. जैन ने बताया कि सरकार ने जनहित में 40% विशेष कर स्लैब लागू किया है, जिसमें पान मसाला, गुटखा, तंबाकू और कुछ लग्जरी वस्तुएं शामिल हैं. ये निर्णय समाज को नशे से दूर करने और स्वास्थ्य जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से लिया गया है.
अब केवल दो सामान्य दरें 5% और 18% और एक विशेष स्लैब 40% लागू होने से टैक्स प्रणाली अधिक स्पष्ट और सहज हो गई है. कारोबारियों के लिए रजिस्ट्रेशन अब सिर्फ 3 दिन में और रिफंड 7 दिन में मिल सकेगा. इससे व्यापारियों को बड़ी राहत और ‘‘ईज ऑफ डूइंग बिजनेस’’ को बढ़ावा मिलेगा- टकेश्वर जैन, प्रदेश प्रवक्ता
मध्यम वर्गीय परिवारों पर सीधा असर : टकेश्वर जैन ने कहा कि नई टैक्स व्यवस्था से परिवारों की जेब पर सीधा असर होगा.12 लाख की कार खरीदने पर 1.20 लाख की बचत बीमा प्रीमियम पर औसतन 4 हजार की राहत एक औसत परिवार को सालाना 40-45 हजार रुपये तक की बचत होगी.वहीं किसानों के लिए उत्पादन लागत घटेगी और उपकरण सस्ते होंगे. इससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत होगी और किसानों की आय में वृद्धि होगी.
आर्थिक असर और रोजगार सृजन को लेकर टिकेश्वर ने दावा किया कि जीएसटी सुधारों से देश को सालाना 6 लाख करोड़ रुपये तक की बचत होगी. टैक्स कलेक्शन बढ़ेगा, निवेश को बढ़ावा मिलेगा और जीडीपी में वृद्धि होगी. इससे रोजगार के नए अवसर भी बनेंगे. टकेश्वर जैन ने कहा कि मोदी सरकार लगातार समाज के हर वर्ग को ध्यान में रखते हुए फैसले ले रही है. चाहे किसान हो, व्यापारी, मध्यम वर्ग या आम उपभोक्ता सभी को इन सुधारों से लाभ होगा.
