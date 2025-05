ETV Bharat / state

राठौड़ का गहलोत पर तंज, बोले- तीन बार सीएम रहे तब क्यों नहीं दिखी बिगड़ी ट्रैफिक व्यवस्था, अब दिखने लगीं खामियां - RATHORE ON GEHLOT

भाजपा प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ ( ETV Bharat Jaipur )

Published : May 26, 2025

जयपुर: प्रदेश में भले चुनाव नहीं हो, लेकिन नौतपा के बीच सियासी पारा चढ़ा हुआ है. राजधानी की ट्रैफिक व्यवस्था पर पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के उठाए सवाल पर भाजपा ने पलटवार किया. भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ सोमवार को मीडिया से रूबरू हुए. उन्होंने बयान के लिए गहलोत को आड़े हाथ लिया. तंज कसा और पूछा कि आप तीन बार सीएम रहे. 15 साल के कार्यकाल में आपको जयपुर की बिगड़ी ट्रैफिक व्यवस्था क्यों नहीं नजर आई. अपनी नाकामियों का ठीकरा दूसरों पर फोड़ना ठीक नहीं है. राठौड़ ने कहा कि गहलोत ने 15 साल के मुख्यमंत्री के कार्यकाल में ट्रैफिक इंतजाम के लिए कुछ नहीं किया, तभी से हालात बिगड़े हुए हैं. भाजपा प्रदेशाध्यक्ष ने तंज कसा कि आज जब गहलोत सीएम नहीं हैं और बिना प्रोटोकॉल बाहर निकलना पड़ रहा है तो ट्रैफिक व्यवस्था में खामियां दिखने लगी हैं. मीडिया से रूबरू होते प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ (ETV Bharat Jaipur) भाजपा प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ ने कहा कि आरोप लगाना अलग बात है, लेकिन गहलोत को उस समय ट्रैफिक व्यवस्था पर ध्यान देना चाहिए था, जब वे सीएम थे. हालांकि, हम ट्रैफिक व्यवस्था में सुधार चाहते हैं. मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा कई बार इस विषय पर चर्चा कर चुके हैं. प्लानिंग कर रहे हैं कि ट्रैफिक को लेकर जनता को परेशानी नहीं आए. सरकार इसी दिशा में काम कर रही है. प्रदेशाध्यक्ष ने कहा कि हमारी पार्टी व सरकार जनता की तकलीफ अच्छे से समझती है. वहीं, कांग्रेस ने जनता को सिर्फ वोट बैंक समझा. सुविधा के नाम पर कुछ नहीं दिया.

