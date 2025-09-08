ETV Bharat / state

राठौड़ बोले- सत्ता और संगठन में बेहतर तालमेल, वसुंधरा को लेकर कही बड़ी बात

कई दिनों तक कांग्रेस सरकार होटल में बंद रही. उस समय तत्कालीन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और पूर्व उपमुख्यमंत्री सचिन पायलट को गाली दे रहे थे. तत्कालीन गहलोत सरकार पूरे 5 साल सिर्फ कुर्सी बचाने की लड़ाई में ही उलझी रही. इन्होंने तो कभी जनता के हितों के बारे में सोचा ही नहीं. उन्हें खुद को शर्म आनी चाहिए कि मुख्यमंत्री ने अपने उपमुख्यमंत्री के लिए नाकारा व निकम्मे जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया. क्या यह जनता को पता नहीं है ? इसलिए जनता ने उन्हें चुनाव परिणाम में सबक सिखाया. अब जनता ने हमें मौका दिया. हम काम कर रहे हैं. जनता की सेवा कर रहे हैं. हमारी सरकार के डेढ़ साल और उनकी सरकार के 5 साल के कामकाज पर खुले मंच पर चर्चा करिए, सच सामने आ जाएगा.

जवाब : ऐसा कुछ नहीं है. कांग्रेस पर 'खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे' वाली कहावत चरितार्थ हो रही है. हम सामूहिक निर्णय के आधार पर चलते हैं. उसी आधार पर काम हो रहा है. अच्छे काम हो रहे हैं, फिर भी कांग्रेस पर्ची-पर्ची की माला जप रही है. इस तरह की अनर्गल बयानबाजी से जनता भ्रमित नहीं होगी. कांग्रेस तो खुद आपस में लड़ती रहती थी. जनता ने जब उन्हें सरकार में बिठाया, तब वे आपस में ही लड़ते रहे.

जवाब : कांग्रेस के पास ठोस मुद्दा नहीं है. वह सिर्फ बेबुनियाद आरोप लगा रही है. इससे कुछ नहीं होता है. सरकार को दो साल पूरे होने वाले हैं, लेकिन कांग्रेस के पास ऐसा कोई एक मुद्दा नहीं है, जिससे कि वह यह साबित कर सके कि सरकार जन आकांक्षाओं पर खरी नहीं उतर रही. सरकार के अच्छे काम के कारण कांग्रेस बौखलाई हुई है. मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जनहित के काम कर रहे हैं. बजट घोषणाओं के क्रियान्वयन पर अच्छा काम हो रहा है. घोषणा पत्र में किए वादों को पूरा किया जा रहा है. अब तो जनता भी कांग्रेस के आरोपों को गंभीरता से नहीं लेती.

जयपुर: राजस्थान में चल रही सियासी बयानबाजी और कांग्रेस के आरोपों पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने ईटीवी भारत से खास बात की. उन्होंने सत्ता और संगठन से लेकर पूर्व सीएम वसुंधरा राजे के 'राजनीतिक वनवास' सहित कई सियासी सवालों का बेबाकी से जवाब दिया. राठौड़ ने कहा कि सत्ता और संगठन कांग्रेस की तरह एक दूसरे के प्रति पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर काम नहीं कर रहे. मेरे और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा में बेहतर समन्वय है. हम दोनों एक दूसरे की सही बात को टालते नहीं हैं. संगठन का निर्णय संगठन लेता है, सरकार का निर्णय सरकार. राठौड़ ने पूर्व सीएम वसुंधरा राजे के वनवास वाले बयान पर कहा कि वे हमारी नेता हैं. उनके वनवास की बात करना गलत है. यहां पेश है उनसे हुई बातचीत...

यह भी पढ़ें:'पाप तो आपकी सरकार में हुए,' राठौड़ ने गहलोत के बयान पर किया पलटवार

सवाल : क्या प्रदेश में सत्ता और संगठन में तालमेल नहीं है ? प्रदेश अध्यक्ष अपनी टीम क्यों नहीं बना पा रहे? मुख्यमंत्री भी राजनीतिक नियुक्तियां नहीं कर पा रहे?

जवाब : मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा चार बार भाजपा के प्रदेश महामंत्री रहे हैं, उन्हें तो संगठन का लंबा अनुभव है और अब सरकार में है. इसलिए सत्ता व संगठन में बेहतर तालमेल है. कांग्रेस किस आधार पर यह कह सकती है कि तालमेल बिगड़ा हुआ है? मुझमें और मुख्यमंत्री शर्मा के बीच कोई परस्पर कोई पूर्वाग्रह नहीं है. यदि मैं कोई विषय प्लानिंग से उनके पास जाता हूं तो वे मेरी बात मानते हैं. इसी प्रकार उनकी कोई बात मुझे अच्छी लगती है तो मैं उसे मानता हूं. कुल मिलाकर काम अच्छा और सही होना चाहिए. हम प्राथमिकता के साथ निर्णय करते हैं. इसलिए यह आरोप बिलकुल निराधार है. हमारी सोच स्पष्ट है कि हमें सरकार को सफल करना है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन को पूरा करना है.

खुशनुमा मुद्रा में भाजपा प्रदेशाध्यक्ष (ETV Bharat Jaipur)

सवाल : फिर क्या कारण है कि राजनीतिक नियुक्तियां और प्रदेश टीम के गठन में देरी हो रही है?

जवाब : हमने प्रदेश टीम के लिए मार्गदर्शन मांगा है. भाजपा में परंपरा है कि प्रदेश टीम के बारे में एक बार राष्ट्रीय अध्यक्ष को दिखाकर स्वीकृति ली जाती है. हमारे यहां एक व्यक्ति निर्णय नहीं करता. डिक्टेटरशिप नहीं चलती है. मैं भले ही प्रदेश अध्यक्ष हूं, लेकिन मैं सब निर्णय खुद अकेले नहीं ले सकता. संगठन अच्छा तभी चलता है, जब सबको साथ लेकर विचार-विमर्श के बाद सामूहिक निर्णय लिया जाए. हमने सबसे विचार लेकर राष्ट्रीय नेतृत्व को दे दिया है, टीम के लिए भी हमने सभी बड़े नेताओं से सुझाव लिए हैं. सबके सुझाव के आधार पर एक टीम तैयार की है. राष्ट्रीय नेतृत्व को सूची पहुंचा दी है, अब जब भी उनकी तरफ से स्वीकृति मिल जाएगी, हम अपनी टीम घोषित कर देंगे.

सवाल : टीम की वायरल सूची को लेकर क्या कहेंगे?

जवाब : सूची वायरल हुई, वह मेरी सूची नहीं थी. उसमें मेरे हस्ताक्षर नहीं थे. ना ही मेरे नाम से थी. वह प्रस्तावित सूची थी. अब उसको किसने लीक किया है, यहां जांच का अलग विषय है, लेकिन यह तय है कि वह मेरी सूची नहीं थी. हमारे यहां राष्ट्रीय नेतृत्व के निर्देशों अनुसार ही निर्णय किया जाता है. राठौड़ ने कहा कि अब आप देखिए केंद्र से जितने भी प्रोग्राम आए, चाहे सिंदूर यात्रा, तिरंगा यात्रा या अन्य पार्टी कार्यक्रम हों, सभी को हमने बेहतर तरीके से किया है. अहिल्याबाई होल्कर की जन्मशताब्दी वाले कार्यक्रम भी अच्छे से हुए. कार्यक्रम हमारे अच्छे हो रहे हैं. संगठन अच्छा चल रहा है. जब सब कुछ ठीक ढंग से कर रहे हैं तो फिर किसके पेट में दर्द हो रहा है? क्यों दर्द हो रहा है? कांग्रेस से पूछो कि क्या कभी उनके भी चुनाव हुए हैं? उनके तो सीधा ऊपर से थोपा जाता है.

सवाल : पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के बयान अलग अलग तरह से आ रहे हैं. अभी हाल ही में उन्होंने 'वनवास खत्म' वाला बयान दे कर बहस छेड़ दी, आप को क्या लगता है कि वसुंधरा राजे का राजनीतिक भविष्य क्या है ?

जवाब : देखिए, वसुंधरा राजे हमारी वरिष्ठ नेता हैं. राजस्थान की दो बार मुख्यमंत्री रही हैं, केंद्र में मंत्री रही हैं. बहुत अच्छी नेता हैं. इस समय वे भाजपा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं. उनके बारे में किसी प्रकार की बात सोचना और मेरे जैसे छोटे आदमी से इस पर कुछ कहना, उचित नहीं होगा. ठीक है, कई बार राजनीति में वनवास भी होता है, आगमन भी होता है. यह एक सतत चलने वाली प्रक्रिया है, लेकिन वसुंधरा के वनवास की बात कहना ठीक नहीं है. उनका वनवास नहीं हो सकता है. वे गंभीर हैं, संगठन की नेता हैं. सोच के साथ काम करती हैं. वसुंधरा राजे वह हमारी नेता है. उनके वनवास की बात कोई भी सोच भी नहीं सकता.