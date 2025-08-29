ETV Bharat / state

भाजपा प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ ने कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कर्नल सोनाराम चौधरी को दी श्रद्धांजलि - TRIBUTE TO SONARAM CHOUDHARY

भाजपा प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ ने शुक्रवार को पूर्व सांसद और कांग्रेस नेता कर्नल सोनाराम चौधरी को श्रद्धांजलि अर्पित की.

Madan Rathore pay tribute to Col Sona Ram
कर्नल सोनाराम को श्रद्धांजलि देने पहुंचे मदन राठौड़ (ETV Bharat Jaisalmer)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : August 29, 2025 at 3:25 PM IST

जैसलमेर: भाजपा प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ शुक्रवार को मोहनगढ़ पहुंचे, जहां उन्होंने बाड़मेर-जैसलमेर के पूर्व सांसद और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कर्नल सोनाराम चौधरी को श्रद्धांजलि अर्पित की. राठौड़ ने उनके चित्र पर पुष्प चढ़ाकर नमन किया और परिजनों से मुलाकात कर शोक संवेदना व्यक्त की. इस दौरान उन्होंने कर्नल चौधरी के पुत्र डॉ रमन चौधरी समेत शोकाकुल परिवार को ढांढस बंधाया.

श्रद्धांजलि सभा में भाजपा और कांग्रेस दोनों ही दलों के नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे. बाड़मेर विधायक प्रियंका चौधरी, जैसलमेर विधायक छोटू सिंह भाटी, भाजपा प्रदेश मंत्री आईदान सिंह भाटी, पूर्व केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी सहित बड़ी संख्या में पार्टी पदाधिकारी व कार्यकर्ताओं ने कर्नल चौधरी के चित्र पर पुष्प अर्पित किए. मोहनगढ़ में आयोजित श्रद्धांजलि कार्यक्रम में मौजूद नेताओं ने कर्नल चौधरी के योगदान को याद किया और उनके आदर्शों को नई पीढ़ी तक पहुंचाने का संकल्प लिया.

पढ़ें: कर्नल सोनाराम चौधरी पंचतत्व में विलीन, मोहनगढ़ में हुआ अंतिम संस्कार - SONARAM CHOUDHARY LAST RITES

प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ ने कहा कि कर्नल सोनाराम चौधरी ने राजनीति से ऊपर उठकर हमेशा समाज और क्षेत्र की सेवा की. वे एक सशक्त नेतृत्वकर्ता और सच्चे जनसेवक थे, जिनके योगदान को कभी भुलाया नहीं जा सकता. लोकतंत्र में राजनीतिक मतभेद हो सकते हैं, लेकिन जनसेवा की भावना सबसे बड़ी होती है और कर्नल चौधरी का जीवन इसका प्रतीक था. राजनीति से अलग हटकर भी कर्नल चौधरी के कार्यों को याद किया जाएगा. उनका सादगीपूर्ण व्यक्तित्व, समाज के लिए समर्पण और विकास के प्रति प्रतिबद्धता हमेशा प्रेरणा देती रहेगी.

