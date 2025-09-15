ETV Bharat / state

'जग्गा जासूस' पर सियासी पारा गर्म, भाजपा नेता मुकेश दाधीच का तंज- ऐसा कौन-सा कृत्य छुपाना चाहती हैं महिला विधायक?

हकीकत बाहर आने का डर सता रहा: भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष मुकेश दाधीच ने कहा कि कांग्रेस विरोध करते-करते कहां पहुंच गई, उन्हें खुद को पता नहीं है. विधानसभा में कैमरे पहले से भी थे. उनके समय भी थे, लेकिन विधानसभा में जिस तरह का आचरण वह करते हैं, उसका डर उन्हें सता रहा है कि ​कहीं वह सब बाहर आ जाएगा, इसलिए उन्होंने इस मुद्दे को महिला विधायकों की तरफ डायवर्ट किया है.

जयपुर: विधानसभा में सीसीटीवी कैमरे लगाने को लेकर मच रहा सियासी बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा है. कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा के बाद अब कांग्रेस की महिला विधायकों ने विधानसभा में निजता हनन का आरोप लगाया. महिला कांग्रेस विधायकों की ओर से लगाए गए आरोपों पर भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष मुकेश दाधीच ने तीखा पलटवार किया और कहा कि जिनका खुद का हनन हो रहा है. वे ऐसी बाते करती हैं? और ऐसा कौन-सा कृत्य है, जिसे छुपाने की कोशिश हो रही है? उन्होंने कहा कि विधानसभा में कांग्रेस विधायक ने अपनी विधायकों के लिए कहा था कि बड़े नेताओं के पैर दबाकर आगे बढ़ा जा सकता है. ऐसी मानसिकता वाले नेता क्या वास्तविकता को बाहर आने से रोकने के लिए इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं? कांग्रेस के नेताओं को हरिद्वार जाकर तप करना चाहिए, ताकि उनकी मानसिकता में कुछ सुधार हो.

दाधीच ने कहा कि यह सबको ध्यान है कि जब विधानसभा में कांग्रेस के विधायकों ने धरना दिया था, उस समय उनका एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें कांग्रेस के एक विधायक महिलाओं को कह रहे थे कि पैर दबाने से आगे बढ़ते हैं. अब कांग्रेस के नेता इस बात से डरे हुए हैं कि जिस तरह की ओछी राजनीति वे करते हैं, उनकी वास्तविकता सामने आ जाएगी. जिन लोगों की मानसिकता ऐसी है, जो महिलाओं के लिए ऐसा सोचते हैं. वे इससे ज्यादा सोच भी नहीं सकते.

देश की महिलाओं का अपमान: दाधीच ने कहा कि इस तरह का बयान देकर राजस्थान की ही नहीं, बल्कि देश की महिलाओं का अपमान किया है. आज जिस प्रकार से महिला विधायक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही हैं, यह बड़े दुख की बात है. वे महिला विधायक, जिनका खुद का हनन हो रहा है, वे ही इस तरह की बात कर रही है. वे बताएं कि वे ऐसा कौन-सा कृत्य करती हैं, जिसका उनको डर है कि कहीं देख नहीं लें.

हमारी रिकॉर्डिंग देखते हैं अध्यक्ष: बता दें कि अनूपगढ़ से कांग्रेस विधायक शिमला नायक और भोपालगढ़ से विधायक गीता बरबड़ ने पीसीसी मुख्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर विधानसभा अध्यक्ष पर गंभीर आरोप लगाए. दोनों विधायकों ने कहा था कि विधानसभा में जो दो नए कैमरे लगाए गए हैं. उससे हमारी पर्सनल बातें वहां पर रिकॉर्ड होती हैं. उन्होंने कहा कि अगर एक पेन भी गिरता है तो उसकी आवाज भी वह कैमरे रिकॉर्ड करते हैं. इन कैमरों का एक्सेस विधानसभा अध्यक्ष के रेस्ट रूम में है, जहां पर विधानसभा अध्यक्ष और सत्ता पक्ष के मंत्री व विधायक हमारी बातचीत सुनते और हमें देखते हैं. बता दें कि इससे पहले कांग्रेस विधायकों ने 'जग्गा जासूस' की तख्तियां लेकर विधानसभा में नए कैमरे लगाने का विरोध किया था.

दीया कुमारी बोलीं— कांग्रेस प्राय: गलत बयानबाजी करती है: विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी पर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा और कुछ महिला विधायकों की ओर से लगाए गए आरोप पर उपमुख्यमंत्री दीया कुमारी ने कहा कि विपक्ष प्राय: गलत बयानबाजी करता है. विधानसभा अध्यक्ष वरिष्ठ नेता हैं. मंत्री और विधायक के रूप में उनके पास लंबा राजनीतिक अनुभव है. इ​सलिए ऐसे वरिष्ठ राजनेता पर इस तरह की बयानबाजी करना बहुत ही शर्मनाक है. विधानसभा में कैमरे सुरक्षा के लिए हैं. वहां पर किसी भी तरह से कोई भी असुरक्षा का माहौल नहीं है. महिलाओं की सुरक्षा सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में से एक है. दीया कुमारी ने सुझाव दिया कि विधानसभा परिसर के साथ-साथ सार्वजनिक स्थलों पर भी सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएं, ताकि महिलाओं को अधिक सुरक्षित माहौल मिल सके.