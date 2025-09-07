ETV Bharat / state

'कांग्रेस के जमाने में टैक्स बढ़ता तो घटता नहीं था'! जानें, जीएसटी को लेकर किसने कही ये बात

भाजपा के प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष ने जीएसटी में कटौती के बाद कांग्रेस को घेरा है.

BJP state working president Ravindra Rai targets Congress over GST slab change in Giridih
भाजपा के कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष रवींद्र कुमार राय समेत अन्य (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : September 7, 2025 at 11:38 PM IST

3 Min Read

गिरिडीहः एक जमाना था कांग्रेस का जब टैक्स बढ़ता था तो कभी घटता नहीं था. अब नरेंद्र मोदी का जमाना है जहां जनता के हितों के लिए सरकार महत्वपूर्ण निर्णय लेने में पीछे नहीं हटती है. ये बातें भाजपा के कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष रवींद्र कुमार राय ने गिरिडीह परिसदन में आयोजित प्रेस वार्ता में कही.

उन्होंने जीएसटी टैरीफ में कटौती का स्वागत किया और कहा कि जीएसटी लाने से अर्थव्यवस्था में भारत दुनिया में चौथे स्थान पर आया है. अब तीसरे स्थान की ओर अग्रसर है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जीएसटी में सुधार कर क्रांतिकारी कदम उठाया है.

भाजपा कार्यकारी अध्यक्ष का बयान (ETV Bharat)

रवींद्र राय ने कहा कि अटल बिहारी वाजपेयी के शासन में एक देश, एक कर पर चिंतन मंथन शुरू हुआ. इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जब देश में मजबूत सरकार बनी तो एक देश, एक कर (जीएसटी) लाया गया. इस व्यवस्था ने भारत को नई दिशा दी. यहां से भारत अर्थव्यवस्था में 11वें स्थान से चौथे स्थान पर आया. जीएसटी के बाद राष्ट्र की आमदनी बढ़ी. इसके बाद देश के किसानों, महिलाओं सहित आम लोगों की सुविधा बढ़ाई गई.

अब देश की जनता की सेवा के उद्देश्य से जीएसटी की दरों में कटौती की गई है. जरुरत की सारी चीजों पर से टैक्स समाप्त किया गया है. 23 ऐसी चीजें है, जिसपर टैक्स शून्य कर दिया गया है. जीवन रक्षक दवाईयों को टैक्स फ्री किया गया है. कई जरुरत की चीजों पर सिर्फ 5% तक टैक्स ही लगेगा. जीएसटी में सुधार करके प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में ऐतिहासिक कदम उठाया गया है.

सूर्या हांसदा मामले की हो सीबीआई जांच

रवींद्र राय ने राज्य सरकार की कार्यशैली पर सवाल उठाया. उन्होंने कहा कि आदिवासियों की भावनाओं को शोषित कर अल्पसंख्यकों भड़काकर जेएमएम ने सरकार बना ली. सरकार बनने के बाद आदिवासियों को यह उम्मीद नहीं थी कि कांग्रेस और जेएमएम के राज्य में आदिवासियों की हत्या होगी. हमलोगों नें उग्रवादियों को भी समर्पण करने का मौका दिया.

सूर्या हांसदा इनकाउंटर केस की जांच भाजपा की टीम अपने स्तर से की. जिसमें पता चला कि सूर्या हांसदा पहले मारा गया था, मरने के बाद उसे गोली मारी गई. बीमार अवस्था में पकड़कर पुलिस उसे लाई थी. सूर्या हांसदा चार बार विस चुनाव लड़ चुके थे. उनपर हुए मुकदमे वे अधिकांश में बरी हो गए थे. राज्य सरकार सीबीआई जांच की सिफारशि करें.

इसके साथ ही रवींद्र रा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन 17 सितंबर से महात्मा गांधी व लाल बहादुर शास्त्री की जयंती तक होनेवाले भाजपा के कार्यक्रमों की भी जानकारी दी. इस मौके पर जिलाध्यक्ष महादेव दुबे, सुभाष चंद्र सिन्हा, कामेश्वर पासवान, संजीत सिंह पप्पू, हरमिंदर सिंह बग्गा समेत अन्य लोग भी मौजूद रहे.

इसे भी पढे़ं- झारखंड में हर थाने की लगती है बोली! जानें किस नेता कही ये बात

इसे भी पढे़ं- जीएसटी कटौती पर बाबूलाल मरांडी ने पीएम को दिया धन्यवाद, तो हेमंत सरकार के लिए कही ये बात

इसे भी पढे़ं- जीएसटी सरलीकरण का स्वागत, अमेरिकी टैरिफ से भारतीय बाजार के उबरने की संभावना! जानें, और क्या कहते हैं अर्थशास्त्री

For All Latest Updates

TAGGED:

जीएसटी टैरीफ में कटौती का स्वागतBJP STATE WORKING PRESIDENTRAVINDRA RAI TARGETS CONGRESSGIRIDIHGST SLAB CHANGE

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

धनबाद में भू-धंसान की त्रासदी: धरती फटी और पाताल में समा गए लोग! पुनर्वास के इंतजार में मौत से जंग लड़ रहीं बची जिंदगियां

संपत्ति जांच का खौफ! अपराधी और नक्सली आत्मसमर्पण की फिराक में, पुलिस ने कई को लिया है रडार पर

तीन पहिया गाड़ी चलाने के लिए भी चाहिए ड्राइविंग लाइसेंस, ई-रिक्शा का भी होना चाहिए रजिस्ट्रेशन

बेटियों के लिए प्रेरणा बनीं अर्जुन अवार्डी अलका तोमर, देश की महिला पहलवानों को दी नई दिशा

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.