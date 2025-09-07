ETV Bharat / state

'कांग्रेस के जमाने में टैक्स बढ़ता तो घटता नहीं था'! जानें, जीएसटी को लेकर किसने कही ये बात

गिरिडीहः एक जमाना था कांग्रेस का जब टैक्स बढ़ता था तो कभी घटता नहीं था. अब नरेंद्र मोदी का जमाना है जहां जनता के हितों के लिए सरकार महत्वपूर्ण निर्णय लेने में पीछे नहीं हटती है. ये बातें भाजपा के कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष रवींद्र कुमार राय ने गिरिडीह परिसदन में आयोजित प्रेस वार्ता में कही.

उन्होंने जीएसटी टैरीफ में कटौती का स्वागत किया और कहा कि जीएसटी लाने से अर्थव्यवस्था में भारत दुनिया में चौथे स्थान पर आया है. अब तीसरे स्थान की ओर अग्रसर है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जीएसटी में सुधार कर क्रांतिकारी कदम उठाया है.

रवींद्र राय ने कहा कि अटल बिहारी वाजपेयी के शासन में एक देश, एक कर पर चिंतन मंथन शुरू हुआ. इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जब देश में मजबूत सरकार बनी तो एक देश, एक कर (जीएसटी) लाया गया. इस व्यवस्था ने भारत को नई दिशा दी. यहां से भारत अर्थव्यवस्था में 11वें स्थान से चौथे स्थान पर आया. जीएसटी के बाद राष्ट्र की आमदनी बढ़ी. इसके बाद देश के किसानों, महिलाओं सहित आम लोगों की सुविधा बढ़ाई गई.

अब देश की जनता की सेवा के उद्देश्य से जीएसटी की दरों में कटौती की गई है. जरुरत की सारी चीजों पर से टैक्स समाप्त किया गया है. 23 ऐसी चीजें है, जिसपर टैक्स शून्य कर दिया गया है. जीवन रक्षक दवाईयों को टैक्स फ्री किया गया है. कई जरुरत की चीजों पर सिर्फ 5% तक टैक्स ही लगेगा. जीएसटी में सुधार करके प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में ऐतिहासिक कदम उठाया गया है.

