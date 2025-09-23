भाजपा प्रदेशाध्यक्ष राठौड़ ने उदयपुर में दुकानों पर चस्पाए धन्यवाद स्टीकर, जानिए वजह
भाजपा ने उदयपुर में जीएसटी कटौती की व्यापारियों और आमजन को जानकारी दी.
Published : September 23, 2025 at 2:58 PM IST
उदयपुर: उदयपुर में भाजपा ने प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ की अगुवाई में संवाद कार्यक्रम रखा. इसमें केंद्र सरकार के जीएसटी कटौती की व्यापारियों और आमजन को जानकारी दी गई. राठौड़ ने उदयपुर शहर की मंडी में व्यापारियों से बातचीत के साथ ही दुकानों पर मोदी सरकार के धन्यवाद स्टिकर लगाए.
राज्य भाजपा के प्रमुख मदन राठौड़ ने मीडिया से कहा कि नवरात्रि पर मोदी सरकार ने करोड़ों देशवासियों को बड़ी राहत दी. जीएसटी में बदलाव से महंगाई दर घटेगी. आमजन की खरीदारी क्षमता बढ़ेगी. उन्होंने तत्कालीन कांग्रेस सरकार और मोदी सरकार की तुलना की और कहा कि महंगाई दर में बहुत फर्क देखने को मिला है.
विपक्ष पर चुटकी : मदन राठौड़ ने कहा कि जीएसटी लागू होने से पहले कई तरह के टैक्स लगने से व्यापारी परेशान थे. अब एक कर लगने से व्यापारी आसानी से टैक्स भर रहे हैं. इससे सभी व्यापारियों को लाभ हो रहा है. विपक्ष पर राठौड़ ने चुटकी ली. उन्होंने कहा कि विपक्ष जानता है कि जीएसटी के बाद सभी को लाभ हुआ, लेकिन उनका काम विरोध करना है, इसलिए वे विरोध कर रहे हैं.
पूर्व सीएम गहलोत पर बोले: राठौड़ ने कहा कि जब अशोक गहलोत मुख्यमंत्री थे, तब उन्होंने खुद अपने उप मुख्यमंत्री को नकारा और निकम्मा कहा था, खुद सोच सकते हैं कि उनकी सरकार कैसी थी?. हमारे मुख्यमंत्री चार बार पार्टी के महामंत्री रहे. मुख्यमंत्री भजनलाल को सत्ता और संगठन की जानकारी है, जो बेहतरीन सरकार चला रहे हैं.