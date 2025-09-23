ETV Bharat / state

भाजपा प्रदेशाध्यक्ष राठौड़ ने उदयपुर में दुकानों पर चस्पाए धन्यवाद स्टीकर, जानिए वजह

उदयपुर में धन्यवाद स्टीकर के साथ मदन राठौड़ और कार्यकर्ता ( ETV Bharat Udaipur )

Published : September 23, 2025

उदयपुर: उदयपुर में भाजपा ने प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ की अगुवाई में संवाद कार्यक्रम रखा. इसमें केंद्र सरकार के जीएसटी कटौती की व्यापारियों और आमजन को जानकारी दी गई. राठौड़ ने उदयपुर शहर की मंडी में व्यापारियों से बातचीत के साथ ही दुकानों पर मोदी सरकार के धन्यवाद स्टिकर लगाए. राज्य भाजपा के प्रमुख मदन राठौड़ ने मीडिया से कहा कि नवरात्रि पर मोदी सरकार ने करोड़ों देशवासियों को बड़ी राहत दी. जीएसटी में बदलाव से महंगाई दर घटेगी. आमजन की खरीदारी क्षमता बढ़ेगी. उन्होंने तत्कालीन कांग्रेस सरकार और मोदी सरकार की तुलना की और कहा कि महंगाई दर में बहुत फर्क देखने को मिला है. प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ बोले... (ETV Bharat Udaipur)