'कांग्रेस के जमाने में टैक्स बढ़ता तो घटता नहीं था'! जानें, जीएसटी को लेकर किसने कही ये बात

'कांग्रेस के जमाने में टैक्स बढ़ता तो घटता नहीं था'! जानें, जीएसटी को लेकर किसने कही ये बात
भाजपा के प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष ने जीएसटी में कटौती के बाद कांग्रेस को घेरा है.
Published : September 7, 2025 at 11:38 PM IST
गिरिडीहः एक जमाना था कांग्रेस का जब टैक्स बढ़ता था तो कभी घटता नहीं था. अब नरेंद्र मोदी का जमाना है जहां जनता के हितों के लिए सरकार महत्वपूर्ण निर्णय लेने में पीछे नहीं हटती है. ये बातें भाजपा के कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष रवींद्र कुमार राय ने गिरिडीह परिसदन में आयोजित प्रेस वार्ता में कही.
उन्होंने जीएसटी टैरीफ में कटौती का स्वागत किया और कहा कि जीएसटी लाने से अर्थव्यवस्था में भारत दुनिया में चौथे स्थान पर आया है. अब तीसरे स्थान की ओर अग्रसर है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जीएसटी में सुधार कर क्रांतिकारी कदम उठाया है.
रवींद्र राय ने कहा कि अटल बिहारी वाजपेयी के शासन में एक देश, एक कर पर चिंतन मंथन शुरू हुआ. इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जब देश में मजबूत सरकार बनी तो एक देश, एक कर (जीएसटी) लाया गया. इस व्यवस्था ने भारत को नई दिशा दी. यहां से भारत अर्थव्यवस्था में 11वें स्थान से चौथे स्थान पर आया. जीएसटी के बाद राष्ट्र की आमदनी बढ़ी. इसके बाद देश के किसानों, महिलाओं सहित आम लोगों की सुविधा बढ़ाई गई.
अब देश की जनता की सेवा के उद्देश्य से जीएसटी की दरों में कटौती की गई है. जरुरत की सारी चीजों पर से टैक्स समाप्त किया गया है. 23 ऐसी चीजें है, जिसपर टैक्स शून्य कर दिया गया है. जीवन रक्षक दवाईयों को टैक्स फ्री किया गया है. कई जरुरत की चीजों पर सिर्फ 5% तक टैक्स ही लगेगा. जीएसटी में सुधार करके प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में ऐतिहासिक कदम उठाया गया है.
सूर्या हांसदा मामले की हो सीबीआई जांच
रवींद्र राय ने राज्य सरकार की कार्यशैली पर सवाल उठाया. उन्होंने कहा कि आदिवासियों की भावनाओं को शोषित कर अल्पसंख्यकों भड़काकर जेएमएम ने सरकार बना ली. सरकार बनने के बाद आदिवासियों को यह उम्मीद नहीं थी कि कांग्रेस और जेएमएम के राज्य में आदिवासियों की हत्या होगी. हमलोगों नें उग्रवादियों को भी समर्पण करने का मौका दिया.
सूर्या हांसदा इनकाउंटर केस की जांच भाजपा की टीम अपने स्तर से की. जिसमें पता चला कि सूर्या हांसदा पहले मारा गया था, मरने के बाद उसे गोली मारी गई. बीमार अवस्था में पकड़कर पुलिस उसे लाई थी. सूर्या हांसदा चार बार विस चुनाव लड़ चुके थे. उनपर हुए मुकदमे वे अधिकांश में बरी हो गए थे. राज्य सरकार सीबीआई जांच की सिफारशि करें.
इसके साथ ही रवींद्र रा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन 17 सितंबर से महात्मा गांधी व लाल बहादुर शास्त्री की जयंती तक होनेवाले भाजपा के कार्यक्रमों की भी जानकारी दी. इस मौके पर जिलाध्यक्ष महादेव दुबे, सुभाष चंद्र सिन्हा, कामेश्वर पासवान, संजीत सिंह पप्पू, हरमिंदर सिंह बग्गा समेत अन्य लोग भी मौजूद रहे.
